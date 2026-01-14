أليجري : حصلنا على ما نستحق هذا الموسم وخروج يوفنتوس من سباق دوري الأبطال "حلم خيالي"

وواصل أليجري حديثه:""علينا أن نعود إلى اللعب بقسوة أكبر في المباراة، لأن هناك لحظات نكون فيها ضعفاء بعض الشيء وعلينا أن نتحسن في كلا الشوطين، وأن نكون أكثر دقة من الناحية الفنية. اللاعبون يتمتعون بصفات ممتازة وعلينا أن نعمل على ذلك، وعلينا أن نكون مقتنعين".

وعن الإصابات:""فولكروج تعرض لضربة ستبعده عن مباراة كومو. سنرى ما سيحدث في مباراة ليتشي، على الرغم من أن الأمر صعب للغاية، ونأمل أن يتمكن من اللعب في مباراة روما. بافلوفيتش سيغيب أيضًا: من المفترض أن يعود في مباراة الجيالوروسي. في مباراة كومو، سيلعب دي وينتر بدلاً منه في مركز الجناح الأيسر".

"متى سيعود خيمينيز؟ التعافي يسير على ما يرام، لكنه لا يزال بعيدًا عن العودة. سنتحدث عن ذلك مرة أخرى في نهاية مارس".

اللعب ضد سيسك فابريجاس:""المباراة ليست فابريجاس ضد أليجري. إنه يقوم بعمل رائع ولديه لاعبون ممتازون، يضغطون ويلعبون جيدًا بقدراتهم الفنية. لا يسعنا سوى أن نهنئه، علينا فقط أن نذهب إلى هناك ونفوز بنقاط اللقاء".

