"أفضل صفقات 2025".. إشادة هائلة بمودريتش مع ميلان: يمكنه اللعب والسيجارة في فمه!

شارك النجم الكرواتي لوكا مودريتش لمدة 70 دقيقة في مواجهة فريقه اليوم أمام هيلاس فيرونا، ورغم عدم تمكنه من التسجيل أو الصناعة في هذا اللقاء، إلا أنه يواصل تقديم موسم استثنائي من حيث الثبات والاستمرارية.

فقد بدأ مودريتش أساسياً في جميع مبارياته الـ15 بالدوري الإيطالي حتى الآن، بمجموع دقائق لعب بلغ 1325 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين، متلقياً بطاقة صفراء واحدة.

وإجمالاً، وصل رصيد "المايسترو" إلى 19 مباراة في مختلف المسابقات (الدوري، كأس إيطاليا، وكأس السوبر)، متجاوزاً حاجز الـ 1440 دقيقة لعب، وهو معدل يعكس لياقته البدنية المذهلة واعتماد الجهاز الفني عليه كعنصر لا غنى عنه في وسط الميدان.