"أمور لا علاقة لها بالدوري" - نجم تشيلسي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب خطأ "غبي" بعد تعادل البلوز مع بيرنلي
نجم تشيلسي يتعرض لانتقادات شديدة
تعادل تشيلسي 1-1 مع بيرنلي في اللحظات الأخيرة، حيث سجل زيان فليمنج هدفاً برأسه في الدقيقة 93 ليمنح الفريق الذي يحتل المركز 19 نقطة في ستامفورد بريدج، بعد طرد ويسلي فوفانا. وانتقد روزينيور لاعباً لم يذكر اسمه لفشله في مراقبة اللاعب الصحيح في الركنية التي سجل منها فليمنج، بينما ركز أوهارا على خطأ سانشيز نفسه.
في الدقيقة 85، بعد أن استحوذ على الكرة، لم يضيع سانشيز أي وقت، وبدلاً من ذلك شن هجمة مرتدة نحو جواو بيدرو، الذي سجل الهدف الأول. لكن البرازيلي كان يعاني من تقلصات عضلية، ولم يتمكن من ملاحقة الكرة.
"كم عمر (روبرت) سانشيز؟" بدأ أوهارا حديثه على talkSPORT. "إنه ليس شابًا، أليس كذلك؟ لديه خبرة كبيرة. في الدقيقة 85، وصلت الكرة إليه. كل ما عليك فعله هو الانبطاح. تمسك بها."
"ماذا يفعل؟" سأل كاندي.
أجاب أوهارا: "يركلها مباشرة إلى لاعب بيرنلي، فيستعيدونها! لقد فعل ذلك مرتين. أنا أنظر إليه وأقول: 'ماذا يفعل؟
"هذا ليس بسبب صغر سنه، بل بسبب غبائه!"
"أمور غير متعلقة بالدوري" لسانشيز
شعر كل من أوهارا وكوندي أن سانشيز كان يجب أن يضيع الوقت، حيث أضاف الأخير: "التقطها، انزل، اقتل الوقت. يمررها إلى جواو بيدرو، الذي يعاني من تقلصات عضلية. ماذا سيفعل عندما يحصل عليها؟ إنها 3 ضد 1.
"إذا كانت التمريرة مثالية، ماذا سيفعل؟ إنها 3 ضد 1".
وتابع أوهارا: "تحصل على الكرة، تنزل، تحفز الفريق ثم تمررها إلى الزاوية، أليس كذلك؟ لقد أهدرت دقيقتين.
"هذه الأمور، هناك، هي ما يجعل تشيلسي يبدو سخيفًا طوال الوقت.
"إنها مثل الأمور التي تحدث في الدوريات غير المحترفة."
غضب روزينيور
تعادل 1-1 ضد فريق سكوت باركر الذي يحتل المركز 19 جاء بعد استسلام من 2-0، مما أدى إلى خروج فريق ليدز، الذي يصارع الهبوط، من ستامفورد بريدج بنقطة واحدة في وقت سابق من هذا الشهر. هذان النتيجتان وضعتا حداً لما كان بداية قوية تحت قيادة روزينيور حتى ذلك الحين.
وقال للصحفيين: "لقد أهدرنا أربع نقاط من مباراتين على أرضنا. بعد الهدف الأول، افتقرنا إلى الحسم. كنا حذرين للغاية في حيازة الكرة. بالنسبة لي، ليس من الجيد لنادٍ بهذا المستوى أن أقول إننا كنا الفريق الأفضل. نحن بحاجة إلى الفوز بالمباريات. أعرف ما هو الحل وسنتناوله خلال الأسبوع".
وتابع: "هناك الكثير من الحالات، حتى في الفترة التي قضيتها هنا، التي استقبلنا فيها أهدافًا بسبب عدم التركيز وعدم تحمل المسؤولية. في مباراة ولفرهامبتون خارج أرضنا، وكريستال بالاس خارج أرضنا، وليدز على أرضنا، واليوم.
الفرق التي تفوز بالبطولات تفوز بالمباريات 1-0 حتى عندما لا تكون في أفضل حالاتها. كان يجب أن تكون النتيجة اليوم 1-0 على الأقل".
وأضاف روزينيور عن هدف فليمنج: "لم يتم تنفيذ مهمة. مهمة - مهمة مراقبة - لم يتم تنفيذها. نحن نعلم أن فليمنج هو أفضل لاعب في الفريق في التسديد بالرأس.
"وكان هناك لاعب لن أذكر اسمه... أنا لست هنا لانتقاد اللاعبين، سأحمي لاعبي فريقي دائمًا، وسأتعامل مع الأمر خلال الأسبوع. كان هناك لاعب كلفنا بهذه المهمة وقام بمراقبة اللاعب الخطأ. هناك الكثير من الحالات التي استقبلنا فيها أهدافًا بسبب عدم التركيز والمسؤولية.
"تحتاج إلى لاعبين يمكنك الاعتماد عليهم في اللحظة المناسبة للقيام بمهمة ما. هناك قيم معينة يجب أن تتوفر في فريقك. الأمر يتعلق بتقييم اللاعبين وتقييمهم في اللحظة المناسبة. نحتاج إلى لاعبين يمكنهم إنجاز المهام في اللحظات الحاسمة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تواجه تشيلسي اختبارًا صعبًا آخر في نهاية الأسبوع المقبل عندما تلتقي مع متصدر الدوري أرسنال في ديربي لندن الكبير. يحتل فريق روزينيور حاليًا المركز الرابع في الجدول بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، الذي لديه مباراة مؤجلة سيلعبها خارج أرضه أمام إيفرتون يوم الاثنين.
