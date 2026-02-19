Goal.com
مباشر
EPL title collapses GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

ترجمه

أكثر حالات الانهيار الدراماتيكية في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز: من انزلاق ستيفن جيرارد إلى الألاعيب الذهنية للسير أليكس فيرجسون وإهدار أرسنال للفرصة

بعد مشاهدة تعادل أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير، بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء، اعترف اللاعب السابق في أرسنال آلان سميث بأن "كلمة 'ضعف' ستُستخدم كثيرًا في الأيام القليلة المقبلة". وهناك سبب وجيه لذلك. بعد أن أهدر الفريق تقدمه بهدفين في ملعب مولينو أمام أحد أضعف الفرق التي شهدتها الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان لاعبو ميكيل أرتيتا سيهدرون اللقب أيضًا.

تقدم فريق الإسباني بفارق ست نقاط عن أستون فيلا بفوزه على بورنموث في 3 يناير. لكنه فاز في مباراتين فقط من أصل سبع مباريات في الدوري منذ ذلك الحين، وخسر أربع نقاط في الأسبوع الماضي وحده.

وقال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس بعد الهزيمة الأخيرة أمام ولفرهامبتون: "علينا أن نتحمل النتيجة لأننا نستحقها. علينا أن ننتقد أنفسنا لأن أداءنا ليس جيدًا بما يكفي. في الدوري، الحقيقة هي أننا لم نكن ثابتين في الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية".

بالطبع، إذا فاز أرسنال بجميع مبارياته المتبقية، فسيظل يتوج بطلاً. لكن الأمر نفسه ينطبق الآن على مانشستر سيتي، الذي سيقترب بفارق نقطتين من الصدارة إذا هزم نيوكاسل في ملعب الاتحاد يوم السبت - ولدى رجال بيب جوارديولا سجل حافل في تجاوز الغانرز في المرحلة الأخيرة من الدوري.

في الواقع، أرسنال بقيادة أرتيتا موجود بالفعل في قائمتنا لأكثر حالات فقدان اللقب دراماتيكية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز...

  • نيوكاسل 1995-96: "أحبها!"

    حتى الآن، لا يزال من الصعب مشاهدة خطاب كيفن كيجان الشهير بعد المباراة ضد أليكس فيرجسون. هناك الكثير من العاطفة في هذا الخطاب، ولكن هناك أيضًا الكثير من الألم. إنه عرض عاطفي للتحدي، ولكن من رجل بدأ يدرك بوضوح أنه يخوض معركة خاسرة.

    خلال معظم موسم 1995-1996، بدا أن فريق نيوكاسل بقيادة كيغان في طريقه للفوز بأول لقب دوري له منذ عام 1927، مع فريق سرعان ما أصبح معروفًا باسم "المسلون" الذي اكتسح كل منافسيه بأسلوبه المثير في لعب كرة القدم. في مرحلة ما، كان الفريق متقدمًا بفارق 12 نقطة.

    ومع ذلك، بدأ مانشستر يونايتد في تقليص الفارق تدريجياً، وعندما خسر نيوكاسل 4-3 أمام ليفربول في أعظم مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان كيغان حزيناً للغاية، وأصبح مشهده وهو ينحني على لوحات الإعلانات في أنفيلد أحد الصور المميزة للموسم.

    لكن بعد بضعة أسابيع فقط، قدم لحظة أكثر إثارة للذكرى. بعد فوزه 1-0 على ليدز، انتقد كيغان فيرغسون، الذي كان قد تساءل علناً عما إذا كان الخصوم سيقاتلون نيوكاسل بنفس القوة التي قاتلوا بها فريقه مانشستر يونايتد.

    "لقد التزمت الصمت، لكن سأقول لك شيئًا، لقد انخفض تقديري له عندما قال ذلك"، قال كيغان بغضب على قناة سكاي سبورتس. "لم نلجأ إلى ذلك، لكن سأقول لك، يمكنك أن تخبره الآن إذا كان يشاهد المباراة، أننا ما زلنا نناضل من أجل اللقب، وعليه أن يذهب إلى ميدلسبرو ويحصل على شيء ما، و... و... سأقول لك، بصراحة، سأحب ذلك إذا هزمناهم، سأحب ذلك!"

    لسوء حظ كيغان، ذهب يونايتد إلى ميدلسبرو وحقق شيئًا؛ ثلاث نقاط، في الواقع. وانتهى بهم الأمر بالفوز باللقب بسهولة في النهاية، مع تعادل نيوكاسل في آخر مباراتين.

    لقد تم كسر كيغان وفريقه بفضل براعة فيرغسون في فن الألعاب الذهنية.

    • إعلان

  • مانشستر يونايتد 1997-98: غضب فيرغي

    قد لا يتذكر الناس الاسم، لكن الجميع يتذكر الوجه. عندما فاز أرسنال على مانشستر يونايتد، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في أولد ترافورد في 14 مارس 1998، انتقلت الكاميرا من الملعب إلى الجماهير، حيث بدا مشجع أرسنال ذو الشعر المجعد باري فيرست وكأنه على وشك الانفجار من الفرح.

    كان حماسه مفهومًا. بفضل هدف مارك أوفرمارس في الدقائق الأخيرة، أصبح أرسنال متأخرًا بست نقاط فقط عن مانشستر يونايتد، مع ثلاث مباريات متبقية.

    حاول أليكس فيرجسون، الذي كان من الواضح أنه مرتبك، التقليل من أهمية هزيمة فريقه من خلال التشكيك في جودة أرسنال ورباطة جأشه.

    وقال الاسكتلندي: "إذا فازوا في المباريات المتبقية، فسوف يتقدمون علينا، لكنهم سيكتشفون أنهم بدأوا في خسارة النقاط مع اقتراب نهاية الموسم، ولا شك في ذلك" .

    "لقد لعبوا جيدًا اليوم، لكنني لا أعتقد أنهم فريق كرة قدم جيد مثلنا".

    لكن فيرجسون كان مخطئًا. فقد كان فريقه في حالة جيدة في المرحلة الأخيرة من الموسم، لكن منافسيه على اللقب لم يتوقفوا عن المضي قدمًا حتى فازوا بالسباق.

    في الواقع، كانت تلك الفوز في أولد ترافورد هو الثاني من 10 انتصارات متتالية حصدها أرسنال ليحصد اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

    ثم توج أرسين فينجر موسمه الأول الرائع بقيادة فريقه للفوز 2-0 على نيوكاسل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق بذلك ثاني ثنائية محلية في تاريخ النادي.

    في غضون ذلك، كان فيرجسون غاضبًا. كان مانشستر يونايتد متقدمًا بفارق 11 نقطة بعد فوزه على تشيلسي في فبراير - حتى أن أحد وكلاء المراهنات في مانشستر دفع لهم أموالًا على فوزهم باللقب بعد ذلك الفوز - لكنه أضاع فرصة التقدم بفارق 14 نقطة بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام شيفيلد وينزداي، تلاها تعادل 1-1 مع وست هام.

    انتهى الموسم بالنسبة للبطل الإنجليزي الحالي دون أي لقب كبير، وهو ما كان غير متصور قبل خسارة أرسنال، لكن هدف أوفرمارس غير كل شيء. وكان فيرست وزملاؤه من المشجعين يعلمون ذلك أيضًا.

  • أرسنال 2002-03: "صعب القبول"

    أثار وصف موسم أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2002-03 بـ"الفشل" غضب أرسين فينجر.

    وقال: "بالطبع نريد الفوز باللقب، لكن أعتقد أن أصعب شيء بالنسبة للنادي هو الحفاظ على الثبات، وقد كنا ثابتين بشكل ملحوظ".

    "خسرنا الدوري أمام فريق ينفق 50% أكثر من المال كل عام - في العام الماضي، اشتروا لاعبًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني عندما خسروا البطولة.

    "سيفعلون الشيء نفسه العام المقبل، ونحن [حققنا] معجزات لمجرد منافستهم".

    فيما يتعلق بالقوة المالية لمانشستر يونايتد، كان وينجر محقًا في حديثه عن التفاوت بين الفريقين. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن فريق أرسنال المليء بالنجوم قد انهار خلال السباق على اللقب.

    بعد فوزه على تشارلتون في المباراة الثانية في 2003، كان متقدماً بثماني نقاط، على الرغم من أنه لعب مباراة أكثر من مانشستر يونايتد.

    لكن ما تلا ذلك كان سلسلة من النتائج الكارثية، حيث فاز أرسنال في مباراتين فقط من أصل سبع مباريات، وتلقيه هزيمة مفاجئة 3-2 على أرضه أمام ليدز في 4 مايو أنهى فعليًا آماله في الاحتفاظ باللقب.

    خلال تلك الفترة المكلفة، تعادل الغانرز مع مانشستر يونايتد في هايبري، حيث سجل رايان جيجز هدف التعادل 2-2 للزوار.

    لكن التعادل 2-2 آخر هو الذي بدا أنه جرد أرسنال من ثقته بنفسه، حيث استقبلت شباك فريق وينجر هدفين في آخر 15 دقيقة من المباراة ضد بولتون في ملعب ريبوك.

    وكما اعترف الفرنسي نفسه في ذلك اليوم، "لأول مرة، الأمر خارج عن سيطرتنا، وهو أمر يصعب تقبله".

    لسوء حظ أرسنال، كانت هذه ضربة لم يتعافوا منها أبدًا، حيث جاءت الهزيمة القاتلة أمام ليدز بعد ثمانية أيام فقط.

  • أرسنال 2007-08: غالاس ينهار في برمنغهام

    كان فقدان أرسنال للتركيز الجماعي في ذلك المساء المشؤوم في سانت أندروز في فبراير 2008 أمراً مفهومًا. فبعد ثلاث دقائق فقط من المباراة ضد برمنغهام، شاهدوا زميلهم إدواردو يعاني من كسر مروع في ساقه بعد تدخل عنيف من مارتن تايلور.

    ومع ذلك، كان انهيار ويليام غالاس في الدقائق الأخيرة غير مبرر على الإطلاق، ويمكن القول إنه غير مقبول.

    من المؤكد أن قائد أرسنال شاهد فريقه يضيع تقدمه 2-1 أمام 10 لاعبين، حيث سجل برمنغهام هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

    ويمكن للمرء أن يفهم سبب شعوره بالحاجة إلى التعبير عن إحباطه على لوحات الإعلانات.

    ومع ذلك، لم يكن هناك أي عذر لما حدث بعد انتهاء المباراة.

    في الوقت الذي كان يجب أن يحاول فيه قائد أرسنال تشجيع زملائه المحبطين، كان يجلس على أرض الملعب، في حالة من الغضب الشديد.

    ولم يقرر غالاس مغادرة الملعب إلا بعد ظهور أرسين فينجر.

    مع وجود قائد من هذا النوع، لم يكن من المستغرب أن ينهار أرسنال بعد ذلك.

    كان الفريق قد وصل إلى برمنغهام متصدراً جدول الترتيب بفارق خمس نقاط بفضل سلسلة من 10 مباريات دون هزيمة، منها ثماني انتصارات.

    ومع ذلك، لم يتمكنوا من الفوز سوى في مباراة واحدة من المباريات السبع التالية، وانتهى بهم الأمر في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن بطل الدوري مانشستر يونايتد.

    من الواضح أن إصابة إدواردو المروعة لم تساعد الفريق، لكن أداء غالاس المثير للشفقة كان أكثر ضررًا.

  • مانشستر يونايتد 2011-12: فيرغي مستاء من الجيران المزعجين

    اعتقد أليكس فيرجسون أنه رأى كل شيء خلال أكثر من ثلاثة عقود من العمل في إدارة كرة القدم، لكن حتى هو شعر بالدهشة عندما أهدر فريقه مانشستر يونايتد تقدمه 4-2 في مباراة ملحمية مع إيفرتون في مرحلة حاسمة من سباق اللقب في موسم 2011-12.

    "لقد كان ذلك إهدارًا، هدية مجانية تمامًا"، قال فيرغسون بغضب. "كان علينا فقط إنهاء المباراة، وهذا أمر مثير للسخرية لأن بعض لعبنا كان رائعًا. الأهداف التي سجلناها كانت رائعة.

    أن نخسر أربعة أهداف في أولد ترافورد في مباراة مهمة للغاية على أرضنا... لا أستطيع تصديق ذلك".

    لسوء حظ فيرغسون، كانت الأمور على وشك أن تصبح أكثر غرابة، وأكثر تدميراً لمانشستر يونايتد.

    أولاً، قدموا أداءً حذراً وغير معهود وفاقداً للحيوية إلى حد ما في خسارتهم 1-0 أمام منافسهم على اللقب مانشستر سيتي، مما سمح لـ"جيرانهم المزعجين" بالصعود إلى صدارة الترتيب بفارق الأهداف مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم.

    واصل مانشستر يونايتد الضغط حتى الثواني الأخيرة من الموسم، بفوزه على كل من سوانسي وسندرلاند.

    ومع ذلك، فاز سيتي بأقرب سباق على اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدف سيرجيو أغويرو في اليوم الأخير.

    كان فيرجسون كريماً في الهزيمة، حيث قال لشبكة سكاي سبورتس: "أود أن أقول نيابة عن مانشستر يونايتد، تهانينا لجيراننا. إن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز إنجاز رائع".

    لكن في داخله، كان يشعر بالاشمئزاز، نظرًا لأن فريقه كان متقدمًا بثماني نقاط على مانشستر سيتي قبل خسارته المذلة 1-0 أمام ويجان في منتصف أبريل.

    لقد كانت حقًا "هدية".

  • ليفربول 2013-14: "هذا لن يفشل الآن!"

    جمع قائد ليفربول ستيفن جيرارد زملاءه حوله في دائرة وقال لهم: "لا تفوتوا هذه الفرصة الآن!" كان الريدز قد هزموا للتو منافسهم على اللقب مانشستر سيتي 3-2 ليبتعدوا بفارق نقطتين عن تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. كان سيتي، الذي يحتل المركز الثالث، لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان، لكن الهزيمة في أنفيلد تركته متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر.

    أصبح لقب الدوري الممتاز الأول منذ عام 1990 في متناول اليد لفريق بريندان رودجرز المتجدد، الذي فاجأ الجميع بتقدمه إلى الصدارة بفضل 10 انتصارات متتالية. وواصل الفريق سلسلة انتصاراته الرائعة إلى 11 انتصارًا بفوزه على نورويتش في نهاية الأسبوع التالي. لكن ليفربول استسلم بعد ذلك.

    كان الفوز على أرضه على تشيلسي المتعثر في 27 أبريل سيضمن له اللقب بشكل فعلي، حتى أن جوزيه مورينيو قام بتدوير لاعبيه استعدادًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ومع ذلك، على الرغم من سيطرته على المباراة، تعثر الفريق. حرفياً. في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، فقد جيرارد، من بين جميع اللاعبين، توازنه والكرة في نصف ملعبه، مما سمح لديمبا با بالانطلاق وتسجيل هدف.

    حاصر ليفربول، وجيرارد على وجه الخصوص، مرمى تشيلسي في الشوط الثاني، لكن، كما أعرب رودجرز عن أسفه بعد المباراة، كان مورينيو قد "أوقف حافلتين" أمام مرمى كوب. لم يجد أصحاب الأرض، الذين أصبحوا يائسين بشكل متزايد، أي طريقة للتسجيل، وحُسم مصيرهم عندما أضاف ويليان الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

    كان ليفربول لا يزال في المنافسة على اللقب، لكن جاءت بعد ذلك "Crystanbul" (إشارة قاسية إلى عودة ليفربول الرائعة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ميلان في 2005).

    في المباراة قبل الأخيرة من الموسم، أهدر ليفربول تقدمه 3-0 على كريستال بالاس بشكل لا يغتفر. بينما كان يهاجم بشكل متكرر في محاولة يائسة لتقليص فارق الأهداف مع مانشستر سيتي، ترك الفريق دفاعه مكشوفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة في سيلهورست بارك وتعادل بنتيجة 3-3، مما أنهى فعليًا حظوظه في الفوز باللقب.

    وكانوا يدركون ذلك أيضًا. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، بقي جيرارد يحاول مواساة لويس سواريز المذهول، في حين بدا أن القائد نفسه بحاجة إلى بعض الدعم.

    وبالفعل، تلا ذلك "أسوأ ثلاثة أشهر" في حياة جيرارد، الذي اعترف لاحقًا بأن تلك الفترة تركت لديه ذكريات مؤلمة لن يتمكن أبدًا من محوها من ذاكرته.

    قال في برنامج The High Performance Podcast في عام 2020: "سيكون الأمر سهلاً إذا رفعت السجادة ودفعتهم تحتها ولم تفكر فيهم مرة أخرى . لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث أبدًا..." .

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    أرسنال 2022-23: "لقد عوقبنا"

    عندما هزم أرسنال فريق ليدز بنتيجة 4-1 في 1 أبريل 2023، بدا أن الغانرز سيحققون الفوز بالدوري للمرة الأولى منذ موسم "المنتصرون" في 2003-2004. منذ تعرضه لهزيمة محبطة 3-1 على أرضه أمام منافسه على اللقب مانشستر سيتي في منتصف فبراير، فاز أرسنال بسبع مباريات متتالية وتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط.

    ومع ذلك، فقد أرسنال تركيزه بعد أن تقدم 2-0 في أنفيلد في 9 أبريل، في أول ثلاث مباريات متتالية انتهت بالتعادل، ضد ليفربول ووست هام وحتى ساوثهامبتون المتذيل للجدول، قبل أن يتعرض لهزيمة ساحقة 4-1 على يد سيتي في إتيهاد في 26 أبريل.

    "لقد هزمنا فريق أفضل"، اعترف أرتيتا على قناة BT Sport بعد هزيمة أرسنال في مانشستر. "لقد كانوا استثنائيين، وعندما يكون الأمر كذلك، يصبح من الصعب للغاية الوصول إلى هذا المستوى، ونحن لم نكن قريبين منه على الإطلاق. لقد عوقبنا، وكان من الممكن أن نعاقب أكثر من ذلك.

    لكننا لن نستسلم. لا يزال هناك خمس مباريات متبقية في هذا الدوري، ويمكن أن يحدث أي شيء".

    لكن لم يكن هناك مجال للعودة بالنسبة لأرسنال، الذي كان يتصدر الترتيب بعد 30 مباراة من أصل 38 مباراة على مدار الموسم، ليخسر في النهاية بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، حيث كانت إصابة المدافع الأساسي ويليام ساليبا عاملاً رئيسياً في تراجع مستواه بشكل كبير.

0