"أفضل صفقات 2025".. إشادة هائلة بمودريتش مع ميلان: يمكنه اللعب والسيجارة في فمه!

وأشاد الثنائي بقرار "المايسترو" اختيار التحدي مع ميلان بدلاً من الإغراءات المالية، مؤكدين أنه أضاف جودة استثنائية للكالتشيو ويواصل اللعب بأريحية مذهلة رغم تقدمه في العمر.
Getty/Goal
شارك النجم الكرواتي لوكا مودريتش لمدة 70 دقيقة في مواجهة فريقه اليوم أمام هيلاس فيرونا، ورغم عدم تمكنه من التسجيل أو الصناعة في هذا اللقاء، إلا أنه يواصل تقديم موسم استثنائي من حيث الثبات والاستمرارية.
فقد بدأ مودريتش أساسياً في جميع مبارياته الـ15 بالدوري الإيطالي حتى الآن، بمجموع دقائق لعب بلغ 1325 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين، متلقياً بطاقة صفراء واحدة.
وإجمالاً، وصل رصيد "المايسترو" إلى 19 مباراة في مختلف المسابقات (الدوري، كأس إيطاليا، وكأس السوبر)، متجاوزاً حاجز الـ 1440 دقيقة لعب، وهو معدل يعكس لياقته البدنية المذهلة واعتماد الجهاز الفني عليه كعنصر لا غنى عنه في وسط الميدان.
تحدث لاعب كرة القدم السابق لوكا توني، في بودكاست "Cose Scomode" التابع لشبكة Aura Sport، متأملاً فيما يعنيه مودريتش للدوري الإيطالي قائلاً: "مودريتش هو أفضل صفقة لعام 2025 لأنه جلب الجودة. لقد رأينا أن الأبطال، حتى في سن 38 أو 39 عاماً، يمكنهم اللعب في إيطاليا والسيجارة في أفواههم. كان بإمكانه الذهاب إلى الإمارات ليجني ثروة، ومع ذلك قرر أن يتحدى نفسه. إنه نفس الأمر الذي حدث مع دي بروين، رغم أن التأثير كان مختلفاً للغاية".
كما تحدث سيباستيان فري، وهو لاعب سابق آخر في فيورنتينا، عن مودريتش قائلاً: "بالنسبة لي، كان مودريتش أفضل صفقة في الدوري الإيطالي هذا العام. لأي شخص يحب كرة القدم، فإن وصول مودريتش... نحن نتحدث عن بطل، والأبطال يذهبون أحياناً للعب في أماكن أخرى. لكن أن يأتي بطل، رغم تاريخه مع ريال مدريد، ليلعب في إيطاليا، لنادي إيه سي ميلان، وهو نادٍ كبير، ورؤيته لا يزال يلعب بهذه الطريقة، هو أمر رائع".
يحمل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، البالغ من العمر 40 عاماً، إرثاً كروياً استثنائياً يضعه في مصاف أساطير اللعبة عبر التاريخ.
بدأت رحلته من الملاعب المحلية مع دينامو زغرب، مروراً بتألقه في الدوري الإنجليزي مع توتنهام، وصولاً إلى حقبته الذهبية مع ريال مدريد التي بدأت عام 2012 وامتدت لـ 13 موسماً خاض خلالها 597 مباراة.
تربع مودريتش على عرش أوروبا بفوزه بـ 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وتوج مجده الفردي بكسر احتكار ميسي ورونالدو بانتزاع الكرة الذهبية وجائزة "الأفضل" عام 2018.
وعلى الصعيد الدولي، يواصل قيادة منتخب بلاده بصفته عميد اللاعبين الكروات برصيد 194 مباراة دولية.
وفي يوليو 2025، اختار "المايسترو" خوض تحدٍ أخير بانتقاله المجاني إلى إيه سي ميلان، حاملاً في جعبته خبرة لا تقدر بثمن وتاريخاً مرصعاً بالألقاب.
أغلق ميلان صفحة عام 2025 بانتصار مهم على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة (3-0) على ملعب "سان سيرو" في الجولة الـ17. يأتي هذا الفوز ليعيد التوازن لكتيبة "الروسونيري" التي تحتل وصافة الدوري (المركز الثاني)، خاصة بعد فترة تذبذب شهدت الخروج من نصف نهائي كأس السوبر أمام نابولي (0-2) ومن كأس إيطاليا أمام لاتسيو (0-1).
يدخل ميلان عام 2026 بجدول مباريات مزدحم ومصيري في سباق الدوري، حيث سيخوض ماراثوناً من 6 مباريات خلال شهر واحد، أولها خارج الديار أمام كالياري.