Getty Images Sport
ترجمه
أنتوني قال إنه لا يزال بحاجة إلى التطور في العديد من الجوانب، بينما كشف مانويل بيليغريني أن نجم ريال بيتيس يعاني من مشكلة في العانة
مشاكل العانة لدى البرازيليين
عانى أنتوني مؤخرًا من إصابة في الفخذ، وهي مشكلة لم تمنعه، على الرغم من استمرارها، من التأثير في المباريات الأخيرة لفريقه، حيث سجل هدفين وصنع هدفين في آخر أربع مباريات. ومع ذلك، يخضع الجناح حاليًا لبرنامج علاجي منظم تحت إشراف طبي دقيق، حيث يسعى النادي إلى ضمان شفائه التام واستعادة لياقته البدنية القصوى قبل التحديات القادمة.
تحدث المدرب التشيلي المخضرم بصراحة عن تقدم المهاجم وحالته الحالية خلال ظهوره في برنامج La Pizarra de Quintana. وفي معرض حديثه عن التوقعات المحيطة باللاعب الجديد البارز، أكد بيليغريني أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لا يزال في مرحلة التطور. وقال المدرب: "إنه لاعب يتمتع بصفات مهمة، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تطويرها في العديد من الجوانب"، كما قدم تحديثًا طبيًا عن غياب اللاعب مؤخرًا عن التشكيلة الأساسية.
بينما لا تزال الجوانب التكتيكية في لعب أنتوني قيد الدراسة، كشف بيليغريني أن إصابة معينة هي العائق الرئيسي الذي يواجه الجناح حاليًا. يعاني لاعب أياكس السابق من مشكلة في الفخذ تمنعه من الوصول إلى كامل لياقته. أكد بيليغريني التشخيص قائلاً: "يعاني من بعض مشاكل في الفخذ، لكنه لاعب شديد التركيز. نحن ندرك جيدًا مدى أهميته بالنسبة لنا".
- AFP
بيليجريني يتأمل في الاستقرار على المدى الطويل
تطرق الحديث مع مدرب بيتيس أيضًا إلى السياق الأوسع لفترة ولايته التي استمرت ست سنوات في بينيتو فيلامارين. وصل بيليغريني إلى نادٍ كان في حالة تقلب، ومنذ ذلك الحين حوله إلى قوة ثابتة في الدوري الإسباني. يحتل النادي حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب ويأمل في التغلب على أتلتيكو مدريد للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال بيليغريني: "لقد مرت ست سنوات، لحسن الحظ، كانت منتظمة للغاية، حيث ربما لم تكن أهداف النادي عالية جدًا، لأن الموسم الرياضي كان سيئًا للغاية عندما وصلت، بالإضافة إلى بعض المشاكل الاقتصادية القوية".
ترتكز فلسفة بيليغريني على العمل اليومي الدؤوب الذي يعتقد أنه قد غير جوهر النادي، حيث أضاف: "ألا نكتفي بما نقوم به، بل أن نحاول غرس الطموح والمطالبة يومًا بعد يوم، مما سمح لنا بالحفاظ على هذا الاستقرار خلال هذه السنوات ومواصلة السعي دائمًا لتحقيق المزيد".
أهمية إيسكو وفورنالس
وركز المدرب على تشكيلته الحالية، وسرعان ما أشاد بقيادة إيسكو، الذي دربه سابقًا في مالقة. على الرغم من أن صانع الألعاب يغيب حاليًا عن الملاعب، إلا أن تأثيره لا يزال كبيرًا. وقال بيليغريني: "أعتقد أنه المثل الأعلى الأول للنادي لالتزامه ونضجه كلاعب ولجودته". "بفضل نضجه، أعتقد أنه سيعود إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، فهو يعمل بجد والفريق بحاجة إليه كثيرًا. أرى فيه نفس الطموح والطموح الذي كان لديه عندما بدأ، إنه مثال يحتذى به للاعبين الشباب".
في غياب بعض الشخصيات الإبداعية الرئيسية، تقدم بابلو فورنالس لسد الفجوة في الثلث الأخير. سلط بيليغريني الضوء على تنوع مهارات لاعب وست هام السابق وذكائه التكتيكي باعتبارهما عنصرين أساسيين في هجوم بيتيس. وقال: "بالنسبة لي، هذا هو المركز الأهم في كرة القدم، لطالما حاولت أن يكون لديّ على الأقل لاعبان مبدعان، فهما اللذان يسمحان للمهاجمين بتسجيل الأهداف"، مضيفًا عن فورنالس: "لحسن الحظ، كان أداؤه جيدًا للغاية وأسهم في تسجيل عدد من الأهداف".
- Getty Images Sport
المطالبة بالمزيد من كرة القدم الإسبانية
أخيرًا، وجه المدرب انتباهه إلى حالة اللعبة في إسبانيا، حيث أشاد بالمستوى الفني ودعا إلى مزيد من الترفيه. وأعرب عن اعتقاده بأن "إسبانيا تمتلك في الوقت الحالي أفضل منتخب وطني في العالم" و"أفضل كرة قدم من الناحية الفنية". ومع ذلك، يشعر أن الدوري يجب أن يبذل المزيد من الجهد لتثبيط إضاعة الوقت والإصابات المزيفة من أجل تحسين المنتج للجمهور.
واختتم بيليجريني قائلاً: "أعتقد أن جودة كرة القدم تفيض في الدوري الإسباني، لكن ما ينقص الآن هو العرض، بمعنى عدم الخداع، واللعب لوقت أطول، وعدم التركيز على النتيجة فقط، بل جعل المباراة نشاطًا جذابًا. أنا لا أبحث عن أهداف مستقبلية، بل أهداف حالية. آمل أن نرى بيتيس مشابهًا لما رأيناه في السنوات الأخيرة، ودائمًا مع طموح لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام".
