أليجري ليس الوحيد .. ريال مدريد قطع رأس "البطل" مرتين وموسيماني ضحية طفرة السعودية!

مقصلة الإقالة تطيح برقاب زينها الذهب

مهما حملت مباريات كرة القدم من إثارة ومتعة سواء أثناء تسجيل الأهداف أو اللقطات الفنية الرائعة، تظل لحظة صعود الفريق على منصات التتويج ورفع الكؤوس هي الأسعد في أذهان الجميع.

وكما جرت العادة، تتبع لحظات التتويج مواقف عرفان بالفضل لكل من ساهم في اللقب، وأولهم بالطبع المدير الفني "مايسترو" الفريق والذي يحمل على الأعناق وتكلل رقبته بالورود وتنهال عليه الإدارات بالمكافآت الضخمة وعروض التجديد.

ورغم صعوبة حدوث سيناريو معاكس للمذكور سلفًا، إلا أن لكل قاعدة استثناء، وما أكثر هذه الاستثناءات، فهناك مرات كثيرة فوجئ المدربون الأبطال بإقالتهم فور نزولهم من على سلالم "البوديوم"، بعض هذه القرارات كانت لأسباب منطقية وأخرى لم تقنع الجمهور.

وكانت إقالة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، من منصب المدير الفني ليوفنتوس، بعد ساعات من تتويجه مع فريق السيدة العجوز بكأس إيطاليا 2023-2024، أكبر مفاجأة للجماهير وواحدة من الحالات الغريبة في قرارات الإقالة المفاجئة، والتي يرصدها "جول" في السطور التالية...