أنجي بوستيكوغلو يكشف أن كريستيان روميرو كان "يرعب" لاعبي توتنهام في التدريبات، لكنه يشيد بالكابتن باعتباره "فائزًا"

تحدث بوستيكوغلو، المدير الفني السابق لتوتنهام، بصراحة عن حضور روميرو المهيب في ملعب تدريب النادي. غالبًا ما يتم انتقاد الفائز بكأس العالم بسبب سجله التأديبي وأسلوبه العدواني في اللعب خلال المباريات، حيث حصل على ثماني بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم. ومؤخرًا، حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الهزيمة 2-0 أمام مانشستر يونايتد. تم طرده قبل نهاية النصف ساعة الأولى من المباراة بسبب مخالفة على كاسيميرو. ونتيجة لذلك، تم إيقافه عن اللعب لأربع مباريات.

ومع ذلك، كشف بوستيكوجلو أن هذا "التوتر" هو سمة مميزة لشخصية المدافع، حتى خلف الأبواب المغلقة في هوتسبور واي. اعترف المدرب الأسترالي أن أسلوب روميرو الجاد غالبًا ما يجعل زملائه يشعرون بالقلق خلال التدريبات الأسبوعية. بدلاً من النظر إلى هذا الأمر على أنه سلبي، يتقبل بوستيكوجلو هذا التوتر، مشيرًا إلى أن عقلية المدافع المركزية النخبوية هي بالضبط ما يحتاجه النادي للانتقال من منافس على اللقب إلى بطل.

قال بوستيكوجلو لـ The Overlap: "أنا أحبه، وهو يلعب بشكل عدواني، لكنه يخيف الناس حقًا في التدريبات. أحب طريقة حديثه. الآن، هل يتجاوز الحدود؟ نعم، يفعل ذلك. كما تعلمون، أحيانًا يتجاوز الحدود في التدريبات، ويقول المدربون: "أوه، كما تعلم"، وأنا أقول: "حسنًا، أخبروه أنتم. أنا لن أخبره".