"أنا مدين له بالكثير!" - فيكتور أوسيمهن يشرح سبب رفضه الاحتفال بهدفه الحاسم في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس احترامًا للوسيانو سباليتي
الرابطة الوثيقة بين أوسيمهن وسباليتي
لا تزال العلاقة بين المهاجم ومدرب يوفنتوس الحالي قوية للغاية بعد فوزهما التاريخي بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي. وفي حديثه عشية المباراة، أعرب أوسيمهن عن امتنانه الدائم للمدرب الذي حوله إلى لاعب من الطراز العالمي، قائلاً: "أخرج سباليتي أفضل ما لدي في نابولي، وكان يهتم بي لدرجة أنه كان ينام في ملعب التدريب. أنا مدين له". من الواضح أن هذا الشعور العميق بالولاء أثر على قراره بالصمت بعد تسجيله هدفًا في مرمى البيانكونيري، حيث أوضح: "أنا مدين له بالكثير! اللعب ليوفنتوس سيكون شرفًا لي".
عامل سباليتي وأحلام يوفنتوس
أثار إظهار أوسيمهن علناً عاطفته تجاه سباليتي، بطبيعة الحال، تكهنات حول مستقبله المحتمل في تورينو. لم يخف اللاعب الدولي النيجيري إعجابه بالسيدة العجوز، بل وأكد أن مفاوضات جرت خلال فترة تولي كريستيانو جيونتولي منصبه. وقد أضافت أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الوقود إلى النار، حيث نشر المهاجم مؤخرًا صورة له مع أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو، مع تعليق أعرب فيه عن شعوره "بالحظ لرؤية أحد أفضل اللاعبين في كل العصور".
ومع ذلك، في حين أن المشاعر بين اللاعب والمدرب واضحة، فإن الطريق إلى لم شمل دائم محفوف بالعقبات اللوجستية والمالية. لا يزال أوسيمهن لاعبًا في غلطة سراي بعد انتقاله المثير من نابولي في صيف 2025، وبينما يواصل التفكير في فكرة العودة إلى الدوري الإيطالي، فإنه لا يزال يحترم بيئته الحالية. حتى لو كان رفضه الاحتفال ضد سباليتي يشير إلى أن قلبه لا يزال يحمل مكانة كبيرة لمدربه السابق.
شرح بند العقوبة ضد إيطاليا
العوائق الرئيسية التي تحول دون إتمام الصفقة هي الرسوم الباهظة التي سيتعين دفعها لإقناع غلطة سراي ببيعه، بالإضافة إلى شرط قانوني رادع تمت صياغته بدقة. عندما وافق أوريليو دي لورينتيس على انتقال أوسيمهن إلى اسطنبول، حرص على حماية نابولي في حال سعى اللاعب إلى العودة سريعاً إلى أحد المنافسين المحليين. تم إدراج بند جزائي "مضاد لإيطاليا" مذهل في الاتفاقية، صالح لمدة 24 شهراً. وهذا يعني أن المهاجم لن يكون حراً بالفعل في العودة إلى شبه الجزيرة دون هذه القيود المالية الهائلة اعتباراً من 1 سبتمبر 2027.
الحجم المالي لهذه الغرامة مذهل. إذا باع غالطة سراي المهاجم إلى يوفنتوس أو أي نادٍ إيطالي آخر خلال السنة الأولى من عقده، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 70 مليون يورو لنابولي. ينخفض هذا الرقم إلى 50 مليون يورو فقط في السنة الثانية. نظرًا لأن النادي التركي العملاق قد استثمر بالفعل 75 مليون يورو في اللاعب، ويحتفظ نابولي بشرط بيع مستقبلي بنسبة 10 في المائة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة أوسيمهن إلى الدوري الإيطالي تقع حاليًا في نطاق "الأحلام المستحيلة" بالنسبة لمعظم الميزانيات الإيطالية.
العقبات الاقتصادية ومطالبات الرواتب
بالإضافة إلى رسوم الانتقال والغرامات المحددة المستحقة لنابولي، فإن ثقل شروط أوسيمهن الشخصية يضيف طبقة أخرى من التعقيد. يحصل المهاجم حاليًا على راتب ثابت قدره 15 مليون يورو، والذي يمكن أن يرتفع إلى 21 مليون يورو صافي سنويًا عند تحقيق العديد من المكافآت. في ظل الوضع الاقتصادي الحالي لكرة القدم الإيطالية، حيث لم تعد مزايا مرسوم النمو متاحة لتعويض الأعباء الضريبية على الواردات الأجنبية، فإن مثل هذا الراتب يعد أمرًا غير مسبوق تقريبًا ويصعب تبريره.
في الوقت الحالي، يجب على مشجعي يوفنتوس أن يكتفوا بـ"ماذا لو" والإيماءات الاحترامية المتبادلة بين مدربهم والنجم النيجيري. في حين أن الاحترام المتبادل بين أوسيمهن وسباليتي لا يمكن إنكاره، فإن الحصن القانوني والمالي الذي بنى دي لورينتيس يضمن أن أي انتقال يظل احتمالاً بعيداً. مع انقشاع غبار دوري أبطال أوروبا، تظل بند "مناهضة إيطاليا" تذكيرًا قويًا بأنه على الرغم من أن اللاعبين والمدربين قد يربطهم أواصر الديون والامتنان، فإن صناعة كرة القدم عادة ما يكون لها القول الفصل.
