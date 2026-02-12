أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؟ مارتن زوبيمندي يستحق المزيد من التقدير لدوره في سعي أرسنال للفوز باللقب

أعلن زوبيمندي عن نفسه لأول مرة للجمهور الإنجليزي في عام 2024. قبل أن يجد نفسه متورطًا في قصة انتقالات، أصبح معروفًا باعتباره الرجل الذي حل محل رودري بسهولة في فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا. على الرغم من أن نجم مانشستر سيتي فاز بجائزة الكرة الذهبية في ذلك العام، إلا أن حالة رودري قد ضعفت بسبب عدم تأثر بطل أوروبا بانضمام زوبيمندي.

قال رودري عن بديله في المنتخب الإسباني العام الماضي: "إنه لاعب رائع. لديه الانضباط والعقلية التي يمكن أن تقوده إلى أن يصبح أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن كذلك بالفعل. تحدثت إليه قبل أيام وأخبرته أن الوقت قد حان، وأنني سأترك له مفتاح الفريق".

بعد فوزه ببطولة يورو 2024، تلقى زوبيمندي عروضًا قوية من ليفربول، الذي كان مقتنعًا بقدرته على إقناعه بمغادرة نادي طفولته ريال سوسيداد. كان يُنظر إليه على أنه المقياس المثالي لخط الوسط الذي أراد المدرب الجديد آرني سلوت الاعتماد عليه. لكن بعد أن أبدى في البداية استعداده للانتقال، غير زوبيمندي رأيه، حيث زعمت بعض التقارير أن تدخل أرتاتا بشأن انتقاله بعد عام واحد كان له تأثير حاسم.

لم يكن ذلك مهمًا لليفربول في 2024-25، حيث تفوق على أرسنال بفارق 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل خط وسطه المكون من رايان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي، على الرغم من أنه بدا بعيدًا عن المستوى المطلوب في وسط الملعب هذا الموسم. في المقابل، يبدو أرسنال أكثر توازنًا من أي وقت مضى.