ألفارو أربيلوا مدربًا لريال مدريد: عودة عصر جوزيه مورينيو "العنيف" ضد برشلونة .. استنساخ "لاماسيا" وفينيسيوس جونيور لن يعرف الراحة

في العملاق الإسباني ريال مدريد.. إذ لم تحقق الألقاب، فإن مصيرك سيكون "الطرد" من النادي؛ وهو الدرس القاسي الذي تعلمه المدير الفني الشاب تشابي ألونسو، بعد بطولة كأس السوبر المحلي، التي نُقِلت عبر تطبيق "ثمانية" بشكلٍ مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

ألونسو البالغ من العمر 44 سنة، والذي تولى القيادة الفنية لريال مدريد يونيو 2025؛ تم "فسخ عقده" مع الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، عقب ساعات قليلة من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد خسر بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، التي استضافتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية؛ بعد السقوط (2-3) أمام نادي برشلونة، في المباراة النهائية.

والآن.. يستعد العملاق الإسباني لبدء مرحلة جديدة، مع نجم سابق في صفوف الفريق الأول؛ وهو ألفارو أربيلوا، الذي يعمل مديرًا فنيًا في الفئات السنية للنادي منذ أكثر من 5 سنوات.

ويأمل ريال مدريد بقيادة رئيسه المخضرم فلورنتينو بيريز؛ أن تكون تجربة أربيلوا، أفضل من ألونسو - الذي كان لاعبًا أسبق في صفوف الميرينجي أيضًا -.

ونستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، بعض النقاط المهمة عن ألفارو أربيلوا؛ وذلك بعد تعيينه كمدير فني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي..