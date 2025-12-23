Getty Images Sport
"أشعر بخيبة أمل" .. أليكساندر إيزاك يتحدث بعد الجراحة، ومدرب توتنهام يرد على اتهامات أرني سلوت
من النشوة إلى العذاب
خضع إيزاك لعملية جراحية في كاحله وساقه يوم الإثنين، بعدما كان هدفه في توتنهام هو الثاني له فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من نيوكاسل إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني في نهاية فترة الانتقالات الصيفية، ليواجه الآن انتظارًا طويلاً حتى يتمكن من تسجيل الأهداف مرة أخرى، حيث أمامه بضعة أشهر من التعافي.
"هذا الأمر لا يمر مرور الكرام" .. رسالة إيزاك إلى المشجعين
في ليلة الثلاثاء، نشر إيزاك تحديثًا على حسابه على إنستجرام، شكر فيه مشجعي ليفربول على تمنياتهم الطيبة له في الأيام التي تلت الحادث المؤلم.
وقال إيزاك: "أشعر بخيبة أمل لغيابي لفترة من الوقت. حان الوقت للتعافي وتقديم الدعم من على خط التماس. سأعمل بجد للعودة في أقرب وقت ممكن".
السويدي أضاف: "شكراً لجميع مشجعي الريدز والجميع على رسائلهم اللطيفة، إنها لا تمر مرور الكرام".
كم من الوقت سيغيب إيزاك عن الملاعب؟
من المقدر أن يغيب إيزاك عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا قبل أن يكون جاهزًا للعودة مرة أخرى. ومع ذلك، يعتقد خبير الإصابات بن دينيري أن ليفربول يجب أن يراعي عودة المهاجم إلى الملاعب، مع التركيز الكامل على استعداداته للموسم 2026-27.
وقال دينيري لموقع Casino Beats: "مع كسر في عظم الساق، فإن مدى الإصابة سيعتمد بطبيعة الحال على شدتها. عادة ما تكون المدة القياسية للغياب عن الملاعب بسبب هذا النوع من الإصابات من ستة إلى ثمانية أسابيع، لكن مشكلة إيزاك في الكاحل والجراحة التي تلت ذلك قد عقدت الأمر. قد تتضمن عملية التعافي بعض الانتكاسات - نادرًا ما يكون طريق اللاعبين للعودة إلى لياقتهم الكاملة واضحًا وبدون عوائق في هذه الظروف.
"شعرنا أننا بدأنا نرى إيزاك يؤدي بمستوى مشابه لمستواه في نيوكاسل، حيث كان يقترب من مستويات لياقة بدنية أعلى، بعد أن غاب عن فترة الإعداد للموسم بالكامل".
خبير الإصابات اختتم: "الحقيقة المرة هي أن إيزاك سيعود على الأرجح في نهاية الموسم، وسيُمنح دقائق ليعود ببطء إلى مستواه، لكن التركيز سيكون على إجراء تحضير قوي للموسم المقبل".
- AFP
جدل حول تحدي فان دي فين
قال مدرب ليفربول آرني سلوت يوم الثلاثاء إن اندفاع فان دي فين "المتهور" على إيزاك كان من المحتمل أن يؤدي إلى إصابة خصمه، موضحًا: "لقد كان تحديًا متهورًا. لقد تحدثت كثيرًا عن تدخل شافي سيمونز، الذي كان بالنسبة لي غير مقصود تمامًا. لا أعتقد أن مثل هذا التدخل يمكن أن يتسبب في إصابة، لكن تدخل فان دي فين، إذا قمت بتدخل مثل هذا 10 مرات، فهناك احتمال كبير أن يتعرض اللاعب لإصابة خطيرة في 10 مرات".
ومع ذلك، دافع توماس فرانك، مدرب توتنهام، عن فان دي فين، مدعيًا أن محاولة القيام بمثل هذا التحدي كان رد فعل طبيعي من قلب الدفاع.
وقال فرانك عن تعليقات سلوت: "من الواضح أنني لا أتفق مع هذا الرأي. من نواحٍ عديدة، أعتقد أننا نتحدث عن مدافع مثل ميكي فان دي فين الذي سيبذل قصارى جهده لتجنب الإصابة، لذا فهي عملية انتقالية.
"إنه يركض عائدًا، والكرة تنزلق على الجانب، وهو يبذل قصارى جهده ليرى ما إذا كان بإمكانه صد تلك التسديدة، لذا فهو ينزلق. لسوء الحظ، وضع إيزاك قدمه هناك مباشرة، وهذا يجعل الأمر يبدو أسوأ مما هو عليه. أعتقد أن هذه ستكون رد فعل طبيعي لأي مدافع.
"سأقولها بهذه الطريقة: إذا لم يفعل مدافعي ذلك، فلا أعتقد أنه مدافع حقيقي. إنه لاعب عادل للغاية وتنافسي. هذا شيء محسوم. الشيء الآخر، أنت تعلم أيضًا أن اللاعبين قد حلا الأمر، وهذا مؤشر جيد على كيفية حلهم له. مؤشر جيد."
إعلان