أنتوني جوردون ينضم إلى هاري كين في نادي دوري أبطال أوروبا الحصري بعد أهدافه الأخيرة مع نيوكاسل

نظرًا لأداء نيوكاسل المتفاوت طوال موسم 2025-26 حتى الآن، كان من المتوقع أن تكون رحلة الأربعاء إلى أذربيجان صعبة إلى حد ما، حيث كان فريق الماغبايز يتطلع إلى بداية قوية في مباراة التصفيات.

ومع ذلك، كانت الشوط الأول بمثابة استعراض كامل للزوار، الذين تقدموا في الدقيقة الثالثة عندما سجل جوردون أول أهدافه في المباراة بتسديدة رائعة. وسرعان ما سجل مالك ثياو هدفًا آخر برأسه ليجعل النتيجة 2-0 قبل أن ينهار أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

سجل جوردون بثقة ركلة جزاء في الدقيقة 32، ثم انطلق مسرعًا ليحرز هدفًا آخر بعد لحظات قليلة، ليرفع النتيجة إلى 4-0. ثم حصل فريق هاو على ركلة جزاء أخرى، وسددها جوردون مرة أخرى في شباك الحارس ماتيوس كوتشالسكي.

بعد الاستراحة، قلص إلفين جافاركلييف الفارق لكاراباغ، قبل أن يضيف جاكوب ميرفي الهدف الأخير في المباراة، لتفوز نيوكاسل بنتيجة 6-1.