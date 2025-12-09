أصدر أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس تحذيرًا شديد اللهجة إلى تشابي ألونسو، مشيرًا إلى أن نجمي ريال مدريد جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور قد يواجهان صعوبة في التكيف مع متطلباته التكتيكية الصارمة بعد سنوات من "الحرية" تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. أثارت الصعوبات التي واجهها الفريق الإسباني مؤخرًا مزاعم بإمكانية إقالة المدرب، حيث كانت علاقته المتوترة مع البرازيلي نقطة خلاف رئيسة.
"أنشيلوتي كان الأب بالنسبة لهم وأنت تقيد حريتهم!".. أسطورة ألمانيا ينصح تشابي ألونسو حول بيلينجهام وفينيسيوس
ألونسو تحت الضغط
تحولت الأجواء في ملعب سانتياجو برنابيو من الترقب إلى القلق في غضون بضعة أسابيع مضطربة. بعد رحيل أنشيلوتي، الذي حقق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، وصل ألونسو بمهمة تحديث الهوية التكتيكية للنادي.
بعد وصوله من باير ليفركوزن مع سجل خالٍ من الهزائم وسمعة طيبة في كرة القدم الدقيقة والقائمة على النظام، كان ألونسو يُنظر إليه على أنه الوريث الطبيعي للعرش. ومع ذلك، لم تكن عملية الانتقال سلسة على الإطلاق. مع تأخر لوس بلانكوس في سباق اللقب الإسباني ومواجهة أزمة إصابات متزايدة، بدأت الأسئلة تُطرح بالفعل حول ما إذا كان بإمكان اللاعبين الفرديين في الفريق العمل ضمن "آلة" ألونسو.
في مقاله الأخير لـ Sky Sport Germany، قدم ماتيوس تحليلًا دقيقًا للصراع الذهني الذي يشهده حاليًا أهم ملاعب العاصمة الإسبانية.
- Getty Images Sport
خنق النجوم!
لم يتردد نجم بايرن ميونخ وإنتر ميلان السابق في أن يشير إلى الأساليب المتباينة بإدارة اللاعبين بين ألونسو وكارلو أنشيلوتي، مشيرًا إلى فقدان الحرية كنقطة هامة لأكثر المواهب إبداعًا في ريال مدريد.
وكتب: "إنه مدرب مختلف عن كارلو أنشيلوتي، كان الإيطالي أشبه بأب، يمنح لاعبيه مزيدًا من الحرية - خاصة على أرض الملعب. ألونسو، كما كان معروفًا للجميع مسبقًا، يقدِّر التفاصيل
مثل الانضباط والالتزام بالمواعيد والتنظيم على أرض الملعب. تحت قيادة أنشيلوتي، اعتمد ريال مدريد بشكل أكبر على الجودة الفردية للاعبيه. يواصل ألونسو منحهم الحرية، لكنه يقدم أيضًا للنجوم مزيدًا من التوجيه على أرض الملعب. قد لا يتأقلم لاعبون مثل جود بيلينجهام أو فينيسيوس جيدًا مع هذا النهج".
وأضاف: "بالنسبة لألونسو، لا ينصب التركيز على اللاعب الفردي، بل على الفريق. وقد نجح ذلك في ليفركوزن. كان فلوريان فيرتس يتمتع بحرية كبيرة هناك. لكن ألونسو كان يتوقع من جميع لاعبيه المساهمة في الدفاع. إذا لم يعجب ذلك أحد اللاعبين، فسيواجه صعوبة مع المدرب".
وأردف: "عليك أن تسأل نفسك، عليك أن تتحدث بصراحة، عليكم أن تتحدثوا مع بعضكم البعض. لكن في النهاية، المدرب هو الذي يقرر كيف يلعب الفريق ومن يلعب. وأنا مقتنع بأن ألونسو مناسب لريال مدريد، ولكن بطريقته الخاصة".
الفترة الانتقالية
تحت قيادة أنشيلوتي، كان فينيسيوس وبيلينجهام يحددان ما يفعلانه في الملعب، حيث كانا يتجولان في كثير من الأحيان بعيدًا عن مواقعهما ليشغلا مناطق معينة من الملعب بناءً على غريزتهما.
كانت إستراتيجية فوضوية لم تتمكن دفاعات الخصم من توقعها، أما تحت قيادة ألونسو، تم استبدال تلك الفوضى بالهيكلية والنظام الصارم.
على الرغم من فعالية هذا النظام في الدوري الألماني، إلا أنه يضع عبئًا معرفيًا ثقيلًا على اللاعبين الذين اعتادوا على اللعب بدافع الاندفاع.
كان التوتر واضحًا خلال الهزيمة الكارثية 2-0 أمام سيلتا فيجو يوم الأحد، حيث كان الإحباط باديًا بشكل واضح، وحصل الفريق على ثلاث بطاقات حمراء، بما في ذلك طرد النجم البرازيلي الشاب إندريك من مقاعد البدلاء، مما يشير إلى فقدان السيطرة الذهنية الذي كان نادرًا في ظل النظام السابق لأنشيلوتي.
- Getty Images Sport
أزمة دفاعية قبل مواجهة مانشستر سيتي
ولزيادة الصعوبات التكتيكية، يواجه ألونسو حاليًا أزمة إصابات ذات أبعاد هائلة، فقد كانت خسارة إيدير ميليتاو بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة خلال مباراة سيلتا هي الضربة الأخيرة لخط الدفاع الذي تعرض بالفعل لخسائر فادحة.
مع وجود داني كارباخال وترنت ألكساندر آرنولد ودافيد ألابا في غرفة العلاج، وفيرلان ميندي الذي يكافح من أجل استعادة لياقته البدنية، يحاول ألونسو تطبيق نظامه المعقد القائم على خط دفاع مرتفع مع دفاع يتم تكوينه بين ضمادات الإصابة والدعاء بألا يصاب لاعبون جدد!.
يستضيف ريال مدريد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، والمخاطر كبيرة، فبالنسبة لألونسو، هذه تجربة صعبة.
في مواجهة فريق بيب جوارديولا بدون أفضل مدافعيه، ومع صعوبة أفضل مهاجميه في "التعامل" مع متطلباته، يحتاج المدرب الباسكي إلى نتيجة لإسكات المشككين، وقد تم الحديث بالفعل أن النتيجة قد تحدد ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا.