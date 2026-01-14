FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Peter McVitie

قرر الاعتماد على الشباب .. أربيلوا يفاجىء الجميع باستبعاد بيلينجهام ونجم آخر بقائمته لدور الـ16 من كأس الملك

مفاجآت في الظهور الأول لأربيلوا كمدرب لريال مدريد بعد رحيل ألونسو

أقدم ألفارو أربيلوا على خطوة جريئة في أول اختيار له لتشكيلة الفريق كمدرب لريال مدريد، حيث اختار ترك النجمين جود بيلينجهام وتيبو كورتوا في المنزل لمباراة كأس الملك ضد ألباسيتي. 

مع استبعاد كيليان مبابي بسبب الإصابة، لجأ المدرب الجديد إلى لا أكاديمية النادي لملء الفراغ، واستدعى خمسة نجوم من اللاعبين الشباب لسد الثغرات في تشكيلة الفريق المنهكة في مباراة الدور الـ16 الحاسمة.

  • أربيلوا يعلن عن تشكيلته الأولى في ريال مدريد

    بدأت رسمياً حقبة أربيلوا في ريال مدريد، ولم يضيع المدرب الجديد أي وقت في فرض سلطته على تشكيلة الفريق منذ أن حل محل تشابي ألونسو على رأس الفريق الأول بعد إقالة الأخير. في مواجهة أزمة الإصابات المتزايدة التي جردت الفريق من العديد من نجومه، اختار أربيلوا الشجاعة على الحذر في أول مباراة له على مقاعد البدلاء. 

    وقبل مباراة دور الـ16 من كأس الملك ضد ألباسيتي، أعلن المدرب عن قائمة الفريق التي تضم غيابات ملحوظة ووجوه جديدة، في إشارة واضحة إلى نيته في الوثوق بنظام الناشئين في النادي خلال فترة توليه المنصب.

    على الرغم من طبيعة البطولة التي تعتمد على نظام خروج المغلوب، قرر أربيلوا إراحة أربعة لاعبين أساسيين في الفريق الأول. وقد ترك لاعب الوسط الديناميكي بيلينجهام والحارس كورتوا ولاعب الوسط أوريليان تشواميني والمدافع ألفارو كاريراس في مدريد. إنها مخاطرة محسوبة من أربيلوا، الذي يفضل صحة فريقه على المدى الطويل على الأمان على المدى القصير، ويضع "ثقته العمياء" في الجيل القادم لإنجاز المهمة ضد منافسه من دوري الدرجة الثانية.

  • Real Madrid Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    أربيلوا يراهن على استبعاد بيلينجهام وكورتوا

    قرار استبعاد بيلينجهام وكورتوا من التشكيلة التي ستسافر هو أكبر موضوع نقاش في اليوم الأول لأربيلوا في منصبه الجديد. مع معاناة الفريق من العديد من الإصابات، كان من المنطقي الاحتفاظ بالنجوم الباقين بالقرب من الفريق، حتى لو كانوا سيبدأون المباراة على مقاعد البدلاء. لكن أربيلوا اتخذ نهجًا مختلفًا.

    قائمة الإصابات في سانتياجو برنابيو طويلة ومقلقة حاليًا. تم استبعاد المهاجم النجم مبابي عقب هزيمة الفريق في نهائي كأس السوبر الإسباني في نهاية الأسبوع، بعد أن عاد إلى الفريق قبل الأوان في محاولة لإنقاذ وظيفة ألونسو. 

    وينضم مبابي إلى غرفة العلاج المزدحمة التي تضم رودريجو وأنطونيو روديجر وإيدثر ميليتاو وترنت ألكسندر-أرنولد وفيرلان ميندي. غياب هؤلاء اللاعبين البارزين في الدفاع والهجوم يجعل استبعاد بيلينجهام وتشواميني طوعًا أكثر إثارة للدهشة.

    يقال إن أربيلوا يأمل في تعافي مبابي وروديجر ورودريجو تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن في الوقت الحالي، عليه أن يتعامل مع جدول المباريات بدونهم. من خلال إراحة نجومه الأصحاء المتبقين، فإنه يبعث برسالة مفادها أنه يعتقد أن عمق الفريق، الذي تعززه الآن الأكاديمية، كافٍ للمنافسة.

  • خمسة نجوم من الأكديمية يحصلون على فرصة ذهبية في كأس الملك

    في غياب النخبة المعروفة، لجأ أربيلوا إلى اللاعبين الذين يعرفهم جيدًا. بعد انتقاله من تدريب فئات الشباب، أصبح لديه معرفة عميقة بـ "لا فابريكا"، واستغل ذلك باستدعاء خمسة لاعبين من الأكاديمية لتعزيز الفريق الأول.

    وقد تم ضم كل من جوان مارتينيز، وديفيد خيمينيز، ومانويل أنخيل، وسيزار بالاسيوس، وخورخي سيستيرو إلى التشكيلة التي ستسافر إلى ألباسيتي. شارك هؤلاء اللاعبون في أول حصة تدريبية لأربيلوا، وقد تمت مكافأتهم الآن بفرصة محتملة للتألق على المسرح الكبير. ينضمون إلى زملائهم حراس المرمى من الأكاديمية فران جونزاليس وسيرجيو ميستري، اللذين كانا عنصرين أساسيين في تشكيلات المباريات هذا الموسم، لكنهما الآن أقرب من أي وقت مضى إلى المشاركة في المباريات.

    هذا الاعتماد على الشباب ليس مجرد ضرورة ناجمة عن الإصابات، بل هو تعبير عن فلسفة، حيث تشير "الثقة العمياء" التي يوليها أربيلوا للأكاديمية إلى أن الطريق من فريق الشباب إلى الفريق الأول سيكون أكثر انفتاحًا تحت قيادته مما كان عليه في السنوات الأخيرة. بالنسبة للاعبين مثل مانويل أنخيل وبالاسيوس، تمثل هذه المباراة فرصة لتغيير حياتهم وإثارة إعجاب المدرب الجديد في بيئة تنافسية.

  • Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لونين يحتفظ بمكانه وعدة تساؤلات دفاعية

    مع بقاء كورتوا في مدريد للراحة، تم حسم موقف حراسة المرمى في مباراة كأس الملك: سيلعب أندري لونين بين القائمين. أثبت اللاعب الدولي الأوكراني جدارته في العديد من المناسبات وسيكون الشخصية البارزة في خط الدفاع الذي يبدو مختلفًا تمامًا عن التشكيلة الأساسية للنادي.

    أما بقية التشكيلة فهي لا تزال لغزًا تكتيكيًا. سافر أربيلوا برفقة ثلاثة مدافعين من الفريق الأول هم دافيد ألابا وراؤول أسينسيو ودين هاوسن، إلى جانب الظهيرين داني كارباخال وفران جارسيا. والسؤال الذي يواجه المدرب المبتدئ هو ما إذا كان سيعتمد على هذا النواة من اللاعبين ذوي الخبرة أم سيقوم بتناوب أكبر بإدخال لاعبين مثل ديفيد خيمينيز أو جوان مارتينيز في خط الدفاع.

    في خط الوسط، الخيارات محدودة بنفس القدر. لدى أربيلوا أربعة لاعبي وسط من الفريق الأول، بالإضافة إلى ثلاثة من الفريق الثاني. لكن الهجوم هو المكان الذي يبدو فيه الفريق أضعف. فلم يدرج في القائمة سوى ثلاثة مهاجمين معروفين: فينيسيوس جونيور، وجونزالو، وفرانكو ماتانتونو. وما لم يحدث تغيير تكتيكي، يبدو أن هذا الثلاثي سيقود الهجوم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق فينيسيوس لتوجيه شركائه الأصغر سناً خلال المباراة.

    تعد الرحلة إلى ألباسيتي أول عقبة في أسبوع يبدو أنه سيكون حافلًا بالمشاعر بالنسبة لأربيلوا. هدفه الأساسي هو ضمان بقاء ريال مدريد في كأس الملك، وهو اللقب الذي يمثل أول فرصة حقيقية له للفوز بلقب كمدرب. الفوز أمر لا غنى عنه لتجنب أزمة مبكرة.

