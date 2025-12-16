"أنا ضده لكنه الحل الوحيد" .. تركي العجمة يُقدم اقتراحًا "غريبًا" لبديل رينارد مع المنتخب السعودي

وانقسم الإعلاميون ما بين مؤيد لإقالة رينارد الآن وتعيين مدرب جديد ليقود المنتخب السعودي في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك، وما بين محذر من تلك الخطوة وصعوبة إيجاد مدرب جيد متفرغ حاليًا وقادر على التأثير الفعلي في وضع الأخضر.

من بين أولئك جميعًا خرج الإعلامي المخضرم تركي العجمة باقتراح قد يُوصف بالأغرب لاستبدال رينارد، وقد وصف استمراره بالكارثة وإحضار مدرب جديد بالكارثة الأكبر!

العجمة اقترح تعيين جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مدربًا للمنتخب السعودي بدلًا من رينارد، على أن يُواصل عمله مع كريستيانو رونالدو وزملائه في العاصمة السعودية.

وأوضح العجمة أنه شخصيًا ضد أن يُدرب المنتخب أحد مدربي الأندية السعودية، لكن مشيرًا في نفس الوقت أن ذلك بات الحل الوحيد المتاح، مبررًا ذلك بأن المدرب صاحب الـ71 عامًا يعرف الدوري واللاعبين جيدًا ويستطيع التعامل معهم على المستوى النفسي والذهني.

حيث كتب على منصة إكس "ليس أمامنا إلا توقف واحد وتجميع واحد للمنتخب قبل كأس العالم. إبقاء رينارد كارثة، إحضار مدرب جديد كارثة أكبر. أقترح أن يدرب المنتخب جيسوس مع الإبقاء عليه مدربًا للنصر في الوقت نفسه. يعرف الدوري، اللاعبين، ونفسياتهم".

أتم "مع أني ضد تدريب المنتخب من قبل مدربي الأندية، لكن هذا الحل الوحيد من وجهة نظري حاليًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".