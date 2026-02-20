يستعد دورتموند للدخول في مفاوضات رسمية مع نميشا لصد الاهتمام المتزايد من الدوري الإنجليزي الممتاز. أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا جزءًا أساسيًا من لعب بوروسيا دورتموند، وتألق مؤخرًا في فوز الفريق المقنع 2-0 على أتالانتا في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا. جعلته قدرته على توجيه اللعب وخلق تفوق عددي لاعبًا لا غنى عنه للعملاق الألماني.

تصر إدارة النادي على التحرك قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية، إدراكًا منها أن قيمة نميشا ترتفع بسرعة في جميع أنحاء أوروبا. بعد انضمامه من فولفسبورغ في عام 2023 مقابل 30 مليون يورو، أسكت لاعب الوسط منتقديه الأوائل ليصبح شخصية لا غنى عنها في الفريق، حيث شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. يعتبره دورتموند الآن ركيزة أساسية في مشروعه على المدى الطويل، وليس مجرد أصل يمكن بيعه.

وقال المدير الرياضي لدورتموند لشبكة Sky Sport: "لقد أعجبني جدًا لأنه قادر دائمًا على حل المواقف في المباريات. إنه يخلق مساحات جديدة ويحقق تفوقًا عدديًا. فيليكس هو له تأثير كبير في الوقت الحالي وهو لاعب مهم للغاية".