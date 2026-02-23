سجل المهاجم السلوفيني ثلاثة أهداف في مباراتين بينما كان دارين فليتشر مدربًا مؤقتًا بعد إقالة روبن أموريم، حيث بدأ مباراة الدوري ضد بيرنلي وهزيمة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون. لم يبدأ أي مباراة منذ تولي كاريك المسؤولية، لكنه أثبت فعاليته، حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات شارك فيها.

المهاجم الذي كلف 74 مليون جنيه إسترليني بدأ يسترد قيمة انتقاله ببطء، حيث سجل أهدافًا ضد فولهام ووست هام وإيفرتون، مما أكسب مانشستر يونايتد خمس نقاط ليقترب من هدفه النهائي المتمثل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

أكد سيسكو مدى ثقته بنفسه بعد أن أثبت فارقًا لصالح مانشستر يونايتد في ميرسيسايد، وشرح سبب سعادته بلعب دور المهاجم بدلاً من لاعب أساسي.