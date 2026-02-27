Getty Images Sport
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتعرف على السعر الذي يطلبه ريال بيتيس لبيع جناحه النجم، بينما ينتظر برشلونة مكاسب كبيرة من صفقة الانتقال
النخبة الإنجليزية بدأت "تفقد صوابها"
أصبح عبده اللاعب الحاسم الذي توقعه الكثيرون عندما ظهر لأول مرة في كامب نو. سجل الجناح 9 أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، كما قدم 6 تمريرات حاسمة لريال بيتيس. هذا التحسن في الأداء جعله محور هجوم الفريق الأخضر والأبيض، مما يثبت قدرته على ترجمة موهبته إلى نتائج ملموسة في الثلث الأخير من الملعب. تشير تقارير من إنجلترا إلى أنه قد يصبح أحد أكبر الأسماء في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وفقًا لتقرير صادر عن Sport، بدأت نخبة إنجلترا "تفقد صوابها" بسبب أداء المغربي.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتنافس على النجم المغربي
يقال إن نيوكاسل يتصدر السباق، على الرغم من أنه يواجه منافسة شديدة من أستون فيلا ووست هام وإيفرتون. ويُقال إن نادي تاينسايد هو الأكثر تقدماً في عملية الاستكشاف، حيث يرى في عبد المولود الملف الشخصي المثالي لإضفاء المزيد من الديناميكية على مناطق الجناح قبل فترة الانتقالات الصيفية الحاسمة.
ولا يقتصر الاهتمام على الجزر البريطانية، حيث يظل نابولي، عملاق الدوري الإيطالي، المنافس الأوروبي الرئيسي على التعاقد معه. يعتقد المحللون أنه على الرغم من أن عبده لا يزال بحاجة إلى تسوية بعض التناقضات الطفيفة في تمريراته النهائية والحفاظ على تركيزه طوال 90 دقيقة، إلا أنه أصبح الآن جاهزًا بدنيًا وتقنيًا للانتقال إلى دوري أكثر تطلبًا. وقد ساهمت أدائه المتميز في كأس الأمم الأفريقية في تعزيز سمعته المتنامية.
ريال بيتيس يحدد مطالبه
في حين أن الجهاز الفني لريال بيتيس متردد في فقدان لاعب أساسي في تشكيلته الأساسية، فإن إدارة النادي تتعامل مع الوضع بواقعية. ووفقاً للتقارير، رفض النادي الأندلسي عدة عروض خلال فترة الانتقالات في يناير للحفاظ على أهدافه الرياضية، لكن الصيف يطرح واقعاً مختلفاً. تشير المناقشات الداخلية إلى أنه سيكون من المستحيل تقريباً رفض عرض مالي كبير للاعب.
السعر المتداول حاليًا في إنجلترا يبلغ حوالي 40 مليون يورو. علاوة على ذلك، من المرجح أن يحصل عبده في حالة انتقاله على راتب سنوي يتراوح بين 5 و6 ملايين يورو، وهي أرقام يصعب على بيتيس مطابقتها. ويدرك النادي قيمة "الجوهرة" التي يمتلكها، لذا فهو يستعد لتحقيق أقصى ربح ممكن من موهبة سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر المواهب قيمة في الدوري الإسباني.
برشلونة يستعد لتعزيز مالي
الطرف الأكثر اهتمامًا بهذه القصة المتطورة هو نادي برشلونة. لا يزال العملاق الكتالوني يحتفظ بشرط بيع بنسبة 20 في المائة للاعبه السابق. تم تعديل هذه النسبة مؤخرًا كجزء من المفاوضات التي أدت إلى إلغاء إعارة فيتور روكي إلى بيتيس في منتصف الموسم، لكنها لا تزال تمثل ورقة رابحة مهمة لنادي لا يزال يواجه وضعًا ماليًا حرجًا.
إذا وافق أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على السعر المطلوب البالغ 40 مليون يورو، فسوف يحصل برشلونة على 8 ملايين يورو على الفور. بالنسبة لنادٍ يسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن في حساباته والامتثال للوائح الدوري الإسباني الصارمة بشأن سقف الرواتب، فإن عودة عبده تمثل مكسبًا غير متوقعًا ولكنه مرحب به. مع اقتراب الصيف، ستتجه الأنظار إلى ملعب بينيتو فيلامارين لمعرفة أي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى ستتحرك أولاً.
