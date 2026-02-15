أنتونيلا روكوزو تستعرض هدية عيد الحب الضخمة التي تلقتها من ليونيل ميسي

بعيدًا عن الأضواء، دعا ميسي زوجته روكوزو إلى العشاء وقدم لها هدايا في عيد الحب، وسرعان ما انتشرت هذه اللفتات الرومانسية على نطاق واسع. يشتهر ميسي بعيشه حياة خاصة، ولم يكن يوم 14 فبراير مختلفًا، حيث احتفل الفائز بكأس العالم 2022 بهذه المناسبة بتفاصيل بسيطة لكنها مؤثرة للتعبير عن حبه.

أعطت روكوزو لمحة عن الجانب الأكثر رقة في شخصية ميسي، حيث نشرت على إنستغرام صوراً للثنائي أثناء تناول العشاء، وبعض الفراولة المغطاة بالشوكولاتة مع علامة "LOVE" (حب) ومشهد للشاطئ في ميامي.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت روكوزو الدب العملاق المحشو الذي تلقتها من ميسي في عيد الحب.