"أشعر بالفخر عند رؤية هذه الأنباء".. باستوني يعلق على اهتمام برشلونة ويحسم مصيره مع إنتر!

يعيش الخط الخلفي لبرشلونة حالة صعبة للغاية، حيث يغيب رونالد أراوخو عن المشهد بقرار صادم نابع من أسباب نفسية أثرت على جاهزيته، بعدما فقد الفريق عنصر الخبرة والقيادة برحيل إينيجو مارتينيز في الصيف الماضي.

يسعى برشلونة جاهداً لحل أزمته الدفاعية المرتقبة في صيف 2026، واضعاً أليساندرو باستوني، على رأس أولويات المدير الرياضي ديكو.

وقد تحول هذا الاهتمام إلى "هوس" حقيقي بعد لقطة هدف تورام في السوبر الإيطالي ضد بولونيا، التي أثبتت براعة باستوني النادرة في حمل الكرة والتقدم الهجومي، متفوقاً بذلك فنياً على منافسه في القائمة، الألماني نيكو شلوتربيك، الذي يتميز بالتمرير لكنه يقل في الزيادة العددية.

ورغم أن باستوني يمثل "القطعة المفقودة" لدفاع البلوجرانا، إلا أن الصفقة تبدو أقرب لـ"الحلم المستحيل"؛ فاللاعب يرتبط بعقد طويل حتى 2028 وسعره يفوق قدرات النادي الاقتصادية. هذا الواقع قد يجبر برشلونة على اللجوء للخيارات "الواقعية" مثل الإنجليزي مارك جيهي، الذي سيكون متاحاً مجاناً، أو شلوتربيك لسهولة التفاوض معه.