Getty Images Sport
أنتونيلا روكوزو تستعرض هدية عيد الحب الضخمة التي تلقتها من ليونيل ميسي
روكوزو يسلط الضوء على الجانب اللطيف من شخصية ميسي
بعيدًا عن الأضواء، دعا ميسي زوجته روكوزو إلى العشاء وقدم لها هدايا في عيد الحب، وسرعان ما انتشرت هذه اللفتات الرومانسية على نطاق واسع. يشتهر ميسي بعيشه حياة خاصة، ولم يكن يوم 14 فبراير مختلفًا، حيث احتفل الفائز بكأس العالم 2022 بهذه المناسبة بتفاصيل بسيطة لكنها مؤثرة للتعبير عن حبه.
أعطت روكوزو لمحة عن الجانب الأكثر رقة في شخصية ميسي، حيث نشرت على إنستغرام صوراً للثنائي أثناء تناول العشاء، وبعض الفراولة المغطاة بالشوكولاتة مع علامة "LOVE" (حب) ومشهد للشاطئ في ميامي.
بالإضافة إلى ذلك، عرضت روكوزو الدب العملاق المحشو الذي تلقتها من ميسي في عيد الحب.
- Getty Images Sport
تزوج روكوزو وميسي في عام 2017
ميسي وروكوزو حبيبان منذ الطفولة وتزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات بعد أن عقدا قرانهما في روزاريو، الأرجنتين، في يونيو 2017. ولم تعد روكوزو تعتبر مجرد زوجة ميسي، بل أصبحت منذ ذلك الحين الوجه الشهير لعلامة Anastasia Beverly Hills.
التقت أناستازيا سوار، مؤسسة العلامة التجارية، روكوزو لأول مرة في حفل أقيم لفيكتوريا بيكهام، وتصفها بأنها امرأة عصرية.
قالت سوار: "ما يجعل أنتونيلا جذابة هو التوازن. إنها أم مخلصة وشريكة رائعة وشخصية تتمتع بالنزاهة".
وفي مقابلة مع مجلة ELLE، أعطت روكوزو بعض الأفكار عن حياة زوجها ميسي. وتحدثت عن التغذية والنظام الغذائي والتعافي، فقالت: "يجب أن يتبع زوجي نظامًا غذائيًا دائمًا بسبب طبيعة عمله. علينا أن نأكل طعامًا صحيًا. نحن لا نشرب الكحول ولا ندخن. نحاول أن نأكل كل شيء عضوي. كل شيء يتكامل معًا، مع التمرين والتغذية والصحة العقلية - إنها طريقة حياة".
- AFP
"أنا أغرب من أي شيء آخر" يقول ميسي
تحدث ميسي سابقًا عن حياته الخاصة وكيف يقدّر خصوصيته، حيث قال ذلك الصيف الماضي. "بالطبع، عندما أدخل منزلي مع عائلتي، أحاول أن أكون أبًا عاديًا وزوجًا عاديًا، مثل أي شخص آخر، وأتحمل المسؤوليات التي نتحملها جميعًا، كأب وكزوج، وأكون شخصًا عاديًا"، قال ميسي.
"أنا أبعد من كل ما يحدث لي - الشهرة [و] التقدير - الذي قد أحظى به في الخارج. داخل منزلي، أنا شخص عادي جدًا، مثل أي شخص آخر. أنا أربي الأطفال، وأضع حدودًا، وألعب وأشاركهم، مع زوجتي، وأعيش حياة عادية جدًا أيضًا".
كما ادعى اللاعب الدولي الأرجنتيني أنه غريب الأطوار بعض الشيء، حيث قال سابقًا لماركا: "أنا غريب الأطوار للغاية. أحب أن أكون وحدي، وأستمتع بالوحدة. الفوضى في المنزل مع ثلاثة أطفال يركضون في كل مكان تنتهي بإرهاقي، وأنا أحب لحظات الوحدة. أنا منظم للغاية، إذا كان يومي منظمًا بطريقة معينة، وفي منتصفه يحدث شيء يغير كل شيء بالنسبة لي".
ميسي سيشارك في كأس العالم؟
كان ميسي مؤثراً في إنتر ميامي الموسم الماضي، حيث فاز فريق هيرونز بكأس MLS في ديسمبر الماضي. فاز فريق خافيير ماسكيرانو على فانكوفر وايتكابس 3-1 في ملعب تشيس في فورت لودرديل، حيث أكد هدف إدير أوكامبو في مرماه، وهدف رودريغو دي باول في الشوط الثاني، وهدف تاديو أليندي في الدقائق الأخيرة فوز فريق ميامي.
ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ميسي سيشارك مع الأرجنتين في كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام. سُئل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا سابقًا عما إذا كان سيلعب مع حامل اللقب، فرد قائلاً: "آمل أن أكون هناك. لقد قلت من قبل أنني أرغب في أن أكون هناك. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لأشاهد المباريات مباشرة، لكنها ستكون تجربة خاصة. كأس العالم حدث خاص للجميع، لكل بلد - خاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشه بطريقة مختلفة تمامًا".
وعن محادثاته مع المدرب ليونيل سكالوني، أضاف: "الحقيقة أننا تحدثنا عن ذلك. إنه يتفهم الأمر، وقد ناقشناه كثيرًا. دائمًا ما يخبرني أنه يود أن أكون هناك في أي دور. تربطنا علاقة ثقة كبيرة ويمكننا التحدث عن كل شيء".
في غضون ذلك، تنطلق موسم 2026 من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) نهاية الأسبوع المقبل، حيث يسعى إنتر ميامي للدفاع عن لقب كأس MLS.
