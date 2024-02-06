أليخاندرو جارناتشو .. من السير على خطى كريستيانو رونالدو إلى التفوق عليه!

"طموحه مثل أسطورة مانشستر يونايتد"

يواصل أليخاندرو جارناتشو، نجم فريق مانشستر يونايتد الشاب تألقه في الفترة الأخيرة ويبدو أنه سيسير على خطى مثله الأعلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال أنخيل دي ماريا، لصحيفة "أولي" الأرجنتينية عندما سئل عن تقييم إمكانيات زميله جارناتشو: "إنه لاعب سريع للغاية ويتمتع بقدرات مذهلة ولديه مستقبل كبير جدًا والأمر يعتمد عليه وهناك سبب يجعله يلعب لمانشستر يونايتد".

وظهر جارناتشو، لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط في يونيو الماضي، وسيكون له دورًا كبيرًا مع المنتخب قبل بطولة كوبا أمريكا وكأس العالم.

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وتابع دي ماريا: "الشيء الوحيد الذي لن أفعله هو الاحتفال مثل كريستيانو رونالدو، سأسجل الهدف وسأفعل ما يفعله ميسي"، وبعد أيام قليلة من نشر هذه المقابلة، احتفل جارناتشو، بهدفه في شباك وست هام بأحد أشهر احتفالات رونالدو، وهو يجلس على لوحات الإعلان بعد تسجيله لريال مدريد في مرمى أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

وقاد جارناتشو، يونايتد للفوز على وست هام بنتيجة 3-0، وأعاد إشعال آمالهم في إنهاء هذا الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي، ويعد رونالدو، واحدًا من أعظم اللاعبين الذين تألقوا على ملعب أولد ترافورد ويبدو أن جارناتشو، مصممًا على السير في نفس طريقه.