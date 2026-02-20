Getty
"أنا لست داخل رأسه!" - دييغو سيميوني غير متأكد من مستقبل جوليان ألفاريز وسط أنباء عن اهتمام برشلونة به، بينما يعود نجم أتلتيكو مدريد إلى أفضل مستوياته بعد فترة جفاف تهديفي
سيميوني يتحدث عن الضجة
تزايدت التكهنات حول انتقاله إلى كامب نو، حيث تشير التقارير إلى أن برشلونة قد حدد الفائز بكأس العالم كخليفة مثالي لروبرت ليفاندوفسكي. على الرغم من هذه الشائعات، عاد ألفاريز إلى مستواه المعهود في ملعب متروبوليتانو، حيث لعب دورًا حيويًا في خطة سيميوني التكتيكية خلال فترة حاسمة من الموسم. حتى الآن، سجل 13 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في جميع المسابقات.
وتطرق مدرب أتلتيكو إلى الشائعات قبل مباراة فريقه في الدوري الإسباني ضد إسبانيول، مشيرًا إلى أنه على الرغم من سعادته بأداء المهاجم مؤخرًا، إلا أنه لا يستطيع تفسير أفكار اللاعب الخاصة. وشدد سيميوني على أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يبدو أخيرًا على طبيعته بعد فترة من التقلب في الأداء.
وقال سيميوني للصحفيين عندما سئل عن هذه التكهنات: "أنا لست داخل رأسه. "أنا أرى فقط كيف لعب في آخر مباراتين، وأنه يعود إلى المستوى الذي كان عليه دائمًا ونحن بحاجة إليه بهذه الطريقة. لا يمكنني أن أكون في رأسه، لكنني سعيد جدًا بما يقدمه لنا من خلال ما ينعكس في عمله".
سعر باهظ لردع المتقدمين
بينما يرى برشلونة ألفاريز كخليفة مثالي على المدى الطويل لليفاندوفسكي، لا ينوي أتلتيكو التخلي عن لاعبه المتميز بسعر رخيص. ووفقاً للتقارير، فقد حددت إدارة النادي قيمة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً بـ 200 مليون يورو لتثبيط أي محاولات رسمية من قبل المنافسين المحليين أو الأوروبيين.
على الرغم من اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلا أن أتلتيكو مدريد لا يزال متمسكًا بموقفه. مع استمرار عقد ألفاريز حتى عام 2030، يعتبره النادي العاصمي حجر الزاوية في مشروعه الرياضي في المستقبل المنظور.
وقد عكس رئيس النادي إنريكي سيريزو هذا الموقف المتحدي، قائلاً: "جوليان لاعب متعاقد مع أتلتيكو مدريد وهو سعيد. لم يتصل بنا أحد من برشلونة رسمياً بشأن التعاقد معه، وهذا كل ما في الأمر".
الدفاع عن عقلية فريقه
بالإضافة إلى الحديث عن الانتقالات، انتهز سيميوني الفرصة للدفاع عن لاعبيه ضد الادعاءات التي تقول إنهم يفتقرون إلى الحماس خلال جدول المباريات المزدحم. ورفض فكرة أن تباين أداء الفريق ناتج عن قلة الجهد، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى التقلبات النفسية الطبيعية التي يمر بها الرياضيون المحترفون. فاز أتلتيكو في اثنتين من مبارياته السبع الأخيرة، وكلاهما في كأس الملك.
وأوضح المدرب: "لأنهم بشر، ولا يمكننا أن نتصرف بنفس الطريقة كل يوم، رغم أننا نرغب في ذلك. لا يتعلق الأمر بالقوة أو بالتخلي عن المباريات. أنا مدرب منذ 20 عامًا، ولعبت كلاعب لمدة 19 عامًا، ولا أعرف أي لاعب كرة قدم لا يرغب في الفوز وبأفضل طريقة ممكنة. خسرنا المباريات بسبب سوء الأداء، لا شيء آخر".
تراجع أتلتيكو أكثر عن ريال مدريد وبرشلونة في السباق على لقب الدوري الإسباني، في حين لم يتمكن من تحقيق سوى تعادل 3-3 مع كلوب بروج في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع. مع استمرار المنافسة على كأس الملك، لا يملك الروجيبانكوس وقتًا كافيًا للراحة بين المباريات.
وقال سيميوني: "من الصعب الحفاظ على هذا الوضع، نحتاج إلى فرق أكبر. 10 أو 11 لاعبًا كما هو الحال دائمًا لا يكفي. من الواضح أن هناك العديد من المباريات. زادت المنافسة في دوري أبطال أوروبا إذا لم تتأهل إلى دور الـ16، ولديك أسبوعان فقط، ناهيك عن الوصول إلى نصف نهائي كأس الملك، الأمر الذي يتطلب مجهودًا أكبر. لا شك لدي في أن الفرق تحتاج إلى التوسع، ويجب أن يكون عملنا كإدارة كبيرًا، بناءً على ما نراه بين المباريات ومخاطر الإصابة. إذا سألت اللاعبين، فسيقولون دائمًا إنهم بخير".
التركيز يتحول إلى نقاط الدوري الإسباني
يستعد أتلتي الآن لاستضافة إسبانيول في مباراة سيمنح فيها سيميوني الأولوية للنقاط على حساب الأسلوب. مع احتلال لوس روجيبانكوس المركز الرابع في الدوري الإسباني، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، سيهدف الفريق إلى إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
بعد مباراة إسبانيول، سيتجه ألفاريز وزملاؤه على الفور إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعبون مباراة الإياب في الدور الفاصل ضد كلوب بروج.
