أحمد فرهود

يد ألفارو أربيلوا اليمنى: فينيسيوس جونيور يتحوّل إلى "قائد يوقع العقوبات" ضد نجوم ريال مدريد.. والانتقام من كيليان مبابي في الصورة

ماذا يحدث داخل نادي ريال مدريد؟!..

في كرة القدم الحديثة.. أصبحت "التقلبات" سريعة جدًا؛ ولنا في النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أكبر مثال على ذلك.

فينيسيوس الذي كان قبل أيامٍ قليلة للغاية، يُعيش واحدة من أسوأ فترات مسيرته الكروية، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ ها هو يرى النور أخيرًا.

أيام فينيسيوس الصعبة، تزامنت مع تولي المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو، القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ حيث كان الثنائي على خلاف دائم، طوال الأشهر الماضية.

لكن الآن.. تغيّر كل شيء مع النجم البرازيلي؛ وذلك عقب تولي الإسباني الشاب الآخر ألفارو أربيلوا، القيادة الفنية للميرينجي خلفًا لألونسو.

أربيلوا أعطى أهمية كبيرة لفينيسيوس، على مدار الأيام القليلة الماضية؛ حيث أصبح هو "حجر الأساس" لمشروعه، وفقًا لما رأيناه وسمعناه.

وسنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز مظاهر اهتمام أربيلوا بنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، والأسباب التي قد تكون وراء هذا الأمر..

    الاهتمام بفينيسيوس.. من هزيمة ألباسيتي إلى القيادة الكاملة

    العملاق الإسباني ريال مدريد "سقط" في أولى مبارياته تحت قيادة ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعدما خسر (2-3) أمام فريق الدرجة الثانية ألباسيتي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الملك 2025-2026.

    وعلى الرغم من أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح نادي ريال مدريد، لم يقدّم مستوى كبير ضد ألباسيتي؛ إلا أن أربيلوا أخذ يشيد به دون غيره بعد الهزيمة ضد ألباسيتي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أربيلوا ذكر أن فينيسيوس حمل ريال مدريد على كتفيه؛ وذلك خلال مواجهة ألباسيتي.

    * ثانيًا: اعتبر أربيلوا أن الجدية التي ظهر عليها فينيسيوس ضد ألباسيتي؛ هو ما يحتاجه من لاعبه في المباريات القادمة. 

    وبعد 5 أيام تقريبًا من هذه التصريحات؛ ها هو أربيلوا يمنح فينيسيوس صلاحيات كبيرة، في صفوف ريال مدريد.

    برنامج "إل شيرينجيتو" نشر مقطع فيديو، يظهر محادثة مثيرة بين أربيلوا وفينيسيوس؛ قبل تدريبات الميرينجي الجماعية، اليوم الإثنين.

    وعلى ما يبدو أن بعض نجوم ريال مدريد، تأخروا على التدريبات؛ ما دفع أربيلوا لاستشارة فينيسيوس على نوع العقوبة التي يفرضها عليهم.

    هُنا.. يبدو أن فينيسيوس اختار أن تكون العقوبة، عبارة عن "غرامة مالية"؛ ليقول أربيلوا لنجمه البرازيلي: "أنت القائد؛ وعلينا تغريم اللاعبين".

    ألفارو أربيلوا وسياسة "رفع الروح المعنوية" لفينيسيوس

    الآن.. دعونا ننتقل للحديث عن بعض الأسباب التي قد تكون وراء اهتمام ألفارو أربيلوا، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ بهذا الشكل الكبير، خلال الفترة الحالية.

    أولى هذه الأسباب؛ قد تكون "رفع الروح المعنوية" لفينيسيوس، بعد كل ما تعرض له في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ولا خلاف أبدًا على القيمة الفنية الكبيرة للنجم البرازيلي؛ لذلك.. فإن "رفع الروح المعنوية له" ومعاونته على استعادة مستوياته المعهودة، سيكون أفضل ما يحدث لريال مدريد فيما تبقى من الموسم الجاري.

    وعاش فينيسيوس موسمًا صعبًا للغاية في 2025-2026؛ وهو ما أثر على أرقامه بشكلٍ واضح، وجعل جمهور "سانتياجو برنابيو" يطلق صافرات الاستهجان ضده.

    * أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في الموسم الحالي:

    - مباريات: 29.

    - دقائق: 2.202.

    - مساهمات تهديفية: 14.

    - أهداف: 6.

    - تمريرات حاسمة: 8.

    بسبب تشابي ألونسو.. الانتقام من كيليان مبابي في الصورة

    من المعروف أن النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كان بمثابة "الرجل الأول" لتشابي ألونسو، المدير الفني السابق للميرينجي.

    وترددت أنباء قوية عن أن مبابي، كان يقف في صف ألونسو، ويرفض قرار "إقالته" من القيادة الفنية للفريق.

    وبالمقابل.. كان ألفارو أربيلوا يعلم أنه "المدرب المختار" لقيادة الميرينجي؛ حال إقالة ألونسو من القيادة الفنية لريال مدريد، وهو ما حدث بالفعل.

    لذلك.. فإن الاحتمال الذي قد يضر بنادي ريال مدريد؛ هو أن يكون اهتمام أربيلوا بفينيسيوس، ضمن خطة "التقليل" من دور مبابي.

    بمعنى.. أن يكون قرب مبابي من ألونسو؛ هو الذي جعل أربيلوا يختار فينيسيوس كـ"قائد لمشروعه"، على حساب النجم الفرنسي.

    وهذه الفرضية ليست أمر مؤكد، وإنما هي قراءة للمشهد؛ خاصة أن تاريخ ريال مدريد مليئًا بالصراعات، من هذا النوع.

    إلا أن ما يطمئن الجماهير المدريدية؛ هو أن مبابي كان من أوائل المدافعين عن فينيسيوس، بعد صافرات الاستهجان ضده في ملعب "سانتياجو برنابيو".

    أي أن تلك التصريحات؛ تقلل من احتمالات صراع النجوم داخل هذا الكيان الرياضي الكبير، والذي يهدد حاضره ومستقبله.

    كلمة أخيرة.. "بقاء" فينيسيوس أصبح أقرب من رحيله

    أخيرًا.. لابد الإشارة إلى أن هذا التحوّل للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني الشاب ألفارو أربيلوا؛ يعزز من استمرار اللاعب، في صفوف هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وأثار مستقبل فينيسيوس الكثير من الجدل، في الأيام القليلة الماضية؛ حيث قيل إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر في بيعه، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    وأساسًا.. عقد فينيسيوس مع الميرينجي، ينتهي في 30 يونيو من عام 2027؛ لذلك فإن عدم تجديده بشكلٍ رسمي، يجعل بيعه في الصيف القادم أفضل من رحيله مجانًا.

    وإذا استمر أربيلوا على رأس القيادة الفنية للريال، أبعد من الموسم الحالي - وهو أمر صعب حاليًا -، مع اعتماده الكلي على فينيسيوس؛ فإن الأقرب هو تجديد اللاعب لعقده، خاصة أن الأخير يشعر براحة كبيرة مع هذا المدرب.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ المتغيّرات سريعة جدًا في عالم كرة القدم، وليس علينا الآن سوى الانتظار لما ستسفر عنه الأيام والأسابيع القادمة.

