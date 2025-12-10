"أنا أعيش لآكل".. إرلينج هالاند "روبوت" جوارديولا يحوّل ريال مدريد من "حلم" إلى "فريسة"!

هكذا هي كواليس هداف تاريخي، وبلا شك، الأكثر فتكاً في دوري أبطال أوروبا. لا أحد يقترب من معدله التهديفي الذي يتجاوز الهدف في المباراة الواحدة: 54 هدفاً في 53 ظهوراً. لا كريستيانو (140 في 183، أي بنسبة 0.76)؛ ولا ليونيل ميسي (129 في 163، أيضاً بنسبة 0.76)؛ ولا بالطبع كيليان مبابي (64 في 92، بنسبة 0.69)، الرجل الذي منعه من تحقيق حلمه باللعب في مدريد، لأنه في النهاية كان الأمر بالنسبة للنادي الملكي إما هذا أو ذاك.

اليوم، هالاند الذي صقله جوارديولا في الملعب -وهو ليس بالشيء الهين- ينكأ جراح مدريد، الفريق الذي لم تسر الأمور معه بشكل جيد أبداً، وبشكل غريب، مع وجود ذلك العبء العاطفي في الحقيبة.

لقد تمكن فقط من تسجيل هدفين في خمس مباريات، فاز في واحدة منها فقط وتعادل في ثلاث. بطريقة ما، لا يزال مدريد يطارد النرويجي منذ توقيعه للسيتي.

ومنذ ذلك الحين، لم يمر موسم لم يتقاطع فيه طريق الفريق "السيتيزن" مع النادي الملكي.