"أنت لا تفهم الأمر على الإطلاق!" - روبن فان بيرسي يدافع عن "الاستثنائي" راحيم ستيرلينج من الانتقادات "غير الملائمة" بعد بدايته السيئة مع فينورد

أكد فان بيرسي على ضرورة التحلي بالصبر بالنظر إلى تاريخ ستيرلينج الحديث الذي تم تجميده في ستامفورد بريدج. "أعتقد أن ذلك كان في غير محله. إذا نظرتم إلى السياق، ومن أين أتى وما حققه بالفعل، فهو لم يتدرب مع الفريق منذ شهور"، قال مدرب فينورد. "أتفهم أن هناك توقعات. ما حققه هو أمر استثنائي. إنه لاعب من الطراز الأول فاز بكل شيء تقريبًا. ثم تنتقده بهذه الطريقة بناءً على نصف ساعة... أعتقد أن هذا غير مبرر على الإطلاق. أنت لا تفهم الأمر على الإطلاق".

عندما سُئل عن الوقت المناسب لتقييم اللاعب الدولي الإنجليزي، اقترح فان بيرسي فترة سماح أطول بكثير من مجرد ظهور واحد كبديل. يعتقد أن الضجة الخارجية سابقة لأوانها ولا تأخذ في الاعتبار المتطلبات البدنية للعودة إلى المباريات الاحترافية بعد توقف طويل.

"هذا مسموح دائمًا، لكنني أعتقد أنه من الأفضل الانتظار ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى"، قال فان بيرسي. "إذا وجدت بعد ذلك أنه لا يقدم الأداء المطلوب ويمكنك دعم هذا الرأي، عندها أقول: حسنًا، لديك وجهة نظر. لكن إبداء آراء قوية كهذه بناءً على نصف ساعة، أعتقد أن هذا غير مناسب".