أقوى تصريح من أصغر مشجع سعودي: لا أريد رؤية هذا الثلاثي في المنتخب بعد كأس العرب!

خيب المنتخب السعودي آمال جماهيره الكبيرة بالخروج من نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025 بعد خسارته مساء أمس أمام الأردن بهدف نظيف سجله نزار الرشدان برأسية مميزة في الدقيقة 66 من المباراة التي أقيمت في قطر.

بهذا الانتصار، تأهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة تحديد المركز الثالث ضد المنتخب الإماراتي، والتي ستقام في نفس اليوم على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.