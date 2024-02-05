أموال ضائعة؟ 400 مليون وتشيلسي بعد يبحث عن الحلول!

هل استفاد تشيلسي من إنفاقه المتهور في يناير 2023؟

حطم فريق تشيلسى الإنجليزي الأرقام القياسية للإنفاق الشتوي منذ 12 شهرًا، لكن هل بررت تلك الصفقات سعرها؟.

لقد اختلف فريق تشيلسى كثيرًا في الانتقالات الشتوية 2024 عما كان عليه في 2023 فهذا العام لم ينفقوا أى مبالغ وحاولوا جمع الأموال من خلال بيع مواهب الأكاديمية أرماندو بروجا وتريفوه تشالوباه، وهي انتقالات كان من شأنها أن تمثل ربحًا بنسبة 100٪؜ لإدارة النادى حتى يتماشوا مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وأنفق تود بولى، مبلغ 320 مليون جنيه إسترليني، على فريق تشيلسي لضم بعض اللاعبين الذين كان من المفترض أن يغيروا حظوظ البلوز في منتصف موسم 2022-23 الفوضوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد مرور عام على إنفاق تشيلسي القياسي في شهر يناير، يقييم موقع "جول" في التقرير التالى صفقات الفريق ومن نجح منها ومن فشل على النحو التالي:-