"أنا سعيد هنا ولم أقصد ما فهمه الجمهور بشأن ريال مدريد!".. لينارت كارل يعتذر لبايرن ميونخ ورد رسمي من البافاري

تحرك كريستوف فروند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بسرعة لحماية لاعبه الشاب من المزيد من الوضع تحت المجهر، وكشف أن كارل أصدر اعتذارًا فوريًا عن تصرّفه غير الحصيف أمام وسائل الإعلام مؤخرًا.

أثار الشاب ضجة بين جماهير النادي الأسبوع الماضي عندما تحدث بصراحة عن خطة مسيرته المهنية، التي تضمنت رحيله في المستقبل عن ملعب أليانز أرينا قبل أن يثبت نفسه تمامًا في الفريق الأول.

ومع ذلك، أكد فروند أن هذه التصريحات كانت نتيجة سذاجة الشباب وليس عدم التزامه تجاه متصدر الدوري الألماني. وفي حديثه بعد مباراة النادي الودية في منتصف الموسم في النمسا، أوضح المدير الرياضي أن المشكلة تم حلها داخليًا بعد محادثة مع اللاعب.

وقال في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن هذا هو ليني. كل من يعرف ليني يعرف ذلك. هكذا يلعب كرة القدم أيضًا، إنه يظهر مشاعره بوضوح، لا يهتم بأي شيء كما نقول هنا - حتى على أرض الملعب. يتحدث كفتى في السابعة عشرة من عمره. أدرك على الفور أن ما قاله كان غير موفق. اعتذر في اليوم التالي، وتحدثنا عن الأمر".

وأكد فروند أن النادي سعيد بتطور الجناح وسعادته الحالية في ميونخ، وعزا التصريحات إلى عشقه للفريق الإسباني منذ الطفولة وليس إلى رغبته في الرحيل.

قال: "هذا ليس ما قصده على الإطلاق، إنه يشعر براحة شديدة في بايرن ميونخ، ويستمتع حقًا بهذه الفترة. عندما كان طفلاً، خضع لتجربة أداء مع ريال مدريد - الذي كان نادي أحلامه. سُئل عن نادي أحلامه إلى جانب بايرن ميونخ. إنه يبلغ من العمر 17 عامًا وسعيد جدًا في بايرن ميونخ. ونحن سعداء جدًا بوجوده معنا".