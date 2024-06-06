أفضل صفقات مجانية و"بعضهم ارتبط بالسعودية" .. 222 لاعب في قائمة الراحلين عن أندية الدوري الإنجليزي!

222 لاعب في قائمة المغادرين عن أندية البريميرليج هذا الصيف..

ينتظر موسم الميركاتو الصيفي، إطلاق سراح عددٍ كبير من اللاعبين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزهم مارسيال وفاران وتياجو، وصفقات ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة TheSun أن أندية الدوري الإنجليزي قدمت قوائم اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي، سواءً بالاستغناء عنهم أو الرحيل مجانًا بعد انتهاء عقودهم، حيث بلغ إجمالي المُطلق سراحهم 222 لاعب.

وارتبط عدد من الأسماء المُدرجة في قوائم الراحلين بالتوجه إلى الدوري السعودي، فيما تم الكشف عن الوجهة الأقرب للاعبين آخرين، والذين يتجهون نحو البقاء في أوروبا.