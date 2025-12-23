Getty Images Sport
"أشعر بالفخر عند رؤية هذه الأنباء".. باستوني يعلق على اهتمام برشلونة ويحسم مصيره مع إنتر!
برشلونة يبحث عن خيار دفاعي
يعيش الخط الخلفي لبرشلونة حالة صعبة للغاية، حيث يغيب رونالد أراوخو عن المشهد بقرار صادم نابع من أسباب نفسية أثرت على جاهزيته، بعدما فقد الفريق عنصر الخبرة والقيادة برحيل إينيجو مارتينيز في الصيف الماضي.
يسعى برشلونة جاهداً لحل أزمته الدفاعية المرتقبة في صيف 2026، واضعاً أليساندرو باستوني، على رأس أولويات المدير الرياضي ديكو.
وقد تحول هذا الاهتمام إلى "هوس" حقيقي بعد لقطة هدف تورام في السوبر الإيطالي ضد بولونيا، التي أثبتت براعة باستوني النادرة في حمل الكرة والتقدم الهجومي، متفوقاً بذلك فنياً على منافسه في القائمة، الألماني نيكو شلوتربيك، الذي يتميز بالتمرير لكنه يقل في الزيادة العددية.
ورغم أن باستوني يمثل "القطعة المفقودة" لدفاع البلوجرانا، إلا أن الصفقة تبدو أقرب لـ"الحلم المستحيل"؛ فاللاعب يرتبط بعقد طويل حتى 2028 وسعره يفوق قدرات النادي الاقتصادية. هذا الواقع قد يجبر برشلونة على اللجوء للخيارات "الواقعية" مثل الإنجليزي مارك جيهي، الذي سيكون متاحاً مجاناً، أو شلوتربيك لسهولة التفاوض معه.
- Goal AR
باستوني يعلق على أنباء اهتمام برشلونة
أغلق أليساندرو باستوني، صخرة دفاع إنتر، الباب في وجه التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة، مؤكداً التزامه التام بمشروع "النيراتزوري".
ورغم اعترافه بأن اهتمام نادٍ بحجم "البارسا" يبعث على الفخر ويؤكد جودة ما يقدمه، إلا أنه كان حاسماً بنفيه القاطع قائلاً: "أشعر بالفخر عند رؤية هذه الأنباء، فهذا يعني أنني أقدم أداءً جيداً - لكن لا يوجد شيء على الإطلاق، أنا سعيد هنا في إنتر، ولا توجد لدي أي مشاكل أو أزمات هنا. أنا لا ألتفت حتى لما يُنشر في الأخبار".
واعترف الإيطالي بأنه أراد الرحيل عن صفوف الفريق خلال عصر المدرب السابق أنطونيو كونتي، وذلك في تصريحات نقلها موقع "توتوميركاتو" الإيطالي: "لقد وصلت إلى إنتر في العام الذي وصل فيه كونتي، أثناء وجود لاعبين مثل سكرينيار، جودين، رانوكيا، دي أمبروزيو ودي فري".
وأضاف "وكيل أعمالي كان قد شهد على رغبتي في الرحيل على سبيل الإعارة بأي ثمن، لأنني لم أشعر أنني جاهزا للعب في هذا المستوى، خاصة بعد 25 مباراة فقط لعبتها مع بارما".
موسم استثنائي لباستوني مع إنتر
يقدم أليساندرو باستوني هذا الموسم (2025/2026) مستويات مذهلة تتجاوز مهام المدافع التقليدي، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المدافعين صانعي اللعب في العالم. خاض صاحب الـ 26 عاماً 24 مباراة مع إنتر في مختلف المسابقات (بإجمالي 2004 دقائق)، وكانت بصمته الهجومية فارقة بشكل لافت، حيث ساهم في 7 أهداف (سجل هدفين وصنع 5 أهداف)، منها 4 مساهمات في الدوري الإيطالي وحده. هذا التألق لم يقتصر على "الكالتشيو"، بل امتد لكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا، حيث أثبت أنه ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة "النيراتزوري" بفضل تمريراته الحاسمة وصلابته الدفاعية.
- Getty Images Sport
مسيرة مرصعة بالذهب
بدأت رحلة "البرج الإيطالي" (1.90 م) من أكاديمية أتالانتا، قبل أن يراهن عليه إنتر بصفقة ضخمة بلغت 31 مليون يورو عام 2017.
بعد فترات إعارة ناجحة في أتالانتا وبارما لصقل موهبته، عاد باستوني ليحجز مكانه كقلب نابض لدفاع إنتر، حيث خاض بقميصهم 278 مباراة حتى الآن، مساهماً في 36 هدفاً (7 أهداف و29 تمريرة حاسمة).
تزينت مسيرته الشابة بألقاب كبرى، أبرزها التوج بطلاً لأوروبا مع منتخب إيطاليا (يورو 2020)، وحصد لقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي 3 مرات، ليصبح أيقونة دفاعية تجمع بين الخبرة والشباب في آن واحد.
إعلان