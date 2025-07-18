تطور سريع .. موقف أليكساندر إيزاك من الانتقال إلى الهلال بعد العرض المفاجئ

لم يمر وقت طويل على العرض الهلالي؛ حتى حدد اللاعب موقفه..

يعيش عالم الساحرة المستديرة الآن، على وقع مفاجأة اقتحام نادي الهلال، صفقة النجم السويدي المتألق أليكساندر إيزاك، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد.

إيزاك ارتبط اسمه طوال الأيام الماضية، بإمكانية الانتقال إلى العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث قيل إن نيوكاسل رفض عرضًا يتراوح بين 120 إلى 140 مليون يورو، للتخلي عن اللاعب.

وبشكلٍ مفاجئ.. أعلن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو اليوم الجمعة، دخول الزعيم الهلالي في الصفقة؛ على أمل التعاقد مع النجم السويدي البالغ من العمر 25 سنة، في صيف العام الحالي.