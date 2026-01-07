FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport
Peter McVitie و أحمد مجدي

"أنا سعيد هنا ولم أقصد ما فهمه الجمهور بشأن ريال مدريد!".. لينارت كارل يعتذر لبايرن ميونخ ورد رسمي من البافاري

تصريحات الفتى الواعد أثارت قلق جماهير بايرن ميونخ

اعتذر لاعب بايرن ميونخ المثير للجدل لينارت كارل إلى مسؤولي النادي بعد أن أثار الجدل بتصريحاته حول رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد. 

واضطر الجناح البالغ من العمر 17 عامًا إلى توضيح موقفه بعد مقابلة ذكر فيها أن النادي الإسباني العملاق هو "نادي أحلامه"، لكنه وضع الجدل وراءه يوم الثلاثاء بتسجيله هدفين في فوز ساحق 5-0 في مباراة ودية على ريد بول سالزبورج.

  • أول رد رسمي من بايرن ميونخ على تصريحات لينارت كارل

    تحرك كريستوف فروند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بسرعة لحماية لاعبه الشاب من المزيد من الوضع تحت المجهر، وكشف أن كارل أصدر اعتذارًا فوريًا عن تصرّفه غير الحصيف أمام وسائل الإعلام مؤخرًا. 

    أثار الشاب ضجة بين جماهير النادي الأسبوع الماضي عندما تحدث بصراحة عن خطة مسيرته المهنية، التي تضمنت رحيله في المستقبل عن ملعب أليانز أرينا قبل أن يثبت نفسه تمامًا في الفريق الأول.

    ومع ذلك، أكد فروند أن هذه التصريحات كانت نتيجة سذاجة الشباب وليس عدم التزامه تجاه متصدر الدوري الألماني. وفي حديثه بعد مباراة النادي الودية في منتصف الموسم في النمسا، أوضح المدير الرياضي أن المشكلة تم حلها داخليًا بعد محادثة مع اللاعب.

    وقال في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن هذا هو ليني. كل من يعرف ليني يعرف ذلك. هكذا يلعب كرة القدم أيضًا، إنه يظهر مشاعره بوضوح، لا يهتم بأي شيء كما نقول هنا - حتى على أرض الملعب. يتحدث كفتى في السابعة عشرة من عمره. أدرك على الفور أن ما قاله كان غير موفق. اعتذر في اليوم التالي، وتحدثنا عن الأمر".

    وأكد فروند أن النادي سعيد بتطور الجناح وسعادته الحالية في ميونخ، وعزا التصريحات إلى عشقه للفريق الإسباني منذ الطفولة وليس إلى رغبته في الرحيل.

    قال: "هذا ليس ما قصده على الإطلاق، إنه يشعر براحة شديدة في بايرن ميونخ، ويستمتع حقًا بهذه الفترة. عندما كان طفلاً، خضع لتجربة أداء مع ريال مدريد - الذي كان نادي أحلامه. سُئل عن نادي أحلامه إلى جانب بايرن ميونخ. إنه يبلغ من العمر 17 عامًا وسعيد جدًا في بايرن ميونخ. ونحن سعداء جدًا بوجوده معنا".

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICHAFP

    ماذا قال لينارت كارل عن انتقاله إلى ريال مدريد؟

    بدأت القصة الأسبوع الماضي عندما أجرى كارل، الذي يُعتبر أحد ألمع المواهب في كرة القدم الألمانية، مقابلة صريحة حول طموحاته على المدى الطويل. على الرغم من أنه لا يزال في بداية مسيرته الاحترافية، إلا أن المهاجم حدد مسارًا محددًا أزعج بعض المشجعين.

    قال كارل: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الانتقال إلى ريال مدريد. هذا هو النادي الذي أحلم باللعب فيه، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن ميونخ نادٍ مميز جدًا ويوفر الكثير من المتعة".

  • كارل يتألق في فوز بايرن ميونخ الساحق على سالزبورج.. ماذا قدم أمامهم؟

    عازمًا على أن يترك كرة القدم تتحدث عن نفسها، قدم كارل أداءً مبهرًا على أرض الملعب بعد أيام قليلة من الجدل. واجه بايرن ميونخ فريق سالزبورج يوم الثلاثاء في آخر مباراة تحضيرية قبل استئناف الدوري الألماني، وحقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-0.

    بينما افتتح هيروكي إيتو، الذي انضم للفريق في الصيف، التسجيل بضربة رأسية انحرفت قبل نهاية الشوط الأول بقليل، كان الشوط الثاني من نصيب خريجي الأكاديمية. قام المدير الفني فينسنت كومباني بتبديل جميع لاعبي التشكيلة الأساسية في الاستراحة، وأدخل كارل إلى جانب زملائه الواعدين فيليبي تشافيز وتوم بيشوف.

    لم يضيع كارل الوقت في إحداث تأثير. في الدقيقة 71، ضاعف تقدم بايرن، مستفيدًا من تمريرة دقيقة من تشافيز ليحسمها بهدوء. بعد أربع دقائق، تحول إلى صانع الألعاب، حيث مرر الكرة إلى تشافيز ليحولها إلى الشباك ويجعل النتيجة 3-0، مما أنهى المباراة فعليًا.

  • FBL-AUT-GER-BUNDESLIGA-FRIENDLY-SALZBURG-BAYERN MUNICHAFP

    تألق لويس دياز

    ولم يكتف الشاب بذلك. في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل هدفه الثاني في هذه الأمسية. أرسل لويس دياز، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني، تمريرة عرضية رائعة إلى القائم الخلفي حيث كان كارل في انتظارها ليكمل ثنائيته. كان أداء رائعًا أظهر بالضبط سبب حرص بايرن على الاحتفاظ بخدماته على الرغم من إعجابه بملعب سانتياجو برنابيو.

    لعب دياز دورًا أساسيًا في سلسلة الأهداف المتتالية في الدقائق الأخيرة، حيث قدم أيضًا تمريرة حاسمة للهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع. تمريرة الكولومبي الدقيقة وصلت إلى بيشوف، الذي سجل الهدف الخامس ليختتم فوزًا ساحقًا لفريق كومباني.

    سيتجه البافاريون الآن إلى المنافسات الرسمية، حيث يستعدون لاستقبال فولفسبورج يوم الأحد في أول مباراة لهم في الدوري الألماني لعام 2026. بالنسبة لكارل، سيكون الهدف هو الحفاظ على مكانه في الفريق وضمان أن تركز عناوين الصحف في المستقبل على إنجازاته التهديفية بدلاً من أحلامه في الانتقال.

