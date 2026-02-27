ألميريا دليل جديد: كريستيانو رونالدو.. عندما خضع نجم النصر لـ"غسيل قناعات" في المطبخ السعودي!

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يومًا ما حارسًا لـ"بوابة الكرة النخبوية" في القارة الأوروبية؛ وجد نفسه ينتقل إلى الملاعب السعودية، عام 2023.

ووقع رونالدو على عقود انضمامه إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير من عام 2023؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على خلفية الأزمة التي اشتعلت بينه وإدارة النادي.

ومهما كان السبب الذي دفع رونالدو للانتقال إلى الملاعب السعودية، سواء كان المال أو الإيمان بالمشروع وغيرهما؛ فإننا نستطيع القول بعد أكثر من 3 سنواتٍ للأسطورة البرتغالية في المملكة، إنه خضع لعملية "غسيل قناعات".

نعم.. كريستيانو تغيّرت نظرته للكثير من الأمور في عالم الساحرة المستديرة، وذلك منذ الانضمام إلى النصر؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه في السطور القادمة..