"هذا ما لاحظناه في السعودية" .. ألونسو : نرفض "الانتحار" بسبب إصابة مبابي ولست أنا من سيكتشف يامال!

فرض تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، حالة من الغموض حول موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية مشاركته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ألونسو يطمح في الفوز بالبطولة الأولى له مع ريال مدريد، منذ قدومه للفريق الصيف الماضي خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويدخل نهائي السوبر المنقول حصريًا بالمجان عبر تطبيق ثمانية، أمام الغريم التقليدي برشلونة، وهذه المرة المواجهة ستكون على الأراضي السعودية.

مبابي غاب عن فوز ريال على أتلتيكو مدريد في ديربي نصف النهائي، وهناك جدل مستمر حول إمكانية ظهوره في الكلاسيكو المنتظر.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي