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Andoni Iraola Al HilalGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

"لدينا شرط جزائي بـ45 مليون ريال واتخذنا هذا القرار!" .. وكيل أندوني إيراولا يحسم الجدل رسميًا بعد ارتباط اسمه بالهلال

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أحد أقوى الأسماء التي ارتبطت بنادي الهلال..

ما أكثر الأسماء التدريبية التي ارتبطت بنادي الهلال؛ منذ قرار "إقالة" جورج جيسوس، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال قرر "إقالة" جيسوس، مطلع شهر مايو الجاري، مع إسناد المهمة إلى الأسطورة محمد الشلهوب؛ لقيادة الفريق الأول مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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ومن أبرز الأسماء الأجنبية التي ارتبطت بتدريب الهلال؛ الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث الإنجليزي.

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