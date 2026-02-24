أمن إيفرتون يكاد يطرد ابن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد وسط حالة من الارتباك حول هويته

حقق كاريك الأب بداية رائعة في فترة توليه منصب المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، مما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل عما إذا كان سيتولى هذا المنصب بشكل دائم في حال استمرار الأداء الجيد.

وقد أشاد به ماتيوس كونها، الذي تذكر مؤخرًا مدى إعجابه بشجاعة لاعب الوسط السابق قبل الفوز على أرسنال في أواخر يناير.

وقال: "إنه شخص فاز بعدة ألقاب مع مانشستر يونايتد كلاعب. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات. تدرب على يد أليكس فيرجسون، الذي يعد أسطورة في هذه الرياضة. إنه يعرف ما يتطلبه الفوز هنا. أعتقد أن كاريك، أكثر من المسائل التكتيكية، يضيف الكثير من جانب شخص يعرف الطرق التي تمثل النادي.

"إنهم [أرسنال] فريق قوي جدًا، لكننا لعبنا بشجاعة كبيرة في الإمارات. حتى عندما تأخرنا في النتيجة، لم نخفض رؤوسنا أو نتخلى عن خطتنا في أي لحظة. الأمر يتعلق بعقلية الفوز، بالإيمان بما أعده المدرب خلال الأسبوع. نحن بحاجة إلى ذلك، إلى الإيمان بأننا نستطيع مواجهة أي فريق. كانت إحدى تلك المباريات التي تخلد في الذاكرة. لن أنساها أبدًا".

سيأمل كاريك بالتأكيد أن تستمر الأوقات الجيدة من الآن وحتى نهاية الموسم. المباراة التالية في جدول مباريات مانشستر يونايتد هي مواجهة كريستال بالاس في أولد ترافورد قبل أن يزوروا نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك.