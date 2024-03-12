"أفضل من هالاند"!.. فان دايك "لم ينته" واستعاد لقب أفضل مدافع فى العالم

فان دايك عاد!

كانت هناك مخاوف بشأن تراجع مستوى فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول بالموسم الماضي لكنه حتى الآن يتألق وأصبح عنصر أساسيًا من سعي الريدز لتحقيق الرباعية التاريخية.

وقاد فان دايك، ليفربول للفوز في أول نهائي له كقائد للنادي بعد تسجيله هدفًا قاتلًا فى شباك تشيلسي بنهائي بطولة كأس كاراباو، والتفت إلى الكاميرا وقال مبتسمًا: "لقد ظنوا أنني انتهيت!".

وللمرة الأولى في مسيرة فان دايك، بالدورى الإنجليزي يمر المدافع الهولندي بتراجع مقلق فى مستواه خلال موسم ليفربول الصعب 2022-23، وكان قد عاد من إصابة خطيرة في الركبة وظهر فى بعض المباريات بأنه لم يعد "الوحش" المرعب للخصوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق لقناة "سكاي سبورتس" في أغسطس 2022: "كان هناك وقت ربما قبل إصابته حيث لم تكن ترى حتى اللاعبين يتعاملون معه، كانوا يرفضون تمرير الكرة له ولكن الآن بدأوا بالمحاولة معتقدين أن لدي فرصة هنا".