علي رفعت

ألوان هوكينز الحقيقية | دوري العالم المقلوب: لمن يهتف أبطال "سترينجير ثينجز" في ملاعب الكرة؟

خريطة تشجيع أبطال المسلسل الشهير "سترينجير ثينجز".. أحدهن تعشق محمد صلاح!

بينما يحبس العالم أنفاسه انتظاراً للفينالي الكبير والحلقة الأخيرة من ملحمة مسلسل "سترينجر ثينجز" بعد سبع حلقات حبست الأنفاس من الموسم الخامس، وبينما يستعد أبطالنا لمواجهة فيكنا "ايه كي ايه وان، أو هنري، أو مستر واتسيت" للمرة الأخيرة لإنقاذ مدينتهم والعالم، هناك معارك أخرى تدور في عالمنا الواقعي تجذب انتباه هؤلاء النجوم. 

بعيداً عن الوحوش والمختبرات السرية والقدرات الخارقة، يمتلك طاقم تمثيل المسلسل انتماءات كروية واضحة وموثقة، والمثير للدهشة أن اختياراتهم للأندية تكاد تتطابق أحياناً مع سمات شخصياتهم الدرامية، أو تعكس جانباً خفياً من حياتهم لا نراه على الشاشة.

في هذا التقرير، نفتح بوابة خاصة لنكتشف ألوان القمصان التي يرتديها حماة هوكينز في الحقيقة.

تحذير هام: الأسطر المقبلة قد تحمل بعض الحرق لأجزاء وحلقات المسلسل التي تم عرضها بالفعل.

  • تشارلي هيتون الذي يؤدي دور جوناثان بايرز يشجع نادي آرسنال

     يُعرف تشارلي في الحقيقة بأنه مشجع متعصب لنادي آرسنال اللندني، وكثيراً ما تلتقطه الكاميرات في مدرجات ملعب الإمارات وهو يصرخ ويشجع بحرارة تختلف تماماً عن هدوء وانطوائية شخصية جوناثان في تطبيق حرفي لمعنى العالم المقلوب الموجود في أحداث المسلسل.

    يرى تشارلي في إيقاع لعب فريقه تناغماً يشبه الموسيقى التي يعزفها في حياته الواقعية، متمسكاً بالوفاء للمدفعجية مهما كانت النتائج.

  • ناتاليا داير التي تؤدي دور نانسي ويلر تشجع نادي آرسنال

    بحكم ارتباطها العاطفي بتشارلي هيتون في الواقع، تحولت ناتاليا إلى مشجعة وفية لنادي آرسنال، فتظهر ناتاليا بانتظام بجوار تشارلي في المباريات مرتدية ألوان الفريق، لتعكس شراكة حقيقية تشبه شراكة نانسي وجوناثان في مواجهة الوحوش، ليكونا بذلك الثنائي الأقوى في هوكينز وفي مدرجات شمال لندن.

    ديفيد هاربور الذي يؤدي دور جيم هوبر يشجع نادي أتلانتا يونايتد

    ارتبط ديفيد بمدينة أتلانتا الأمريكية التي يتم تصوير المسلسل فيها، مما جعله يدعم فريقها المحلي أتلانتا يونايتد، ويمارس ديفيد طقوس التشجيع هناك بقوة، وظهر وهو يدق المسمار الذهبي بمطرقة ضخمة قبل إحدى المباريات، وهو مشهد يليق تماماً بشخصية هوبر القوية التي تحمي المجتمع وتشارك السكان المحليين شغفهم.

  • بريا فيرجسون التي تؤدي دور إريكا سنكلير تشجع نادي أتلانتا يونايتد

    على خطى قائد الشرطة، تدعم بريا فريق مدينتها ومسقط رأسها أتلانتا يونايتد، وتشجيعها يعكس انتماءً محلياً واعتزازاً بمدينتها، تماماً كما تدافع شخصية إريكا عن مدينتها بلسانها السليط وذكائها الحاد رغم صغر سنها.

  • كيلب ماكلوجين الذي يؤدي دور لوكاس سنكلير .. لا للكرة نعم للسلة

    بالضبط كما هي شخصية لوكاس سنكلير في المسلسل، يميل كيلب ماكلوجين في الواقع إلى كرة السلة بجنون، حيث يُعرف بتشجيعه المتعصب لنادي نيويورك نيكس.

    كيلب يدمج دائماً بين الرياضة والموضة، حتى أنه هو من اختار ارتداء القميص رقم 8 في أحداث المسلسل كتحية خاصة لأسطورة السلة الراحل كوبي براينت.

    جوزيف كوين.. إيدي مونسون خارج التوقعات

    على عكس شخصية إيدي الصاخبة، يبدو جوزيف كوين في الواقع أكثر هدوءاً وبعداً عن صخب ملاعب الكرة. الممثل اللندني لم يعلن عن فريق مفضل، تاركاً الجمهور ينسج النظريات، فالبعض يرى أن جنون إيدي لا يليق إلا بمدرجات ليفربول، والبعض الآخر يراه مشجعاً لفرق لندن نظرًا لنشأته، ليظل انتماؤه الحقيقي لغزاً لم يُحل بعد.

    نواه شناب الذي يؤدي دور ويل بايرز .. أنا لا أحب.. "كرة القدم"

    أتعبنا صاحب شخصية ويل بايرز في البحث عن ناديه المفضل في كرة القدم بقدر ما أتعبنا بطول وسخافة الحوار المقحم والبكاء المفتعل في أحداث الحلقة السابعة من الموسم الخامس.

    بعيداً عن ملاعب كرة القدم، يكمن شغف نواه شنب الحقيقي في الهوكي على الجليد، حيث لا يخفي انتمائه الشديد لفريق مدينته الأم مونتريال كانيديينز.

     ورغم زياراته المتكررة لباريس كأيقونة للموضة وسفير لعلامات تجارية مختلفة، إلا أن قلبه يظل معلقاً بالرياضات الشتوية والتنس، مما يجعله بعيداً تماماً عن صخب الملاعب الأوروبية.

    جيمي كامبل باور.. فيكنا يرتدي قميص ساوباولو

    حتى الشرير الأكبر يعرف كيف يكسب القلوب، فأثناء زيارته للبرازيل للترويج للمسلسل، فاجأ جيمي، أو هنري، أو فيكنا، أو وان، أو مستر واتسيت الجماهير بارتداء قميص نادي ساوباولو، في لقطة ذكية اعتبرها الكثيرون تحية منه لعشاق الكرة في أمريكا الجنوبية.

    قد لا يكون جيمي متابعاً دورياً للدوري البرازيلي، لكن صورته بقميص الفريق كانت كافية لتعلن هدنة مؤقتة بين الوحش والجماهير العاشقة للساحرة المستديرة وللمسلسل في آن واحد.

  • جو كيري صاحب ضحية جو كيري.. رابط "بوسطن" يقربه من ليفربول؟

    بالرغم من عدم وجود تصريح مباشر بانتمائه، إلا أن نشأة جو كيري في منطقة بوسطن الأمريكية وضعت اسمه في خانة المتعاطفين مع ليفربول، بحكم أن ملاك النادي الإنجليزي هم نفسهم ملاك أندية بوسطن الرياضية. 

    جو يمثل المشجع الأمريكي الكلاسيكي الذي يدعم فرق مدينته مثل نيو إنجلاند باتريوتس، مع ميل طبيعي للكيانات المرتبطة بها عالمياً، ليظل ستيف هارينجتون ملكاً حتى في غموض انتمائه.

    فين ولفهارد الذي يؤدي دور مايك ويلر يفضل الهوكي

    يغرد فين خارج السرب قليلاً، فكونه كندياً يجعله يفضل رياضة هوكي الجليد ويشجع فريق فانكوفر كاناكس، ورغم انتشار شائعات سابقة عن تشجيعه لنادي آرسنال، إلا أنه نفى متابعته الدقيقة لكرة القدم، مفضلاً الجليد على العشب الأخضر.

  • ميلي بوبي براون التي تؤدي دور إيليفن تشجع نادي ليفربول

    على عكس نشأتها الغامضة في المسلسل، تمتلك ميلي دماءً بريطانية وتعشق اللون الأحمر، ليس لأنه لون الدماء التي تنزف من أنفها عند استخدام قوتها الخارقة في المسلسل، لكن لأنها ورثت حب نادي ليفربول عن والدها الذي زرع فيها عشق الفريق منذ الصغر، وقد توطدت هذه العلاقة بعد أن أهداها النادي قميصاً يحمل اسمها والرقم أحد عشر. 

    الملفت في تشجيع ميلي هو تصريحها الواضح بحبها للنجم المصري محمد صلاح، حيث أكدت في مناسبات سابقة أنه لاعبها المفضل وتستمتع بمشاهدة أهدافه، وهو ما يخلق رابطاً لطيفاً بين البطلة الخارقة والملك المصري الذي يشتهر بإنقاذ فريقه في الأوقات الصعبة تماماً كما تفعل هي مع فريق المراهقين الخاص بها في أوقات الأزمات.

  • أين يقع ريال مدريد وبرشلونة في عالم هوكينز؟

    على الرغم من الشعبية الجارفة لقطبي الكرة الإسبانية إلا أننا لم نجد تصريحاً مباشراً بالانتماء لهما من أبطال المسلسل، ولكن هناك خيوط تربطهم بهذا العالم. 

    نواه شناب الذي يلعب دور ويل بايرز ظهر سابقاً في لقطات ودية تجمعه بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور مما يجعله أقرب لتمثيل المعسكر الملكي بحكم حبه للمهارة البرازيلية.

    أما إذا بحثنا في صفات الشخصيات، سنجد أن شخصية ستيف هارينجتون بلقب الملك وكاريزمته الطاغية وشعره المميز تمثل الروح المدريدية وشخصية الجلاكتيكوس بامتياز.

    بينما شخصية مايك ويلر العقل المدبر الذي يقود المجموعة بذكاء تكتيكي ويعتمد على قوة الفريق لا الفرد، تمثل فلسفة برشلونة الجماعية وأسلوب التيكي تاكا.

