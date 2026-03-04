"أكثر الأيام رعباً في حياتي!" - نجم نيوكاسل يكشف عن تجربته الشخصية في الحرب في الشرق الأوسط بعد أن تورط في الصراع أثناء فترة إعادة تأهيله من الإصابة

نشر شار على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهره وهو يحتمي في قبو، ليشارك متابعيه خطورة الوضع. ولم يتردد المدافع في وصف الأثر النفسي والجسدي الذي تركته هذه المحنة عليه، وهو يبحث عن مخرج من منطقة الخطر. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن ارتياحه لتمكنه أخيرًا من الهروب من حالة عدم الاستقرار التي سادت منطقة الخليج في الأيام الأخيرة.

وكتب شار على حسابه على إنستغرام، وصفاً مروعاً لوقته في منطقة الصراع: "لقد قضيت للتو بعضاً من أكثر الأيام رعباً في حياتي، حيث شاهدت للأسف بأم عيني ما يحدث في الشرق الأوسط. كنت هناك كجزء من برنامج إعادة تأهيلي، وأنا سعيد لأنني وجدت طريقة للعودة إلى المنزل بأمان. لكن ما عشناه هناك، وما يحدث الآن، أمر مخيف حقاً. آمل أن تصل المساعدة إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجونها في تلك المناطق المتضررة". instagram/fabianschaer_official