علي سمير

نونيز متهم رئيسي وإنزاجي لديه الشفرة .. الهلال الأقوى هجوميًا بلا هداف ولكنها ظاهرة عالمية لن يحلها سوى مبابي!

أزمة الهلال تتضح بشكل أكبر بعد الفوز على الفيحاء في دوري روشن

أينما ارتحل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، تظهر الانتقادات وعلامات الاستفهام، وهذا هو الواقع الذي يعيشه منذ انتقاله إلى الهلال قادمًا من ليفربول الصيف الماضي.

نونيز كان "خارقًا" مع بنفيكا، مما جعل المدرب يورجن كلوب يخرج عن تقشفه ويجلبه إلى ليفربول في 2022 مقابل 85 مليون يورو، وظن وقتها عشاق الريدز أن الألماني عثر على "كنز" سيفيد النادي لسنوات، قبل أن يتحول الأوروجوياني إلى خطيئة ارتكبها مدرب الريدز السابق.

ولكن لا بأس، الهلال تخلى عن أليكساندر ميتروفيتش في الصيف، وكان يبحث عن مهاجم جديد .. ليفربول يريد التخلص من نونيز وهناك الزعيم يحاول التعاقد مع لاعب هداف "على أمل أن يعود لمستواه مع بنفيكا"، كل المعطيات تؤدي إلى صفقة تفيد جميع الأطراف، وبالفعل تمت الأمور مقابل 53 مليون يورو.

الحجة وقتها التي كانت تبرر التعاقد مع داروين نونيز بعد الفشل في ضم فيكتور أوسيمين، هي أن الأوروجوياني لم يتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي وهذه هي المشكلة الوحيدة التي منعته من التألق "كم من الجرائم ارتكبت بفضل هذه الجملة"، ولكن النتيجة كانت عكس ما يتمناها عشاق الهلال.

فريق المدرب سيموني إنزاجي هو الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، بتسجيله 44 هدفًا متساويًا مع النصر، ولكنه لا يمتلك لاعب هداف يزور الشباك بصفة منتظمة، مما يجعل الاتهامات بالفشل تطال نونيز من جديد..

أقوى هجوم بلا لاعب هداف؟ ظاهرة هلالية ولكنها عالمية أيضًا، إنزاجي يحاول التعامل معها وحاليًا هو ناجح في هذه المهمة بتصدر الدوري بفارق 7 نقاط عن النصر.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الصفقة الأفشل لكبار دوري روشن

    بعد مباراة الفيحاء أمس، الخميس، التي سجل فيها الهلال رباعية في الفوز 4/1، كان من الطبيعي النظر إلى لوحة المباراة لمعرفة من سجل الأهداف، وغياب نونيز عنها "للأسف" ليس مفاجئًا بأي شكل من الأشكال!

    لاعب المنتخب السعودي السابق أحمد عطيف، تكفل بفعل ما قام به من قبل النقاد الإنجليز تجاه نونيز في البريميرليج، وخرج للحديث عن مستوياته الأخيرة خلال وجوده ببرنامج "دورينا غير" الذي يقدمه الإعلامي خالد الشنيف.

    عطيف قال خلال حديثه عندما سُئل عن سلبية نونيز:"بالنسبة لي، هو الصفقة الأفشل للأندية الكبار المنافسة على دوري روشن السعودي هذا الموسم، وهذا بمعيار قيمة اللاعب السوقية والإضافة الفنية التي يقدمها للفريق".

    وأضاف:"نونيز لاعب سلبي من حيث القرارات وتسجيل الأهداف، ربما الحسنة الوحيدة التي يقدمها هي الحالة البدنية والواجب الدفاعي الذي يؤديه، كما أنه يتعرض للإصابات بشكل متكرر".

    وأوضح:"هناك العديد من اللاعبين المحليين الذين لم يحصلوا على فرصة نونيز، ولو لعبوا مكانه سيفيدون الفريق أكثر منه، كل قراراته سيئة ويفتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى، كل الفرص التي يضيعها سهلة للغاية".

    حارس الهلال السابق محمد الدعيع، التمس العذر لنونيز بأنه يقوم بالكثير من الأدوار الدفاعية وفقًا لرؤية سيموني إنزاجي، مما يفقد كثيرًا من تركيزه أمامه المرمى، ليأتي الرد هنا .. هل كان الأوروجوياني هدافًا مع ليفربول من الأساس؟

    الإجابة لا، صاحب الـ26 سنة سجل 40 هدفًا في 143 مباراة وهو رقم ضعيف للغاية، والسياق يحمل الكثير من الكوارث التي ارتكبها اللاعب والعديد من الفرص السهلة الضائعة.

    الأوروجوياني هو الأكثر إضاعة للفرص المحققة من الهلال في دوري روشن هذا الموسم، حيث أهدر 11 فرصة مقابل 8 لميلينكوفيتش سافيتش و7 لماركوس ليوناردو و6 لمالكوم.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images

    دعنا من نونيز قليلًا .. الهلال قوي هجوميًا بلا هداف

    بالنظر إلى قائمة الهدافين في الدوري السعودي، سندرك أن تلك المقولة حقيقية والأرقام تؤكدها على أرض الواقع، وإليكم الدليل

    1 - كريستيانو رونالدو "النصر" : 16 هدفًا

    2 - جوليان كينونيس "القادسية" : 15 هدفًا

    3 - روجر مارتينيز " التعاون" : 14 هدفًا

    4 - إيفان توني "الأهلي" : 14 هدفًا

    5 - جواو فيليكس "النصر": 13 هدفًا

    بعد هذا الخماسي سنجد جوشوا كينج  وماتيو ريتيجي وجورجينيو فاينالدوم الذي سجل 9 أهداف مع الاتفاق رغم لعبه بخط الوسط، وأول لاعب من الهلال بقائمة الهدافين هو البرازيلي ماركوس ليوناردو صاحب الـ22 سنة، حيث يأتي بالمركز الحادي عشر.

    اللاعب سجل 8 أهداف في دوري روشن هذا الموسم، مع الأخذ في الاعتبار أنه غاب عن 3 مباريات ببداية الموسم بسبب أزمة قيد الأجانب التي قام الهلال بحلها في وقت لاحق.

    ليوناردو سجل 13 هدفًا بكل البطولات بشكل عام، وهو رقم متوسط، لا يليق بحجم الزعيم بإمكانياته الحالية، ويؤكد أن الفريق بحاجة إلى لاعب هداف من الطراز الرفيع.

    قائمة الهدافين بالفريق في دوري روشن تؤكد هذه الحقيقة، حيث يأتي ليوناردو متصدرًا بـ8 أهداف، يليه روبن نيفيش 7، والمتهم الرئيسي داروين نونيز 6، ثيو هيرنانديز 5، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 4.

  • FBL-EUR-C1-INTER-ARSENALAFP

    إنها ظاهرة عالمية وليست هلالية

    لو نظرنا حولنا سنجد أن المهاجم الهداف أصبح عملة نادرة بالفعل، الأمر لا يتعلق بنونيز فقط "حتى وإن كان مذنبًا"، وإن لم تصدق فعليك أن تنظر حولك قليلًا.

    كم من الأموال أنفقت على مهاجمين وانتهى الأمر بالفشل في السنوات الأخيرة؟ أليكساندر إيزاك "ليفربول"، فيكتور جيوكيريس " آرسنال"، جواو بيدرو "تشيلسي"، بنجامين شيشكو "مانشستر يونايتد" راسموس هويلوند "مانشستر يونايتد والآن نابولي" وفيتور روكي مع برشلونة ودوشان فلاهوفيتش في يوفنتوس.. والقائمة تطول.

    تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، فشل أو مستوى متوسط أقل من التوقعات، العثور على المهاجم المضمون أصبح في غاية الصعوبة ولنا في إيزاك خير عبرة، ولو أردت الأهداف المضمونة فوقتها سيكون عليك التحرك نحو كيليان مبابي أو إرلينج هالاند أو هاري كين.

    حتى فكرة روبرت ليفاندوفسكي والهلال قد لا تفيد الفريق، نظرًا لانخفاض معدله التهديفي وتقدمه في العمر، مما يجعله صفقة مشكوكًا في نجاحها، والزعيم لا يتحمل صفقة هجومية أخرى فاشلة.

    الأندية في أوروبا بدأت التعايش مع هذه الحقيقة، وخلق حلول أخرى للفرار من فشل المهاجمين، ولعل النموذج الأبرز حاليًا هو آرسنال، جيوكيريس لم يقدم ربع مستواه مع سبورتينج لشبونة، كاي هافيرتس غاب وعاد مؤخرًا ولم يحصل على فرصته، جابرييل جيسوس ليس المهاجم الذي يمكنك الاعتماد عليه.

    ومع ذلك ستجد المدفعجية في صدارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق المركز الثاني في الأقوى تهديفيًا بالبريميرليج بـ40 هدفًا خلف مانشستر سيتي بـ5 أهداف، رغم أنه لا يمتلك المهاجم الفذ الذي يسجل أسبوعيًا.

    وفي دوري أبطال أوروبا، آرسنال في الصدارة مع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان برصيد 20 هدفًا، مما يؤكد لنا أنك يمكنك النجاح بحلول مختلفة، مثلما يفعل ميكيل أرتيتا عن طريق الكرات الثابتة وتوزيع الأهداف على باقي المجموعة بدلًا من التركيز على لاعب واحد فقط.

    الأمر تحول إلى أسلوب لعب وطريقة ونهج تكتيكي يتم الاعتماد عليه، إذا لم ينجح مهاجمك، قم بالتركيز على من حوله حتى لا تكون رهينة لفشله، لأنه يمكنك الاعتماد على الأجنحة ولاعبي الوسط المبدعين كحلول بديلة.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    إنزاجي فعلها مع إنتر

    لماذا ينجح إنزاجي رغم فشل نونيز وعدم وجود المهاجم الهداف الذي يستحق أن يقود هجوم الزعيم "مع الاحترام للمميز ليوناردو"؟ لأن الإيطالي اعتاد على فعل ذلك مع إنتر، حتى عندما كان لديه الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

    إنتر الموسم الماضي لم يتواجد منه سوى لاعب واحد فقط في أول 6 مراكز بقائمة الهدافين للدوري الإيطالي، وكان تورام بـ14 هدفًا، خلف ريكاردو أورسوليني 15، أديمولا لوكمان 15، مويس كين 19 وريتيجي في المركز الأول بـ25 هدفًا، بينما احتل لاوتارو المركز الثامن بـ12 هدفًا فقط.

    وفي المقابل، اعتمد إنزاجي على قوة فريقه في الكرات الثابتة التي كانت سلاحًا له خلال فترته مع إنتر، كما تميز بعض اللاعبين الآخرين في التسجيل مثل هاكان تشالهان أوغلو والظهير الهولندي ذو الطابع الهجومي دينزل دومفريس.

    المشكلة هنا أن إنتر خسر الدوري لصالح نابولي الموسم الماضي، هل كان سيتغير الأمر لو كان الثنائي الهجومي في حالة أفضل؟ ربما، ولكن المهم أن الهلال لا يريد تكرار هذا السيناريو، بعدما نجح أخيرًا في انتزاع الصدارة من النصر.

    يمكننا  اقتراح بعض العناصر لحل تلك المشكلة عن طريق السوق، إيجور تياجو المتألق مع برينتفورد ويسير على خطى إيفان توني نجم الأهلي، أو فيكتور جيوكيريس نفسه "احذروا من تكرار سيناريو نونيز".

    هناك أيضًا خيارات أخرى مثل جان فيليب ماتيتا أو موهبة رين محمد قادر ميتي، وكريستيان كوفان مهاجم باير ليفركوزن الألماني، والثلاثي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم.

    ولكن للأسف لا توجد هناك أي ضمانات، سواء رحل نونيز أو استمر، أو جاء أي لاعب آخر، المهم هو العثور على حلول بديلة وعدم الاستسلام لتلك الأزمة العالمية، لأن التعاقد مع هالاند أو مبابي أو هاري كين سيكون مستحيلًا!

