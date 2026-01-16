"لا أكترث لما قاله هو والآخرون".. مايكل كاريك يرد على انتقادات أسطورة مانشستر يونايتد لزوجته "ذات اللسان الطويل!"

التقى كاريك مع المالك المشارك السير جيم راتكليف والمالكين الأكبرين جويل وأفرام جلايزر يوم الخميس بعد اجتماع مجلس الإدارة التنفيذي في ملعب تدريب مانشستر يونايتد في كارينجتون.
وقال كاريك إنه استمتع بلقاء رئيس INEOS وعائلة جلايزر وتعهد بالعمل عن كثب مع مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس وعمر بيرادا. قاد ويلكوكس عملية تعيين مدرب مؤقت بعد خلافه الحاد مع أموريم الذي أدى إلى إقالة البرتغالي.
وأوضح: "لقد تحدثت مع جيسون كثيرًا وعملت عن كثب مع جيسون وعمر خلال الأيام القليلة الماضية، وتحدثنا كثيرًا كما يمكنك أن تتخيل. كان الملاك ومجموعة الملاك حاضرين، وكان من الجيد رؤيتهم ومقابلتهم أمس والتحدث معهم قليلاً، والاهتمام ببعض الأمور. تمكنا من تبادل بعض الأفكار، لذا أتمنى لنا جميعًا كل التوفيق، وكان من الجيد رؤيتهم".
وأردف: "نريد أن نكون في قمة الدوري، نريد أن نكون في صدارة الدوري. هذا أمر بديهي، لكن علينا أن نتخذ بعض الخطوات الصغيرة نحو ذلك، ومن الواضح أن كرة القدم الأوروبية ستكون خطوة إلى الأمام، وعلينا أن نواصل الضغط".