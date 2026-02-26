"أنا مدين له بالكثير!" - فيكتور أوسيمهن يشرح سبب رفضه الاحتفال بهدفه الحاسم في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس احترامًا للوسيانو سباليتي

أثار إظهار أوسيمهن علناً عاطفته تجاه سباليتي، بطبيعة الحال، تكهنات حول مستقبله المحتمل في تورينو. لم يخف اللاعب الدولي النيجيري إعجابه بالسيدة العجوز، بل وأكد أن مفاوضات جرت خلال فترة تولي كريستيانو جيونتولي منصبه. وقد أضافت أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الوقود إلى النار، حيث نشر المهاجم مؤخرًا صورة له مع أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو، مع تعليق أعرب فيه عن شعوره "بالحظ لرؤية أحد أفضل اللاعبين في كل العصور".

ومع ذلك، في حين أن المشاعر بين اللاعب والمدرب واضحة، فإن الطريق إلى لم شمل دائم محفوف بالعقبات اللوجستية والمالية. لا يزال أوسيمهن لاعبًا في غلطة سراي بعد انتقاله المثير من نابولي في صيف 2025، وبينما يواصل التفكير في فكرة العودة إلى الدوري الإيطالي، فإنه لا يزال يحترم بيئته الحالية. حتى لو كان رفضه الاحتفال ضد سباليتي يشير إلى أن قلبه لا يزال يحمل مكانة كبيرة لمدربه السابق.