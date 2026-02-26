Goal.com
أطلق العنان لريو! نجم ليفربول الصاعد نغوموها يحتاج إلى فرصة للعب أساسيًا بينما يواصل محمد صلاح وكودي جاكبو بذل جهودهم

لجأ آرني سلوت بحكمة إلى ريو نغوموها لمساعدة ليفربول على الخروج من مأزق خطير في نوتنغهام فورست يوم الأحد - ولكن، من خلال قيامه بذلك، وضع المراهق مدربه في موقف حرج بشكل مثير للسخرية. أمضى سلوت معظم الموسم في محاولة إدارة وقت لعب نغوموها بعناية - بالإضافة إلى التوقعات الهائلة المحيطة بأحد أكثر اللاعبين الواعدين إثارة في كرة القدم الإنجليزية.

ومع ذلك، بعد مشاهدة الجناح وهو يقلب موازين المباراة في سيتي جراوند، لم يعد لدى الهولندي أي أسباب لإبعاد نجوموها - وليس فقط لأنه قادر بالفعل على إزعاج ظهيري الدوري الإنجليزي الممتاز.

في هذه المرحلة، يبدو لاعب أكاديمية تشيلسي أيضًا تهديدًا هجوميًا أكبر بكثير على الأطراف من محمد صلاح وكودي جاكبو. كما كتب دانيال ستوريدج على X بعد الفوز المهم 1-0 في نوتنغهام: "في كل مرة أشاهد فيها ريو نغوموها، يبدو لي كالبرق. مباشر، جريء، يحاول دائمًا التأثير على المباراة. إنه يستحق المزيد من الدقائق. الأمر بهذه البساطة".

    "نشعر بخيبة أمل كبيرة لفقداننا الفرصة"

    كان ليفربول سعيدًا في السر بعد أن أقنع نغوموها بالانتقال من ستامفورد بريدج إلى أنفيلد خلال صيف 2024، لكن من غير المفاجئ أن بذل الريدز قصارى جهدهم للتقليل من الضجة الإعلامية المحيطة بلاعب يُعتبر بالفعل "راحيم سترلينج الجديد".

    ومع ذلك، فإن خيبة أمل جون تيري لرؤية تشيلسي يفقد "لاعبًا من الطراز الأول" لصالح منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أخبرتنا بكل ما نحتاج معرفته عن إمكانات نغوموها العالمية.

    قال تيري لصحيفة "ذا صن": "إنه فتى طموح للغاية أراد أن يلعب كرة القدم في الفريق الأول واعتقد أن ذلك كان طريقه إلى الفريق الأول لليفربول. ما زلت على اتصال به، إنه لاعب رائع". "كان لدينا فريق جيد للغاية تحت 14 عامًا وكان هو جزءًا كبيرًا منه. لم يعد هناك الكثير من اللاعبين المثيرين مثله. ستخسر أكاديميتك الكثير من اللاعبين على مر السنين، لكن هناك دائمًا لاعب واحد تجعلك تقول: "أنا حزين قليلاً لأننا فقدنا هذا اللاعب".

    "كان لاعبًا واثقًا جدًا من نفسه، يتلقى الكرة على قدمه الخلفية، ولديه شخصية قوية، وواثق جدًا من نفسه. منذ ظهور لاعبين مثل [إيدن] هازارد وجو كول وأمثالهم من اللاعبين الواثقين من أنفسهم والذين يجعلون الجماهير تقف على أقدامها... أعتقد أن كرة القدم أصبحت قديمة بعض الشيء وتكتيكية بعض الشيء خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية".

    "أعجب المشجعون بما شاهدوه"

    لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى توصل سلوت إلى نفس النتيجة التي توصل إليها تيري، وهي أن نغوموها موهبة نادرة ومحبوبة من الجماهير وقادرة على خداع المحترفين الكبار بمهاراته المذهلة في المراوغة.

    قال سلوت بعد أن أصبح نغوموها البالغ من العمر 16 عامًا أصغر لاعب يمثل ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال مباراة الدور الثالث من الموسم الماضي ضد أكريتونغ ستانلي في أنفيلد: "في كل مرة يأتي للتدريب معنا، نرى ما هي صفاته". "يمكنه السيطرة على المواقف الفردية، وهو سريع جدًا في حركاته، ويمكنه تغيير اتجاهاته بسرعة كبيرة.

    لذلك، أنا دائمًا سعيد عندما يظهر لاعب لأول مرة ويُظهر ما نراه في التدريبات، حتى يتمكن المشجعون من رؤيته أيضًا. ويمكنك أن تشعر بذلك من رد فعل المشجعين في الملعب في الشوط الأول وعندما قمت باستبداله - لقد أحبوا ما رأوه".

    لكنهم كانوا أكثر إعجابًا بأداء نغوموها في فترة الإعداد للموسم الصيفي الماضي.

    "إثبات وجهة نظر"

    سجل نغوموها أهدافًا في المباريات الودية التي فاز فيها فريقه على ستوك سيتي ويوكوهاما إف مارينوس وأتلتيك كلوب، ولكن ما أثار حماس الجماهير حقًا كان شجاعته في التعامل مع الكرة، وثقته الواضحة في قدرته على صنع الفارق في كل مرة يلمس فيها الكرة. في الواقع، كان أداؤه جيدًا للغاية، لدرجة أن رحيل الجناح لويس دياز، الذي كان يرغب في الرحيل، لم يكن مخيبًا للآمال، خاصة أن كودي جاكبو كان أيضًا في حالة جيدة خلال فترة الإعداد للموسم.

    من هذا المنطلق، كان من السهل التعاطف مع اعتقاد النادي بأنه لا توجد حاجة حقيقية لتوقيع بديل مباشر لدياز، حيث أن نغوموها سيكون بديلاً رائعاً لجاكبو. بدا الشاب جاهزًا حقًا لإحداث تأثير كبير خلال موسم 2025-26 - وهذا بالضبط ما فعله في 25 أغسطس، عندما خرج من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 100 في نيوكاسل، مما جعله أصغر هداف في تاريخ ليفربول.

    قال نغوموها بعد هدفه التاريخي في سانت جيمس بارك: "أنا في السادسة عشرة من عمري، لكنني لا أريد أن يظهر عمري أنني لا أستطيع اللعب مع اللاعبين الأكبر سناً. أريد أن أثبت أنني أستطيع اللعب ليس فقط مع أشخاص في عمري، بل مع أشخاص أكبر مني سناً بكثير... هناك أشخاص في النادي يساعدونني دائماً، وأنا أتعلم وأتحسن دائماً، لذلك لا يمكنني أن أشكو".

    لكن آخرين بدأوا منذ فترة طويلة في الشكوى نيابة عن نغوموها، حيث لم يشارك سوى في 88 دقيقة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الفوز الدرامي 3-2 في تاينسايد.

    "حذر للغاية"

    سلوت محق تمامًا في حماية نغوموها من خطر الإرهاق. فليس من قبيل المصادفة أن بعضًا من أكثر المراهقين موهبة في كرة القدم الإنجليزية، مثل مايكل أوين وواين روني وستيرلينج، كانوا قد استنفدوا طاقتهم تقريبًا بحلول سن الثلاثين، بعد أن أفرطوا في اللعب عندما كانت أجسادهم لا تزال في طور النمو.

    وقد أشار سلوت إلى هذه النقطة أثناء مناقشته لإصابة لاعب شاب واعد آخر في ليفربول، جايدن دانز، قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي مع بارنسلي.

    قال الهولندي للصحفيين: "جايدن ليس لائقًا بدنيًا للعب. "إنه لا يتدرب حتى، إذا لم أكن مخطئًا. إنه أحد اللاعبين الذين أصيبوا بكسر إجهادي لأنه كان صغيرًا، ومن ما قيل لنا، كان يتدرب بشكل مفرط. لهذا السبب نحن حريصون جدًا مع ريو نغوموها، بحيث يبتعد عن الملعب يومين في الأسبوع إن أمكن، حتى لا يتعرض لنفس الموقف".

    إنها بالتأكيد طريقة حكيمة. إذا تم الاعتناء به بشكل صحيح، يمكن أن يكون نغوموها لاعبًا قيمًا للغاية لليفربول خلال الـ 15 عامًا القادمة، ولا ينبغي أن ننسى أنه بعد أن بدأ المباراة ضد بارنسلي، أصيب بتشنجات قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73.

    وأشار سلوت إلى أن "هذا يوضح لك - ويوضح لريو - أنه لا يزال من الصعب جدًا أن تكون مستعدًا للعب 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعتبر أكثر كثافة من [كأس الاتحاد الإنجليزي]". "لكن هذا أمر طبيعي تمامًا بالنسبة لفتى يبلغ من العمر 17 عامًا، ولا شك في ذلك. إنه أمر رائع بالفعل بالنسبة له ولليفربول ولجميع من يتابعوننا أن لاعبًا يبلغ من العمر 17 عامًا يلعب كل هذه الدقائق بقميص ليفربول.

    لذا، دعونا نأمل أن يستمر في ذلك وأن نتمكن من تقريبه أكثر فأكثر من 90 دقيقة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز".

    "يجب أن أنضم إلى الفريق"

    لكن الحقيقة هي أن لا أحد يجادل في أن نغوموها يجب أن يلعب كل دقيقة من كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مثل هذا العمر الصغير. لن يكون ذلك مفيدًا لنموه البدني، كما أنه سيكون من الظلم الشديد من الناحية النفسية أن يُنظر إليه على أنه منقذ الفريق.

    سلوت محق أيضًا عندما يقول إنه لا يوجد لاعب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بقدر ما لعب نغوموها هذا الموسم - لكنه لم يلعب حتى 90 دقيقة في مجموع مشاركاته التسع خلال الأشهر الستة الماضية، لذلك من غير المنطقي القول إنه معرض لخطر الإجهاد، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أنه لم يشارك سوى أربع مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خسارة ليفربول 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست في 22 نوفمبر.

    لذا، من الطبيعي أن يطالب المشجعون - واللاعبون السابقون - بمنح نغوموها مزيدًا من وقت اللعب، بعد أن أضاف بعدًا مختلفًا لفريق سلوت بعد دخوله في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب يوم الأحد في سيتي جراوند.

    وقال جيمي كاراغر، المدافع السابق لليفربول، على قناة سكاي سبورتس: "قدم نغوموها في 15 دقيقة أكثر مما قدمه صلاح وجاكبو قبل ذلك. لقد غير مجرى المباراة ويجب أن يبدأ المباريات. أعتقد أنه في مرحلة ما، يجب أن ينضم ريو نغوموها إلى الفريق... أعتقد أن ليفربول يفتقر حقًا إلى الاختراق والسرعة في الأطراف".

    من المؤكد أن مستوى جاكبو وصلاح يمثل مشكلة، كما كان الحال طوال الموسم.

    جاهز ومستعد وقادر على اللعب أكثر

    لم يكن غاكبو أبدًا بديلاً مماثلاً لدياز، ولكن كان من المتوقع أنه بعد أن بدا أكثر راحة في الموسم الماضي، سيكون على الأقل مساويًا للكولومبي من حيث الأداء. لكن حتى الآن، شارك الهولندي بشكل مباشر في 11 هدفًا فقط في 35 مباراة، بعد أن سجل 25 هدفًا في 49 مباراة خلال فوز ليفربول باللقب. وبالتالي، فإن دياز ليس فقط مفتقدًا في الجناح الأيسر بسبب مراوغاته، بل أيضًا بسبب إنتاجيته النهائية.

    بالطبع، تراجع مستوى جاكبو لا يقارن بتراجع مستوى صلاح، الذي كان في أفضل حالاته العام الماضي عندما عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة (47) في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز - وفي عدد أقل من المباريات - ولكنه الآن يؤدي مثل أي لاعب عادي مثل بوكايو ساكا (10 أهداف في هذا الموسم).

    هذا التراجع المقلق، إلى جانب معاناة ليفربول في الكرات الثابتة، يفسر لماذا فريق كان متصدرًا الدوري يجد نفسه فجأة يكافح من أجل إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى. هذا التراجع المخيب للآمال يجعل من المستحيل تبرير استمرار إشراك صلاح - وخاصة جاكبو - في كل مباراة، في حين أن نجوموها يقتصر دوره على 10 دقائق من اللعب مرة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

    من الواضح أن سلوت لديه العديد من القضايا الأخرى التي يجب أن يأخذها في الاعتبار. أولاً وقبل كل شيء، كان عليه أن يتصرف بشكل صحيح مع نغوموها. بعد كل شيء، يحتاج المراهقون أحيانًا إلى الحماية من أنفسهم. لكن نغوموها يقول بنفسه إنه جاهز ومستعد - والأهم من ذلك - قادر على لعب المزيد من المباريات. علاوة على ذلك، لم يعد حجة سلوت السابقة بأن هناك دائمًا خيارات أفضل بكثير على الجناح صالحة للتدقيق. فقد أوضحت المباريات السيئة للغاية التي قدمها صلاح وغاكبو ذلك بشكل مؤلم ضد فورست يوم الأحد.

    لذلك، على الرغم من أن نغوموها ليس مضطراً بالضرورة لبدء مباراتي ليفربول القادمتين في الدوري، على أرضه أمام وست هام هذا الأسبوع وخارج أرضه أمام وولفز يوم الثلاثاء، إلا أنه لا يوجد أي مبرر لإبقائه على مقاعد البدلاء في كلتا المباراتين. إنه يستحق المزيد من الدقائق؛ أما جاكبو فليس كذلك بالتأكيد. عندما يتعلق الأمر باختيار التشكيلة لمباراة السبت في أنفيلد، يجب أن يكون الأمر بهذه البساطة بالنسبة لسوت.

