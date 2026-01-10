Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

"هذا ما لاحظناه في السعودية" .. ألونسو : نرفض "الانتحار" بسبب إصابة مبابي ولست أنا من سيكتشف يامال!

إصابة مقلقة للنجم الفرنسي وشكوك مستمرة حول ظهوره في الكلاسيكو أمام برشلونة

فرض تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، حالة من الغموض حول موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية مشاركته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ألونسو يطمح في الفوز بالبطولة الأولى له مع ريال مدريد، منذ قدومه للفريق الصيف الماضي خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويدخل نهائي السوبر المنقول حصريًا بالمجان عبر تطبيق ثمانية، أمام الغريم التقليدي برشلونة، وهذه المرة المواجهة ستكون على الأراضي السعودية.

مبابي غاب عن فوز ريال على أتلتيكو مدريد في ديربي نصف النهائي، وهناك جدل مستمر حول إمكانية ظهوره في الكلاسيكو المنتظر.

    مؤشرات مٌقلقة

    وكان مبابي، قد غاب عن ديربي مدريد، بسبب إصابة في الركبة، منذ العطلة الشتوية، إلا أن المدرب تشابي ألونسو، خرج بتصريحات عقب المباراة، أكد فيها أن النجم الفرنسي، سيسافر من مدريد، إلى المملكة العربية السعودية، ويشارك في مران الفريق الملكي أمس، الجمعة.

    وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" فإن كيليان مبابي، استمر في إسبانيا، وخاض مران الأمس، داخل مقر تدريبات ريال مدريد، ولم يسافر إلى السعودية، إلا في وقت متأخر من اليوم.

    وبالرغم من وصول الفرنسي المتأخر إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن الإذاعة الإسبانية، لم تستبعد إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة النهائية للسوبر، ولكن القرار سيكون بيد ألونسو، ومن المتوقع ألا يتم الفصح عنه إلا مع الإعلان الرسمي عن التشكيل.

    ماذا قال ألونسو عن مبابي؟

    المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"إنه أفضل بكثير ويتحسن بمرور الوقت، كان في حالة حرجة وصعبة قبل مباراة أتلتيكو مدريد، لذلك قررنا التمهل والانتظار للمباراة النهائية".

    وأضاف:"الأمر الآن يعتمد على ما يشعر به، سيتدرب اليوم وبعدها سنحصل على المعلومات الكافية لتحديد موقفه سواء باللعب كأساسي، أو الدخول من على مقاعد البدلاء".

    وعن إمكانية المخاطرة:"يجب قياس الموقف جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات، ندرك جيدًا حجم المباراة التي سنلعبها، وعلينا تحمل مسؤولية أي خطوة وتبعاتها، لن نقوم بالانتحار وسندرس كل الجوانب الخاصة بجاهزية كيليان".

    وأما عن راؤول أسينسيو وأنطونيو روديجر ودين هويسن:"هم في أفضل حال، سنتدرب بعد ظهر اليوم وبعدها سنقرر من سيلعب، نعاني من عدم استقرار في خط الدفاع، ولكننا تحاول التعامل مع الأمر بأفضل شكل ممكن".

  • الأجواء في السعودية وحظوظ فريقه

    مدرب ريال مدريد قال عن اعتبار برشلونة كمرشح أقرب:"كل شيء ممكن في كرة القدم، نركز فقط على ما يجب علينا فعله والطريقة التي سنخوض بها لقاء الغد".

    الأجواء في السعودية ودعم ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو:"نحن نلاحظ ذلك بشكل كبير ونشعر به، شاهدنا نفس الأمر في جميع أنحاء العالم، لأننا نمثل النادي الأكبر على الإطلاق، نحن ممتنون للجماهير كثيرًا، ونود رؤية هذا العدم مرة أخرى أمام برشلونة غدًا".

    الحصول على راحة أقل من برشلونة:"القرعة هي من حددت ذلك ولا يمكننا التحكم في أي شيء، يجب استغلال الوقت بأفضل طريقة ممكنة للتحضير للمباراة أمام فريق متطلب مثلهم".

    وعن طريقة التعامل مع تراجع مستوى فينيسيوس جونيور، وما قاله دييجو سيميوني عن فعل الأمر ذاته مع خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو:"كل لاعب يختلف عن الآخر، يجب التعامل مع تلك المواقف بذكاء، فينيسيوس لاعب عاطفي، ويجب الاقتراب منه جيدًا وهذا ما نفعله معه، سيعود لمستواه قريبًا، إنها مسألة وقت فقط".

    لا توجد أسرار أمام برشلونة

    ألونسو قال عن إمكانية إيقاف لاعب الوسط الإسباني بيدري وتقليل تأثيره:"نحن نعرف برشلونة جيدًا، لا توقف أسرار، لديهم العديد من العناصر المهمة وهو يعتبر من ضمنها".

    وعن لامين يامال:"أنا لست الشخص الذي سيكتشف موهبته، إنه لاعب مختلف ويقدم مستويات مميزة، لكن تواجده معهم غدًا لن يدفعنا للتغيير من تحضيراتنا للكلاسيكو".

    إمكانية شعوره بالتحرر فيما يخص الحديث عن مستقبله في حالة الفوز بالسوبر على حساب برشلونة:"على الإطلاق، لن أشعر بهذا الأمر أبدًا، سأكون في غاية السعادة بالانتصار فقط".

