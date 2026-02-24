Getty Images Sport
ترجمه
ألفارو أربيلوا يحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "توجيه ضربة" للعنصرية، بينما يدعم مدرب ريال مدريد فينيسيوس جونيور وسط مزاعم عنصرية "لا مبرر لها"
أربيلوا يدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتخاذ إجراءات
تحدث مدرب الفريق الأبيض بصراحة عن الطبيعة الرمزية للحملات السابقة لمكافحة العنصرية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل اختبارًا حقيقيًا للهيئة الإدارية. وفي حديثه للصحفيين في فالديبيباس، قال أربيلوا: "لدينا فرصة عظيمة لتسجيل نقطة تحول في مكافحة العنصرية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي لطالما كان رائداً في مكافحة العنصرية، لديه الفرصة لفعل ما هو أكثر من مجرد تركها شعاراً أو لافتة جميلة قبل المباريات. ولنأمل - أو بالأحرى، آمل - أن يغتنموا هذه الفرصة.
"كما قلنا، وكما قلت... عن اللعب بمستوى عالٍ، وتقديم أداء رائع. عن القيام بالأمور بشكل صحيح على أرض الملعب وتقديم أداء رائع حتى نتمكن من الفوز بالمباراة. هذا هو ما نركز عليه أكثر من أي شيء آخر. هذا هو ما نضع فيه كل طاقتنا وجهدنا. وهذا ما نريد أن نراه غدًا. أما الباقي، فمن الواضح أنه لا يهمنا. أو على الأقل، ليس من شأننا اتخاذ مثل هذه القرارات. هذا من شأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)".
- Getty Images Sport
فينيسيوس يظل مركزًا رغم الجدل الدائر في لشبونة
على الرغم من العاصفة التي أحاطت بالمباراة في لشبونة، حيث سجل فينيسيوس هدف الفوز المذهل قبل وقوع الإساءة المزعومة، فإن أربيلوا واثق من أن نجمه لن يتأثر. فقد اشتهر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بموقفه الصارم ضد حالات التمييز المتكررة طوال مسيرته في إسبانيا.
وقال أربيلوا: "إنه يبلي بلاءً حسناً، حسناً جداً. إنه متحمس للغاية، وكما قلت، متحفز جداً لمثل هذه المباريات". "الحقيقة هي أنه منذ وصولي، كان أداؤه استثنائياً؛ لقد كان عاملاً مغيراً للمباراة، وهو ما يريده أي مدرب، أن يكون لديه لاعب مثل فينيسيوس جونيور على أرض الملعب. نحن نسعى إلى تحقيق أقصى استفادة منه. نريد أن تتاح له فرص على أرض الملعب ليتمكن من إظهار كامل إمكاناته. وهو أيضًا... شخص مهم جدًا في غرفة الملابس، وله شخصية قوية. إنه قائد، ونحن بحاجة إلى أن يستمتع غدًا مرة أخرى ويقدم مباراة رائعة أخرى".
وقد تم بالفعل فرض إيقاف مؤقت على بريستياني، وقد يواجه حظرًا لمدة 10 مباريات على الأقل إذا ثبتت إدانته باستخدام عبارة عنصرية بينما كان يغطي فمه بقميصه لتجنب قراءة شفاهه.
كورتوا يرد على تبرير مورينيو
تفاقم الخلاف بين الناديين بسبب تعليقات مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو، الذي بدا أنه ينتقد احتفال فينيسيوس بعد مباراة الذهاب. لكن حارس مرمىريال مدريد تيبو كورتوا لم يقبل ذلك، ورفض أي محاولة لربط تصرفات اللاعبين على أرض الملعب بالاعتداء المزعوم. وعلق كورتوا على الموقف قائلاً: "لا أعتقد أننا يمكن أن نبرر العنصرية المزعومة بسبب احتفال".
وقد ردد أربيلوا هذا الرأي، حيث عزز موقف النادي بأن سلوك البرازيلي لا علاقة له بخطورة الجريمة: "سجل فيني هدفاً جميلاً، هدفاً رائعاً، ولا شيء يمكنه فعله أو فعله على أرض الملعب يبرر عملاً عنصرياً. قلت ذلك الأسبوع الماضي، وسأقوله مرة أخرى الآن. بالنسبة لي، هذا هو الأمر الأهم. لا يوجد ما يبرر فعل عنصري".
- Getty Images
معركة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
على أرض الملعب، يركز ريال مدريد كل جهوده على المهمة المطروحة أمامه، حيث يستعد للدفاع عن تقدمه بهدف واحد مقابل لا شيء وتأمين مكانه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. يعود الفريق الأبيض إلى ملعب سانتياغو برنابيو هذا الأربعاء لخوض مباراة الإياب الحاسمة مع بنفيكا، مدركاً أن أي تراجع في التركيز قد يهدر ثمار الفوز الصعب الذي حققه في مباراة الذهاب في لشبونة.
إعلان