"أنا فخور حقًا بكل هذه الإنجازات" - هاري كين يكشف عن هدفه التالي بعد أن أصبح مهاجم بايرن ميونيخ أول إنجليزي يسجل 500 هدف في مسيرته الكروية
الهداف كين يصل إلى 500 هدف في مسيرته
حقق كين إنجازًا بارزًا عندما سجل هدفين لبايرن ميونيخ في فوزه على فيردر بريمن في الدوري الألماني. ساعد لاعب المنتخب الإنجليزي فريق فينسنت كومباني على تحقيق فوز 3-0، مما أبقى الفريق متقدمًا بست نقاط على بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني.
افتتح المهاجم المخيف رقم 9 لبايرن التسجيل من ركلة جزاء، قبل أن يسدد كرة دقيقة من خارج منطقة الجزاء بعد ثلاث دقائق. وبهذه الأهداف، وصل إلى 500 هدف خلال مسيرته الرائعة.
كين يحدد هدفه التالي بعد تحقيق إنجاز تاريخي
كين هو أفضل هداف في تاريخ توتنهام، حيث سجل 280 هدفًا مع الفريق. سجل 16 هدفًا خلال سلسلة من فترات الإعارة في بداية مسيرته في شمال لندن. انتقل إلى أليانز أرينا في عام 2023.
حافظ على مستواه الفردي المذهل في بافاريا، حيث سجل 126 هدفًا لبايرن في 131 مباراة. وهو الآن بطل الدوري الألماني، بعد أن حطم رقمه القياسي في عدد الألقاب، وحصل على جائزتي الحذاء الذهبي.
على الصعيد الدولي، أصبح كين أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي للرجال. سجل 78 هدفًا مع المنتخب الإنجليزي في 112 مباراة دولية، ومن المتوقع أن يحطم الرقم القياسي لبيتر شيلتون في عدد المباريات الدولية، والذي يبلغ 125 مباراة.
كين فخور بكل ما حققه، وهو محق في ذلك. قال في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "بالنسبة لي شخصياً، أنا فخور حقاً بتحقيق 500 هدف في مسيرتي. كل هذه الإنجازات هي شيء أفخر به حقاً. أحاول استيعابها وتقديرها. شكراً جزيلاً لجميع زملائي في الفريق على مر السنين، وجميع المدربين، وجميع الموظفين الذين ساعدوني في تحقيق ذلك".
لم يكن كين أبدًا من النوع الذي يتباهى بمجده أو يكتفي بما حققه، بل يتطلع دائمًا إلى ما يمكن تحقيقه في المستقبل. وأضاف: "كما هو الحال دائمًا، نتطلع إلى المباراة التالية والهدف التالي، ونأمل أن نتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف ونرى إلى أي مدى يمكننا الوصول. أقدر جميع الرسائل والدعم، وأتطلع بالفعل إلى الأسبوع المقبل".
هل كين هو أفضل مهاجم في جيله؟
يعتبر كين قد رسخ مكانته بين أعظم اللاعبين في التاريخ، حيث قال زميله السابق في توتنهام فرايزر كامبل لموقع GOAL عن مكانة قائد منتخب إنجلترا في تلك المجموعة: "إنه في مصاف أفضل اللاعبين. ربما يكون [روبرت] ليفاندوفسكي لاعبًا مشابهًا له. إنه بنفس مستواه، إن لم يكن أفضل منه.
"هذا فضل له. لقد انتقل من مقاعد البدلاء في ليستر في الدوري الإنجليزي إلى أفضل مهاجم رقم 9 في العالم. أرقامه وأهدافه لا تكذب، ولا يمكن تحقيق ذلك بالصدفة - بل بالعمل الجاد والتفاني والاستمرار في القيام بما تجيده، وهو تسجيل الأهداف أسبوعًا بعد أسبوع. إنه بالتأكيد أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، في رأيي".
زميله السابق في توتنهام، ميشيل فورم، قال سابقًا لـ GOAL عن ترتيب كين بين المهاجمين المخيفين في الجيل الحديث: "لويندوفسكي وهاري هما من نفس نوعية اللاعبين أكثر من [سيرجيو] أغويرو و[لويس] سواريز.
بالنسبة لي، هو أحد أفضل ثلاثة مهاجمين في تاريخ أوروبا. لا شك في ذلك. ربما أكون متحيزًا بعض الشيء لأنني لعبت معه وأعرفه، لكنه مهاجم رائع. ليفاندوفسكي أقرب إلى أسلوبه من سواريز. من الواضح أن أغويرو اعتزل مبكرًا بعض الشيء. كان مهاجمًا رائعًا أيضًا. بالنسبة لي، هاري من بين أفضل ثلاثة مهاجمين".
ما هو مستقبل كين؟ مفاوضات العقد وشائعات الانتقال
سيكون كين مصمماً على حسم المركز الأول قبل اعتزاله، ولا يبدو أن ذلك سيحدث في أي وقت قريب. دخل بايرن في مفاوضات لتمديد عقد لاعب مهم، بحيث ينتهي عقده الحالي في عام 2027، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادٍ آخر، حيث يمكن تفعيل بنود الإفراج عنه في كل فترة انتقالات.
