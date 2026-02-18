Goal.com
West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

أكسل ديساسي يتحدث عن تجربته "الجنونية" في "فرقة القنابل" في تشيلسي بعد إتمام انتقاله إلى وست هام

اعترف أكسل ديساسي بأنه بحاجة إلى دعم عائلته بعد أن تم إبعاده إلى "فرقة القنابل" في تشيلسي خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج. حصل المدافع الفرنسي على فرصة الانتقال إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-26 في نهاية فترة الانتقالات الشتوية، مما منحه الفرصة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد أن تم تجميده في غرب لندن.

  • Chelsea FC v Shamrock Rovers FC - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport

    نفي ديساسي من تشيلسي

    انضم ديساسي إلى تشيلسي قادمًا من موناكو في صيف 2023، وشارك في 44 مباراة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو. لكن بعد أن حل إنزو ماريسكا محل الأرجنتيني، انخفضت مدة مشاركة ديساسي بشكل كبير، ولم يلعب سوى 17 مباراة في النصف الأول من موسم 2024-25 قبل أن يتم إعارته إلى أستون فيلا.

    كان من المتوقع أن يغادر اللاعب الدولي الفرنسي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم يتمكن من العثور على نادٍ آخر، وبالتالي تم إرساله للتدرب مع "فريق القنابل" في تشيلسي، الذي ضم أيضًا راحيم سترلينج، بعيدًا عن الفريق الأول. في النهاية، أعاد المدرب الجديد ليام روزينيور إدراجه في تشكيلة الفريق الأول قبل أن يغادر إلى وست هام في آخر يوم من فترة الانتقالات الشتوية.

  • "وضع جنوني" في "فرقة تفكيك القنابل"

    في حديثه مع بودكاست وست هام الداخلي، وصف ديساسي تجربته في تشيلسي وأسباب امتنانه للانضمام إلى فريق هامرز.

    وقال: "لقد كان الأمر رائعًا حقًا، فقد كانت وضعيتي السابقة جنونية بعض الشيء. بالنسبة لي، فإن وجودي هنا أمر إيجابي للغاية، وأشعر بالسعادة لكوني جزءًا من شيء ما".

    "كانت الفترة التي قضيتها في تشيلسي جنونية بعض الشيء، لكن خلفيتي ساعدتني على تجاوزها. حافظت على تركيزي، وعملت بجد، وحرصت دائمًا على أن أبقى في حالة ذهنية جيدة.

    ساعدتني عائلتي كثيرًا في تجاوز هذه المرحلة. خلال هذه الفترة، أدركت أن خلفيتي ساعدتني كثيرًا".

  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    عمة ديساسي من مشجعي فريق وست هام

    وواصل ديساسي قائلاً إن خالته من مشجعي وست هام، وأنها كانت تفضل انضمامه إلى هذا النادي بدلاً من تشيلسي.

    وأضاف: "عمتي من مشجعي وست هام، وست هام هو فريقها المفضل. عندما وقعت مع تشيلسي، كانت سعيدة، لكنها قالت أيضًا: "آه، كنت أفضل وست هام". والآن بعد أن أصبحت هنا، هي سعيدة".

  • ما هو المستقبل الذي ينتظر ديساسي؟

    لم يلعب ديساسي أي دقيقة في مباراة رسمية هذا الموسم حتى وصوله إلى ملعب لندن، وقد خاض بالفعل ثلاث مباريات مع ناديه الجديد. ويست هام، الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز 18 في منطقة الهبوط، يستضيف بورنموث هذا السبت.

