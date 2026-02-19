أكثر حالات الانهيار الدراماتيكية في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز: من انزلاق ستيفن جيرارد إلى الألاعيب الذهنية للسير أليكس فيرجسون وإهدار أرسنال للفرصة

حتى الآن، لا يزال من الصعب مشاهدة خطاب كيفن كيجان الشهير بعد المباراة ضد أليكس فيرجسون. هناك الكثير من العاطفة في هذا الخطاب، ولكن هناك أيضًا الكثير من الألم. إنه عرض عاطفي للتحدي، ولكن من رجل بدأ يدرك بوضوح أنه يخوض معركة خاسرة.

خلال معظم موسم 1995-1996، بدا أن فريق نيوكاسل بقيادة كيغان في طريقه للفوز بأول لقب دوري له منذ عام 1927، مع فريق سرعان ما أصبح معروفًا باسم "المسلون" الذي اكتسح كل منافسيه بأسلوبه المثير في لعب كرة القدم. في مرحلة ما، كان الفريق متقدمًا بفارق 12 نقطة.

ومع ذلك، بدأ مانشستر يونايتد في تقليص الفارق تدريجياً، وعندما خسر نيوكاسل 4-3 أمام ليفربول في أعظم مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان كيغان حزيناً للغاية، وأصبح مشهده وهو ينحني على لوحات الإعلانات في أنفيلد أحد الصور المميزة للموسم.

لكن بعد بضعة أسابيع فقط، قدم لحظة أكثر إثارة للذكرى. بعد فوزه 1-0 على ليدز، انتقد كيغان فيرغسون، الذي كان قد تساءل علناً عما إذا كان الخصوم سيقاتلون نيوكاسل بنفس القوة التي قاتلوا بها فريقه مانشستر يونايتد.

"لقد التزمت الصمت، لكن سأقول لك شيئًا، لقد انخفض تقديري له عندما قال ذلك"، قال كيغان بغضب على قناة سكاي سبورتس. "لم نلجأ إلى ذلك، لكن سأقول لك، يمكنك أن تخبره الآن إذا كان يشاهد المباراة، أننا ما زلنا نناضل من أجل اللقب، وعليه أن يذهب إلى ميدلسبرو ويحصل على شيء ما، و... و... سأقول لك، بصراحة، سأحب ذلك إذا هزمناهم، سأحب ذلك!"

لسوء حظ كيغان، ذهب يونايتد إلى ميدلسبرو وحقق شيئًا؛ ثلاث نقاط، في الواقع. وانتهى بهم الأمر بالفوز باللقب بسهولة في النهاية، مع تعادل نيوكاسل في آخر مباراتين.

لقد تم كسر كيغان وفريقه بفضل براعة فيرغسون في فن الألعاب الذهنية.