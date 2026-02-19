Getty Images Sport
أنجي بوستيكوغلو يكشف أن كريستيان روميرو كان "يرعب" لاعبي توتنهام في التدريبات، لكنه يشيد بالكابتن باعتباره "فائزًا"
كثافة التدريبات في ملعب الأرجنتين
تحدث بوستيكوغلو، المدير الفني السابق لتوتنهام، بصراحة عن حضور روميرو المهيب في ملعب تدريب النادي. غالبًا ما يتم انتقاد الفائز بكأس العالم بسبب سجله التأديبي وأسلوبه العدواني في اللعب خلال المباريات، حيث حصل على ثماني بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم. ومؤخرًا، حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الهزيمة 2-0 أمام مانشستر يونايتد. تم طرده قبل نهاية النصف ساعة الأولى من المباراة بسبب مخالفة على كاسيميرو. ونتيجة لذلك، تم إيقافه عن اللعب لأربع مباريات.
ومع ذلك، كشف بوستيكوجلو أن هذا "التوتر" هو سمة مميزة لشخصية المدافع، حتى خلف الأبواب المغلقة في هوتسبور واي. اعترف المدرب الأسترالي أن أسلوب روميرو الجاد غالبًا ما يجعل زملائه يشعرون بالقلق خلال التدريبات الأسبوعية. بدلاً من النظر إلى هذا الأمر على أنه سلبي، يتقبل بوستيكوجلو هذا التوتر، مشيرًا إلى أن عقلية المدافع المركزية النخبوية هي بالضبط ما يحتاجه النادي للانتقال من منافس على اللقب إلى بطل.
قال بوستيكوجلو لـ The Overlap: "أنا أحبه، وهو يلعب بشكل عدواني، لكنه يخيف الناس حقًا في التدريبات. أحب طريقة حديثه. الآن، هل يتجاوز الحدود؟ نعم، يفعل ذلك. كما تعلمون، أحيانًا يتجاوز الحدود في التدريبات، ويقول المدربون: "أوه، كما تعلم"، وأنا أقول: "حسنًا، أخبروه أنتم. أنا لن أخبره".
تسخير قوة الفوز بالبطولة
دفاع بوستيكوغلو القوي عن اللاعب الأرجنتيني الدولي يسلط الضوء على أهمية "المنفذين" في كرة القدم الحديثة. مقارنةً بالكابتن الأسطوري لمانشستر يونايتد روي كين، قال المدرب إن وجود لاعب يخشاه الخصوم ويحترمه زملاؤه هو شرط أساسي لأي فريق يطمح للفوز بالبطولات.
وتذكر المدرب كيف لعب رفض روميرو الخضوع للترهيب دورًا محوريًا في فوز توتنهام بدوري أوروبا. وأشار إلى أن الحرب النفسية التي يشنها المدافع تبدأ قبل وقت طويل من صافرة البداية، مستشهدًا بمثال محدد حيث فرض روميرو سيطرته على مانشستر يونايتد خلال الاستعدادات النهائية الحاسمة.
"أعني، هل تفضل أن يكون روي في فريقك أم ضدك؟ لم نكن لنفوز أبدًا في تلك المباراة النهائية بدون روميرو"، أوضح بوستيكوغلو. "قبل انطلاق المباراة، أخذ فريقنا إلى نصف ملعب مانشستر يونايتد للتجمع لأن مشجعينا كانوا في تلك الجهة. إنه لا يخاف من أي شيء، يا صديقي. إنه فائز. وأنا أحب الفائزين".
عامل الخوف وتوقعات النخبة
"إنهم يحترمونه كثيرًا، ويخشونه، كما تعلم، لا أحد يريد أن يغضبه"، قال بوستيكوغلو عند مناقشة موقف زملاء روميرو تجاهه. وشدد على أن روميرو شخصية محبوبة في غرفة الملابس، لكن زملاءه يدركون جيدًا عواقب التهاون في الأداء أمامه.
"لكنك تحتاج إلى هذه العقلية في المجموعة. الآن، كيف تتحكم في ذلك؟ عليك الاستفادة من ذلك، وتأمل ألا [يتجاوز الحدود تمامًا]. عليك أن تتذكر أن وجوده لا يقتصر على توتنهام فقط. إنه أيضًا لاعب في المنتخب الأرجنتيني. لقد فاز بكأس العالم.
"إنه يختلط بلاعبين مثل [إنزو] فرنانديز و[إيمي] مارتينيز، ويفكر: 'إنهم يوقعون مع لاعبين، فلماذا لا نفعل نحن ذلك؟'"، أضاف بوستيكوغلو.
قيادة الدفاع عن النادي والمنتخب الوطني
يظل روميرو قلب دفاع توتنهام الذي يواصل كفاحه للبقاء بعيدًا عن قاع الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز السادس عشر في الجدول بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط. يعتبر دوره القيادي على أرض الملعب لا غنى عنه، خاصة وأن النادي يواجه جدول مباريات صعبًا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والمسابقات المحلية.
سيتطلع المدافع أيضًا إلى مهامه مع الأرجنتين، حيث لا يزال لاعبًا أساسيًا في تشكيلة ليونيل سكالوني. سيكون الحفاظ على لياقته البدنية مع تحقيق التوازن بين أسلوب لعبه عالي الكثافة أمرًا أساسيًا لضمان استمرار تواجده مع توتنهام وحملة الأرجنتين المقبلة في كأس العالم 2026.
يعود توتنهام إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، حيث يستعد لمواجهة أرسنال في ملعب الإمارات في ديربي شمال لندن يوم الأحد، لكنه سيضطر إلى ذلك بدون مدافعه الموقوف.
