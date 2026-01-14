Allegri Fiorentina MilanGetty Images
Claudio D'Amato و علي سمير

أليجري : حصلنا على ما نستحق هذا الموسم وخروج يوفنتوس من سباق دوري الأبطال "حلم خيالي"

أليجري يقيّم النصف الأول من الموسم ويرفض المقارنات مع إنتر ونابولي: "هدفنا هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا

يعود ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري إلى المنافسات مرة أخرى طمحًا في تحقيق الفوز، ويخوض مباراة خارج أرضه ضد كومو، في المواجهة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا مساءً على ملعب سينيجاليا.

مباراة تنطوي على العديد من المخاطر، لكن الروسونيري لا يمكنهم أن يخطئوا فيها حتى لا يفقدوا أرضية في السباق نحو القمة، وقبل هذا اللقاء خرج أليجري للحديث عن آخر مستجدات فريقه.

  • "40 نقطة هي ما نستحقه"

    أليجري قال عن رصيد فريقه في الدوري:""لدينا 40 نقطة وهي النقاط التي استحققناها على أرض الملعب، بغض النظر عن الفرق التي واجهناها. إنها أساس جيد ولكن علينا التفكير في مرحلة الإياب، وتحقيق المزيد من النقاط التي تسمح لنا بالبقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى".

  • القسوة هي الحل

    وواصل أليجري حديثه:""علينا أن نعود إلى اللعب بقسوة أكبر في المباراة، لأن هناك لحظات نكون فيها ضعفاء بعض الشيء وعلينا أن نتحسن في كلا الشوطين، وأن نكون أكثر دقة من الناحية الفنية. اللاعبون يتمتعون بصفات ممتازة وعلينا أن نعمل على ذلك، وعلينا أن نكون مقتنعين".

    وعن الإصابات:""فولكروج تعرض لضربة ستبعده عن مباراة كومو. سنرى ما سيحدث في مباراة ليتشي، على الرغم من أن الأمر صعب للغاية، ونأمل أن يتمكن من اللعب في مباراة روما. بافلوفيتش سيغيب أيضًا: من المفترض أن يعود في مباراة الجيالوروسي. في مباراة كومو، سيلعب دي وينتر بدلاً منه في مركز الجناح الأيسر".

    "متى سيعود خيمينيز؟ التعافي يسير على ما يرام، لكنه لا يزال بعيدًا عن العودة. سنتحدث عن ذلك مرة أخرى في نهاية مارس".

    اللعب ضد سيسك فابريجاس:""المباراة ليست فابريجاس ضد أليجري. إنه يقوم بعمل رائع ولديه لاعبون ممتازون،  يضغطون ويلعبون جيدًا بقدراتهم الفنية. لا يسعنا سوى أن نهنئه، علينا فقط أن نذهب إلى هناك ونفوز بنقاط اللقاء".

  • رؤية يوفنتوس خارج الأربعة الكبار "حلم خيالي"

    قال مدرب ميلان ويوفنتوس السابق:"كان يبدو أنه من المستحيل تواجد يوفنتوس خارج المنافسة على المراكز الأربعة الأولى. من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، وفي النهاية سيتعين على أحدهم أن يخرج من المنافسة: نأمل أن يكونوا هم وليس نحن، رؤيتهم خارج سباق دوري أبطال أوروبا حلم خيالي ".

    رأيه في مباراة إنتر ونابولي:" كانت مواجهة جميلة، لقد لعبوا بشكل جيد من الناحية الفنية. إنتر لم يغب عن المراكز الأولى في الدوري الإيطالي سوى مرتين في آخر 6 سنوات، باستثناء موسم 2022/2023. أما نابولي فلم يغب عن دوري أبطال أوروبا سوى مرتين في آخر 12 أو 14 سنة. هدفنا هو العمل من أجل المشاركة في المسابقة العام المقبل".

    وعن طريقة اللعب أمام كومو:"تغيير التشكيلة لإدخال مهاجم آخر؟ قد يكون هذا حلاً، ونحن نعمل على ذلك، لكن الأمر يعتمد على الخصائص وعلى اللاعبين المتاحين لدي. من الضروري أيضاً الاحتفاظ ببعض التغييرات على مقاعد البدلاء".

  • موقفه من انتقالات يناير

    وعن إمكانية تواجد ميلان في السوق لضم صفقات جديدة:"في يناير 2011/2012، انضم أنطونيو كاسانو مارك وفان بوميل إلى الفريق؟ كانا صفقتين رائعتين ومهمتين، لكن هذا لا يعني أننا بحاجة إلى صفقتين أخريين هذا العام. أنا سعيد بالوضع الحالي".

