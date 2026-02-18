Getty Images
ترجمه
أنتوني جوردون ينضم إلى هاري كين في نادي دوري أبطال أوروبا الحصري بعد أهدافه الأخيرة مع نيوكاسل
جوردون يسجل أربعة أهداف ونيوكاسل يحقق فوزاً سهلاً في باكو
نظرًا لأداء نيوكاسل المتفاوت طوال موسم 2025-26 حتى الآن، كان من المتوقع أن تكون رحلة الأربعاء إلى أذربيجان صعبة إلى حد ما، حيث كان فريق الماغبايز يتطلع إلى بداية قوية في مباراة التصفيات.
ومع ذلك، كانت الشوط الأول بمثابة استعراض كامل للزوار، الذين تقدموا في الدقيقة الثالثة عندما سجل جوردون أول أهدافه في المباراة بتسديدة رائعة. وسرعان ما سجل مالك ثياو هدفًا آخر برأسه ليجعل النتيجة 2-0 قبل أن ينهار أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.
سجل جوردون بثقة ركلة جزاء في الدقيقة 32، ثم انطلق مسرعًا ليحرز هدفًا آخر بعد لحظات قليلة، ليرفع النتيجة إلى 4-0. ثم حصل فريق هاو على ركلة جزاء أخرى، وسددها جوردون مرة أخرى في شباك الحارس ماتيوس كوتشالسكي.
بعد الاستراحة، قلص إلفين جافاركلييف الفارق لكاراباغ، قبل أن يضيف جاكوب ميرفي الهدف الأخير في المباراة، لتفوز نيوكاسل بنتيجة 6-1.
- Getty Images
كين ينضم إلى زميله في نادي هدافي دوري أبطال أوروبا
بفضل إنجازاته التهديفية، انضم جوردون الآن إلى قائد منتخب إنجلترا كين في نادي حصري عندما يتعلق الأمر بالأهداف في أوروبا. أصبح كين أول لاعب إنجليزي يسجل تسعة أهداف أو أكثر في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا عندما سجل 11 هدفًا في الموسم الماضي، لكن جوردون أصبح الآن جزءًا من هذا النادي بفضل جهوده في مباراة الأربعاء. في حين أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا واجه صعوبات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط، إلا أن الأمر كان مختلفًا تمامًا في المباريات القارية.
بدأ نجم إيفرتون السابق بتسجيل هدف في هزيمة نيوكاسل 2-1 أمام برشلونة، وتبع ذلك بثنائية في الفوز الساحق 4-0 على يونيون سان جيلواز وهدف آخر في الفوز السهل 3-0 على بنفيكا.
بعد فترة جفاف استمرت مباراتين، سجل جوردون في مباراتين متتاليتين ضد باير ليفركوزن وبي إس في أيندهوفن، لكنه لم يجد طريقه إلى الشباك خلال 23 دقيقة قضاها على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان في مباراة نيوكاسل الأخيرة في الدوري.
جوردون يحطم رقم شيرر القياسي في نيوكاسل
بفضل كل هذه الجهود، حطم جوردون أيضًا الرقم القياسي الذي سجله آلان شيرر لأكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد مع فريق نيوكاسل يونايتد، وأكبر عدد من الأهداف سجله لاعب إنجليزي مع نادٍ إنجليزي في موسم واحد على الإطلاق.
كما أنه ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول من المباراة، بعد لويز أدريانو الذي كان الأول بفضل أدائه الرائع مع شاختار دونيتسك ضد باتي بوريسوف في أكتوبر 2014.
- Getty Images Sport
نيوكاسل يتأهل إلى دور الـ16 قبل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد فوزه الساحق على قاراباغ، أصبح نيوكاسل في وضع جيد للغاية للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حتى مع بقاء مباراة الإياب. سيتعين على الفريق أن يقدم أفضل ما لديه مرة أخرى في الدور التالي، على افتراض أنه سيكمل المهمة، حيث سيواجه إما تشيلسي أو برشلونة للتأهل إلى ربع النهائي.
في غضون ذلك، سيعود نيوكاسل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يسعى لتحسين مركزه الحالي في المرتبة العاشرة. لكن المهمة لن تكون سهلة، حيث ينتظره مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد مساء السبت. نيوكاسل لديه سجل سيئ في مبارياته خارج أرضه أمام سيتي، حيث كانت آخر فوز له هناك في عام 2014 بنتيجة 2-0 في كأس الرابطة. وكان آخر فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2000، عندما سجل شيرر الهدف الوحيد في المباراة.
إعلان