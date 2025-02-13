أنخيل دي ماريا يعترف بـ"خدعته" ضد السعودية .. وكواليس حوار زوجته معه: "هل أنت أحمق!"

دي ماريا أحد الأسماء التي كانت مرشحة للعب في دوري روشن..

أنخيل دي ماريا.. أحد النجوم العالميين الذين ارتبطوا بالانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال العامين الماضيين؛ ولكن صفقته لم تتم في النهاية.

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وارتدى دي ماريا البالغ من العمر 36 سنة، قمصان العديد من عمالقة أوروبا طوال مسيرته الكروية؛ على رأسهم: ريال مدريد، مانشستر يونايتد، يوفنتوس وباريس سان جيرمان، إلى جانب فريقه الحالي بنفيكا في "مرتين".

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وعلى المستوى الدولي.. حقق دي ماريا أكبر إنجاز في مسيرته الكروية؛ عندما توج ببطولة كأس العالم "قطر 2022"، مع منتخب بلاده الأرجنتين.