Soham Mukherjee و أحمد مجدي

"لا أعرف الطريق الذي يجب أن أسلكه!".. روبرت ليفاندوفسكي يثير الشكوك حول مستقبله في برشلونة

فاقم روبرت ليفاندوفسكي الجدل حول مستقبله في برشلونة بعد بداية صعبة للموسم الحالي.

أثار روبرت ليفاندوفسكي الشكوك حول مستقبله مع برشلونة بعد أن صرح بأنه لا يعرف "الطريق الذي سيسلكه" بعد بداية صعبة للموسم. 

اعترف المهاجم المخضرم، الذي يقترب عقده من الانتهاء، بأنه لم يتخذ بعد قرارًا واضحًا بشأن استمرار مسيرته في كتالونيا بعد انتهاء هذا الموسم، بعد تغلبه على بعض الإصابات.

  • ماذا قال ليفاندوفسكي عن مستقبله في برشلونة؟

    أثناء حديثه مع الصحفي البولندي بوجدان ريمانوفسكي، قدم ليفاندوفسكي تقييمًا صريحًا لوضعه، وكشف عن تفكير عميق وتروٍ.

    وقال: "لا يزال لدي الوقت لاتخاذ قرار. في الوقت الحالي، لا أعرف أين أريد أن ألعب. لا داعي للتفكير في الأمر بعد. لا أعرف أي اتجاه سأتخذ، لكنني لا أشعر بأي ضغط".

    وأكد ليفاندوفسكي أن المناقشات مع إدارة برشلونة لا تزال بعيدة عن التوتر، وأن الاعتبارات المالية ليست العامل المحدد.

    وأضاف: "لا أتحدث مع المدرب عن الأندية المهتمة. الأمر لا يتعلق بخفض راتبي إلى النصف. يعتمد الكثير على خطة النادي وما أريده".

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ليفاندوفسكي يبرر سبب انخفاض مستواه مع برشلونة

    لم تكن بداية الموسم الحالي سهلة على قائد منتخب بولندا. فقد أعاقت إصابتان في بداية الموسم زخمه وحدت من فرصه في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية. واعترف ليفاندوفسكي بأن التحديات البدنية جعلت الأشهر الأولى صعبة للغاية.

    وقال: "كانت بداية الموسم صعبة بالنسبة لي أيضًا. تعرضت لإصابة مرتين. كان من الصعب عليّ أيضًا أن أشارك في التشكيلة الأساسية، مع العلم أن هناك العديد من المباريات التي تنتظرنا في يناير وفبراير ومارس حتى نهاية الموسم. أعتقد أنه من الأفضل أن أستعد بدنيًا في النصف الثاني من الموسم، وأتجنب المشاكل الصحية، وأبذل قصارى جهدي".

    على الرغم من حالة عدم اليقين في ناديه، لا تزال أهداف ليفاندوفسكي الشخصية طموحة. لم يتخل عن طموحه في الفوز بالألقاب أو تحقيق النجاح الدولي، حتى مع إدراكه أن مسيرته تقترب من نهايتها.

    وقال: "آمل أن نلعب هاتين المباراتين بطريقة تساعدنا على التأهل لكأس العالم. أود أن أحقق كل شيء: التأهل لكأس العالم، واللقب الإسباني، ودوري أبطال أوروبا. أدرك أن هذه هي سنواتي الأخيرة في كرة القدم".

  • هل ينتقل روبرت ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي؟

    وراء الكواليس، يتزايد الاهتمام بليفاندوفسكي، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، من المقرر أن يجري وكيل أعماله بيني زهافي محادثات جديدة مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين قبل فتح سوق الانتقالات في يناير. 

    وتزعم الصحيفة أن عرضًا قد قُدم بالفعل، على الرغم من أن هويات الأندية المعنية لم تُكشف بعد. جاذبية الشرق الأوسط واضحة. لقد جذبت الدوري السعودي للمحترفين بالفعل بعضًا من أشهر الأسماء في هذه الرياضة، بما في ذلك كريستيانو رونالدو في نادي النصر وكريم بنزيما ونجولو كانتي في نادي الاتحاد. بالنسبة إلى ليفاندوفسكي، من المفهوم أن احتمال خوض الفصل الأخير في دوري سريع التوسع، مصحوبًا بمكافأة مالية كبيرة، أمر جذاب.

    السعودية ليست الوجهة الوحيدة قيد النظر. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن ممثلي ليفاندوفسكي قد أجرىوا أيضًا محادثات مع نادي شيكاغو فاير حول احتمال انتقاله إلى دوري كرة القدم الأمريكي. لم يخف نادي شيكاغو فاير رغبته في التعاقد مع نجم عالمي، ويُعتقد أنه حدد ليفاندوفسكي كهدف أولوي له منذ عدة أشهر. 

    يقع مقر النادي في المدينة التي تضم أكبر جالية بولندية في الولايات المتحدة، وهي صلة ثقافية قد تسهل انتقاله. وأشارت بي بي سي إلى أن ليفاندوفسكي منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث من غير المرجح أن يمثل الراتب عقبة. ومع ذلك، تؤكد صحيفة آس أن العرض المالي المقدم من السعودية أكثر جاذبية، مما قد يمنح الخيار الشرق أوسطي ميزة حاسمة.

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما القادم لروبرت ليفاندوفسكي وبرشلونة؟

    لم تعد مكانة ليفاندوفسكي في برشلونة مضمونة تمامًا. تحت قيادة المدرب هانزي فليك، برز فيران توريس كبديل قوي. حقق المهاجم السابق لمانشستر سيتي موسمًا حافلًا، حيث سجل 13 هدفًا في 22 مباراة في جميع المسابقات، 11 منها في الدوري الإسباني. فقط كيليان مبابي تفوق على توريس في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو واقع أدى إلى تغيير طفيف في الديناميكيات الداخلية لهجوم برشلونة وأثار تساؤلات حول خطة الخلافة.

    يعود برشلونة من العطلة الشتوية بمباراة ديربي كاتالوني ضد إسبانيول في 3 يناير، تليها مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو. يأمل ليفاندوفسكي، الذي عاد إلى الملاعب في الفوز 2-0 على فياريال بعد غيابه عن مباراتين، في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية أمام توريس.

