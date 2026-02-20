"أنا لست داخل رأسه!" - دييغو سيميوني غير متأكد من مستقبل جوليان ألفاريز وسط أنباء عن اهتمام برشلونة به، بينما يعود نجم أتلتيكو مدريد إلى أفضل مستوياته بعد فترة جفاف تهديفي

تزايدت التكهنات حول انتقاله إلى كامب نو، حيث تشير التقارير إلى أن برشلونة قد حدد الفائز بكأس العالم كخليفة مثالي لروبرت ليفاندوفسكي. على الرغم من هذه الشائعات، عاد ألفاريز إلى مستواه المعهود في ملعب متروبوليتانو، حيث لعب دورًا حيويًا في خطة سيميوني التكتيكية خلال فترة حاسمة من الموسم. حتى الآن، سجل 13 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في جميع المسابقات.

وتطرق مدرب أتلتيكو إلى الشائعات قبل مباراة فريقه في الدوري الإسباني ضد إسبانيول، مشيرًا إلى أنه على الرغم من سعادته بأداء المهاجم مؤخرًا، إلا أنه لا يستطيع تفسير أفكار اللاعب الخاصة. وشدد سيميوني على أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يبدو أخيرًا على طبيعته بعد فترة من التقلب في الأداء.

وقال سيميوني للصحفيين عندما سئل عن هذه التكهنات: "أنا لست داخل رأسه. "أنا أرى فقط كيف لعب في آخر مباراتين، وأنه يعود إلى المستوى الذي كان عليه دائمًا ونحن بحاجة إليه بهذه الطريقة. لا يمكنني أن أكون في رأسه، لكنني سعيد جدًا بما يقدمه لنا من خلال ما ينعكس في عمله".