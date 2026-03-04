أليخاندرو غارناشو يواجه "أمراً صعباً للغاية" في حياته الشخصية، بينما يدافع ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، عن الجناح بعد تعرضه للصافرات الاستهجانية

في حديثه قبل الرحلة إلى فيلا بارك، سلط روزينيور الضوء على النضج الذي أظهره غارناشو خلال فترة من الاضطرابات الشخصية. قال روزينيور: "غارنا لاعب رائع. لقد أعجبتني حقًا ردة فعله خلال هذه الفترة لعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية. لقد تدرب جيدًا. وضع غارنا نفسه في مكانة جيدة جدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو أكثر من مجرد مرشح للعب في التشكيلة الأساسية. علينا أن نأخذ في الاعتبار أن غارنا يبلغ من العمر 21 عامًا. لديه قدرات هائلة. لديه إمكانات هائلة".

كشف رئيس البلوز عن مدى ما كان اللاعب يحمله في سريرته، بما في ذلك حادثة أعطى فيها الأولوية لواجبات النادي قبل معالجة مسألة عائلية. قال روزينيور: "لقد مر بأمر صعب للغاية في حياته مؤخرًا. وبدلاً من إخباري بذلك، أراد أن يقدم نفسه للمباراة وأخبرني بعد المباراة أنه كان عليه العودة إلى المنزل. يحكم الناس على الآخرين بناءً على مظهرهم. غارنا شخصية رائعة للغاية، يعمل بجد كل يوم في التدريبات، وأنا أعلم أن جودته ستظهر في النهاية بشكل ثابت."