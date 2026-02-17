Getty Images Sport
ترجمه
ألفارو موراتا يرد على تحذير سيسك فابريغاس بأنه يجب عليه "تغيير مهنته" بعد حصوله على بطاقة حمراء في هزيمة كومو المفاجئة أمام فيورنتينا
فابريغاس لا يتردد في انتقاد جنون موراتا
لاعب المنتخب الإسباني قبل نهاية الساعة الأولى من مباراة السبت مع فريقه في محاولة لتسجيل هدف التعادل. حصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة بعد مشادة مع رولاندو ماندراغورا لاعب فيورنتينا، ولكن بعد دقيقة واحدة طرد من الملعب لضربه رأسه برأس لوكا رانييري في حادثة خارج الكرة، مما أثار غضب مدربه.
شكك فابريغاس علناً في نضج مهاجمه الأكثر خبرة. بعد أن توقع أن يكون لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق قدوة لزملائه الأصغر سناً، غضب مدرب كومو. وأشار إلى أن المهاجم قد يكون في المهنة الخطأ إذا لم يستطع التعامل مع أساليب دفاع لاعبي الدوري الإيطالي دون أن يفقد أعصابه، قائلاً إن "الاستفزاز جزء من كرة القدم".
وقال لـ DAZN: "أتوقع الكثير من لاعب متمرس مثله. لكن لا يمكننا تقديم الأعذار، ولا يمكننا السماح لما يفعله الآخرون على أرض الملعب بالتأثير علينا" .
- Getty Images Sport
المهاجم يعترف بخطئه وسط عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي
بعد أن انزوى في صمت لعدة ساعات، لجأ موراتا إلى إنستغرام للتعليق على الجدل الدائر وعلى التوبيخ العلني اللاذع الذي وجهه له مدربه. بدا المهاجم وكأنه يتحمل مسؤولية عدم انضباطه، معترفاً بأنه سمح لعواطفه أن تغلب عليه. لكن رسالته تضمنت أيضاً نبرة متحدية تجاه الانتقادات التي يواجهها.
وكتب: "مرة أخرى، لقد ارتكبت خطأً. مرة أخرى، تعرضت لتلك الضجة المستمرة حيث كل شيء مسموح، وحيث التعبير عن الرأي يبدو أكثر أهمية من التفكير، وحيث الكلام أقل أهمية من الصدى الذي يولده. سأمضي قدماً، أعمل وأكافح كما فعلت دائماً".
عواقب باهظة الثمن وفقدان الزخم
توقيت البطاقة الحمراء لم يكن أسوأ من ذلك بالنسبة للنادي الإيطالي الطموح، الذي يقاتل حاليًا لتأمين مركز ضمن المراكز الستة الأولى. وبالإضافة إلى خسارة النقاط الفورية، فإن الإيقاف يسبب صداعًا تكتيكيًا للطاقم الفني. إن فقدان موراتا لسيطرته على نفسه يعني أنه سيتم إيقافه عن المباراة القادمة ضد ميلان - النادي الذي يلعب له على سبيل الإعارة - مما يجبر كومو على إعادة تنظيم هجومه لمباراة مهمة.
هذه الضربة التأديبية محبطة بشكل خاص لأنها تأتي في الوقت الذي بدا فيه موراتا أنه يستعيد توازنه بعد فترة طويلة من الغياب. كان قد احتفل مؤخراً بأول أهدافه هذا الموسم ضد نفس الخصم في كأس إيطاليا، وهو هدف وصفه بأنه "أحد أهم الأهداف في حياتي" لأنه كان بمثابة نهاية لفترة صعبة من الإصابة استمرت 100 يوم. ومع ذلك، تلاشت النية الحسنة التي نتجت عن عودته العاطفية بسرعة بعد انهياره في نهاية المباراة.
- Getty Images Sport
التطلع إلى سان سيرو
مع جدول مباريات مزدحم، لا يملك كومو الوقت الكافي للتفكير في الخسارة أو الخطأ الفردي الذي ارتكبه موراتا. غياب المهاجم سيترك فراغًا كبيرًا في خيارات الهجوم، لكن الفريق يجب أن يطوي هذه الصفحة على الفور. يظل فابريغاس مركزًا على المضي قدمًا، مؤكدًا أن فريقه يجب أن يظهر المزيد من "الرغبة" و"الطاقة" إذا أراد الحفاظ على مركزه في الدوري والتعافي من هذه النكسة.
أما بالنسبة لموراتا، فسيقضي الأيام القليلة المقبلة في مشاهدة المباريات من المدرجات بدلاً من التأثير على اللعب في الملعب. سيكون لديه متسع من الوقت للتفكير في التحذير الذي تردد صداه في الدوري الإيطالي الممتاز. بينما يخرج زملاؤه إلى ملعب سان سيرو الشهير بدونه، يجب على الإسباني أن يقرر كيف سيستجيب لتحدي مدربه بأن يكون أكثر صرامة ويوجه عدوانيته بشكل أكثر فعالية.
إعلان