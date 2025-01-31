"هناك كثيرون يريدون مكانه وعليه أن يضحي" .. أنشيلوتي يعلق على العرض السعودي لرودريجو ويتغنى بـ"نضج" فينيسيوس!

المدرب الإيطالي لا ينشغل بخصمه في دوري الأبطال

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أهمية التركيز على مباراة فريقه المرتقبة أمام إسبانيول، رافضًا الانشغال حاليًا بهوية منافس الملكي المرتقب في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة صعبة خارج الديار أمام إسبانيول، غدًا السبت، على ملعب RCDE، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويدخل الريال مباراة إسبانيول بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية، بدأها بالفوز على سالزبورج النمساوي (5-1)، في دوري الأبطال، ثم على بلد الوليد في الليجا (3-0)، قبل أن يتغلب على بريست الفرنسي بنفس النتيجة، الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.