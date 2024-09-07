ألمانيا والمجر | توليفة ناجلسمان.. ماكينات "الجيل الجديد" تبعث رسالة رعب لعمالقة أوروبا!

موسيالا وفيرتز.. ثنائية مذهلة

حقق منتخب ألمانيا انتصارًا ساحقًا على حساب المجر بنتيجة (5-0)، مساء اليوم السبت على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت أهداف ألمانيا عن طريق "نيكلاس فولكروج وجمال موسيالا وفلوريان فيرتز وألكسندر بافلوفيتش وكاي هافرتز في الدقائق 27 و57 و66 و77 و81".

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب هولندا، الذي حقق الانتصار على حساب البوسنة والهرسك بنتيجة 5-2، علمًا بأن الأول والوصيف يتأهلان إلى ربع النهائي.