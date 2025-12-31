Andrew TateIMAGO / ZUMA Press Wire
أحمد مجدي

أندرو تيت يفسد الصفقة.. برشلونة يغلق ملف شراكة اقتصادية هامة والمعارضة تهاجم لابورتا!

النادي الكتالوني كان قد أبرم صفقة مثيرة للجدل!

أنهى برشلونة بشكل مفاجئ وسريع واحدًا من أكثر عقوده التجارية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، بعدما قرر فسخ اتفاقية الرعاية التي كان قد وقعها مع شركة Zero-Knowledge Proof، المعروفة اختصارًا باسم ZKP، والتي كان من المقرر أن تمتد حتى عام 2028.

وجاء قرار النادي الكتالوني بإنهاء التعاقد بعد شهر ونصف فقط من الإعلان الرسمي عنه في 14 نوفمبر الماضي، في خطوة وُصفت داخل الأوساط الإعلامية الإسبانية بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والحسم. وبحسب ما كشفته صحيفة "لا فانجوارديا" فإن فسخ العقد تم بدعوى الإخلال ببنود الاتفاق، دون أن يترتب على برشلونة أي غرامات أو التزامات مالية تجاه الشركة.

وأوضحت التقارير أن الدائرة القانونية في برشلونة تحركت فور رصدها لعدة مخالفات اعتبرتها كافية لجعل استمرار الاتفاق أمرًا غير ممكن، لتبدأ إجراءات الفسخ الرسمية في وقت قياسي. ومن المنتظر أن يصدر النادي بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات القرار أمام جماهيره والرأي العام.

  • ما سبب الأزمة؟ وما علاقة أندرو تيت؟

    السبب الرئيسي وراء تصاعد الأزمة وبلوغها حد إنهاء الشراكة كان الظهور المفاجئ لاسم أندرو تيت بوصفه شخصية مرتبطة بشركة ZKP. فبعد أيام قليلة من إعلان برشلونة عن الاتفاق، قام تيت، وهو لاعب كيك بوكسينج بريطاني سابق ومثير للجدل، بالترويج لإطلاق عملة رقمية (Token) باسم الشركة.

    ويواجه أندرو تيت في المملكة المتحدة عدة قضايا قانونية خطيرة، تشمل اتهامات بالاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء والسيطرة على الدعارة، وهو ما جعل ارتباط اسمه بعلامة برشلونة أمرًا بالغ الحساسية. واعتبر النادي أن هذا الترويج قد يؤدي إلى تشويش جماهيري من خلال ربط اسم برشلونة بمنتج رقمي لم يكن جزءًا من الاتفاق الموقع.

    وعلى الفور، أصدر النادي موقفًا رسميًا أكد فيه أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن تلك العملة الرقمية، ولا علاقة له بإصدارها أو إدارتها، مشددًا على أنها ليست مدرجة ضمن عقد الرعاية أو ضمن أي إطار من أطر التعاون مع ZKP.

  • لماذا أنهى برشلونة اتفاقيته مع ZKP؟

    من وجهة نظر إدارة برشلونة، لم تكن المشكلة أخلاقية فقط، بل قانونية وتسويقية في آن واحد. فالنادي رأى أن استخدام اسم الراعي في أنشطة غير منصوص عليها في العقد يُعد خرقًا مباشرًا للاتفاق، إضافة إلى المخاطر التي قد تلحق بصورة العلامة التجارية للنادي عالميًا، خاصة في ظل حساسية ملف الرعايات الرقمية والعملات المشفرة.

    ويأتي هذا القرار في وقت يحاول فيه برشلونة إعادة ضبط إستراتيجيته الاقتصادية والتسويقية، في ظل أزمات مالية متراكمة ورغبة في استعادة ثقة الجماهير والشركاء التجاريين على حد سواء.

    انتقادات المعارضة في برشلونة

    قرار التعاقد مع ZKP لم يمر مرور الكرام منذ البداية، إذ واجه انتقادات حادة من أطراف معارضة داخل محيط النادي. فقد هاجمت منصة Nosaltres، التي يقودها المرشح الرئاسي السابق فيكتور فونت، هذه الشراكة ووصفت الشركة بأنها تفتقر إلى الشفافية وتحمل سمعة مثيرة للشكوك.

    كما سلطت المنصة الضوء على أن مقر الشركة يقع في ساموا، وهي دولة مدرجة ضمن قائمة المفوضية الأوروبية للأقاليم المصنفة كملاذات ضريبية، ما اعتبرته عاملًا إضافيًا يثير القلق حول طبيعة الشراكة.

    وقالت جوانا بارباني، إحدى القيادات البارزة في منصة Nosaltres: "هذا الاتفاق يمثل تهديدًا مباشرًا للقيم التي يدّعي برشلونة الدفاع عنها: المساواة، النزاهة، والاحترام. لا يمكننا قبول أن يرتبط النادي بجهات ذات سمعة مشكوك فيها تمس بصورة برشلونة ومبادئه".

  • صورة النادي الكتالوني

    تعكس هذه الأزمة حجم التحديات التي تواجه إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين البحث عن موارد مالية جديدة والحفاظ على الهوية التاريخية والقيم الأخلاقية للنادي. ويؤكد مراقبون أن سرعة فسخ العقد، رغم الجدل، قد تُحسب لصالح الإدارة الحالية، كونها تحركت لتقليل الأضرار المحتملة قبل تفاقمها.

    وفي المحصلة، يطوي برشلونة صفحة واحدة من أقصر وأكثر شراكاته التجارية إثارة للجدل، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من توضيحات رسمية، وسط ترقب جماهيري لأي خطوات جديدة في ملف الرعايات والاستثمارات المستقبلية للنادي الكتالوني.

